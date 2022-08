Charles Baker de Breaking Bad reste ouvert au spin-off de Skinny Pete & Badger

Breaking Bad favori Charles Boulanger a pris un certain temps pour réfléchir à son rôle de Skinny Pete et a même taquiné la possibilité d’une série dérivée. Dans Breaking Bad, Jesse Pinkman (Aaron Paul) a souvent été vu avec deux de ses copains, Skinny Pete et Brandon « Badger » Mayhew (Matt Jones). La paire est apparue dans El Camino: un film Breaking Bad de plus, bien qu’aucun des deux ne rejoigne Jesse pour une apparition dans l’émission dérivée récemment conclue Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Dans une nouvelle interview avec eBaum’s World, Baker a parlé du rôle de Skinny Pete. Il a décrit comment l’atterrissage de cette partie avait été essentiellement un rêve devenu réalité. Baker rappelle à quel point la série n’était pas le phénomène mondial qu’elle est aujourd’hui au cours des deux premières saisons où l’audience était encore assez faible. C’est grâce à la disponibilité de l’émission sur Netflix qui a attiré plus de fans, ce qui a entraîné un boom de popularité et un énorme succès pour Breaking Bad.

« C’était un rêve. Je ne sais même pas comment … c’était une chose tellement incroyable. Les deux premières saisons, tout le monde dans l’équipe savait quel genre de spectacle nous avions. Nous savions que c’était un spectacle incroyable. Nous Je ne savais pas que le public allait comprendre ça … Il aurait été facile pour AMC de le tuer après deux saisons, car il n’avait vraiment pas la traction que beaucoup d’émissions annulées font . Il y avait beaucoup d’espoir, il y avait un espoir de vibrations positives sur le plateau. Une fois que Netflix est arrivé, et il a commencé à devenir le plus regardé en rafale, nous avons en fait, je pense, inventé le binge-watching, ça a en quelque sorte changé les choses. «

Après la fin de l’émission en 2013, Baker reprendrait son rôle de Skinny Pete pour 2019 El Camino: un film Breaking Bad sur Netflix. Baker dit qu’il était incroyablement flatté que Vince Gilligan ait écrit le scénario de ce film avec Skinny Pete ayant un rôle aussi important dans le premier acte. Il a également décrit ce que c’était que de revoir ce rôle des années plus tard, admettant qu’il craignait de ne pas avoir l’air aussi jeune qu’à l’époque où l’émission était diffusée.

« J’étais aux anges, mec… C’était génial de revenir dans ce personnage. J’étais nerveux à propos de la différence d’âge. J’étais tellement plus vieux que Skinny Pete quand nous avons commencé, que j’étais un peu nerveux à l’idée que ce soit ça allait être une chose vraiment évidente, mais ils m’ont un peu réparé. Ça m’a un peu rajeuni, ce qui a aidé. C’était comme rentrer à la maison. Nous faisions ça depuis six ans, et loin de ça pendant un petit moment, et tout à coup Je suis de retour avec toute la même équipe, toutes les mêmes personnes, tous les mêmes acteurs, et c’était tellement un endroit familier… J’avais l’impression de pouvoir apporter un peu plus cette fois-ci. c’était surtout la chose la plus flatteuse qui soit jamais arrivée. »

Charles Baker est ouvert à une série dérivée

Il y en a eu plusieurs Breaking Bad les fans suggérant que Skinny Pete et Badger obtiennent le prochain Breaking Bad série dérivée. Cela témoigne de la popularité des deux. Pour sa part, Baker dit qu’il serait heureux de faire le spectacle potentiel. Il note qu’il faudrait une idée solide qui a du sens, mais il fait confiance au Breaking Bad équipe créative avec toutes les idées qu’ils pourraient proposer.

« Il y a certainement beaucoup de gens qui demandent. Je fais confiance à Vince Gilligan et à son équipe pour savoir ce qui est bien et savoir ce qui fonctionnera, et s’ils ne veulent pas le forcer, je ne veux pas en faire partie. Je serait heureux de reprendre ce rôle s’ils pouvaient trouver un moyen de lui donner un sens et de le faire fonctionner. Mais pas seulement pour l’argent, mais parce qu’ils pensent que c’est nécessaire, vous savez ? J’aime le personnage, j’aime le rôle, c’est juste, vous savez, combien de temps encore puis-je jouer un jeune toxicomane, à ce stade et garder ce genre d’énergie ? Je serais heureux de le faire s’ils le voulaient, mais je ne sais pas ils le feraient. Je ne sais pas s’il y a une raison à cela.

Alors que Baker serait heureux de revoir Skinny Pete, il dit que son plus grand espoir est que Gilligan and Co. imagine une nouvelle idée avec des personnages originaux qui donneront aux gens le sentiment que c’est « tellement mieux » que de ressasser des personnages du passé. . Dans tous les cas, il n’y a pas de plans immédiats pour que d’autres émissions soient développées dans ce monde après Tu ferais mieux d’appeler Saulmais le co-créateur de cette émission, Peter Gould, a adopté une approche « ne jamais dire jamais » de ce que l’avenir pourrait un jour apporter.

Vous pouvez regarder l’interview complète de Charles Baker ci-dessous.