charlamagne & DJ Envy frappent l’étalon Megan Thee parlant de Tory Lanez avec une publication blanche

Nouvel album de Megan Thee Stallion Bonnes nouvelles tombe le vendredi 20 novembre, elle a donc fait de la presse, y compris un article de couverture pour GQ.

Dans cet article, Megan a parlé de Tory Lanez qui lui avait tiré dessus et a dit qu’il avait essayé de la payer pour qu’elle se taise.

DJ Envy et Charlamagne Tha God ont un problème avec Megan qui parle du tournage avec GQ et pas avec eux. Elle était censée être dans leur émission Le club du petit-déjeuner parler de Bonnes nouvelles, et les hôtes ont été informés qu’ils n’étaient pas autorisés à parler de Tory, ce qu’ils pensent être faux. [Jump to 1:37 mark].

«Je pense que c’est fou parce que quand elle fait des publications blanches, elle est capable de parler de tout ce dont elle veut parler. Mais quand elle va à la presse noire et aux publications noires, il y a une liste que le label envoie – «Ne lui demandez pas à ce sujet. Ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça », dit Envy.« Mais nous sommes ceux qui la soutiennent et la retiennent. «Je suis sûre que ce n’est pas elle», a ajouté Charlamagne. «Je pense juste que c’est farfelu quand ses représentants font ça… Au moins, parlez avec votre peuple, parce que vous êtes à l’aise avec votre peuple. Ces Blancs ne font que vous utiliser pour une histoire. «

Pensez-vous qu’il y a une vérité à quoi Le club du petit-déjeuner les hôtes ont dit? Megan est-elle utilisée?