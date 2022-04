Charles Bronson décrit avoir été mis en cage sous terre à côté du prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne

Bronson a été emprisonné pour la première fois pour vol à main armée en 1974 alors qu’il n’avait que 22 ans, mais sa peine initiale de sept ans a été prolongée en raison de ses attaques contre des gardiens et d’autres détenus. Peu de temps après sa libération en 1987, il était de retour derrière les barreaux, ce qui lui a valu un total de plus de 40 ans de prison.

Aujourd’hui l’un des détenus les plus anciens du Royaume-Uni, Bronson est actuellement hébergé à l’intérieur du HMP Wakefield dans le West Yorkshire, une prison de catégorie A qui abrite certains des délinquants les plus en vue de Grande-Bretagne, dont le tueur en série Robert Maudsley, qui était autrefois dans la cellule juste à côté. chez Bronson.

« Mais nous finissions toujours par nous disputer parce que Bob voulait regarder Emmerdale et je voudrais regarder Rue du Couronnement et des choses dans le genre.

« Bob voudrait regarder autre chose, et je voudrais … et nous nous disputions tout le temps, mec. »

« Et il y a réfléchi un peu et a dit: » Ouais, d’accord « .

« Alors ils m’ont jeté dans la cage et quelques jours plus tard, Mick O’Hagan est venu à ma porte », se souvient-il.

O’Hagan a suggéré que Bronson ait essayé l’écriture, la poésie ou l’art, et lui a pris un carnet de croquis et des crayons de couleur.

Bronson ajoute : « Toutes ces années plus tard, j’ai maintenant 19 livres publiés, j’ai remporté 11 Costa Awards pour mon art et ma poésie. Quand j’ai été enfermé en 1974, c’était pour un fusil à pompe, 12 calibres. , scié, et je m’en suis débarrassé maintenant et maintenant j’ai un pinceau scié !