Charlamagne a de fortes opinions sur J.Cole, aussi

Il a également de fortes opinions sur J. Cole, qu’il ne pense pas être au niveau de Kendrick ou même de Drake. [Jump to 24 minutes.]

« Big Sean se trouve juste à une époque où certains diraient que le meilleur de tous les temps est, n’est-ce pas? Par exemple, vous devriez mettre Drake et Kendrick dans le plus grand combo de tous les temps, n’est-ce pas? ère, quand vous sortez dans cette classe avec des GOAT de ce calibre, et même Cole. Cole a des bagues. Mais – je ne le mets pas au niveau de Drake et Kendrick. Je ne mets même pas Drake au niveau de Kendrick. Pas en termes de compétences. Cole est dope. Cole est incroyable. Je ne lui enlève rien, il est une star du Temple de la renommée. Tout ce que je dis simplement, c’est que c’est une différence entre ce que fait un Kendrick et ce que tout le monde me fait. Mais devinez quoi? Certaines personnes peuvent dire qu’à propos de Drake, certaines personnes peuvent avoir Drake comme j’ai Kendrick et dire que tout le monde est après lui, mais ce que je veux dire, c’est que ces deux types sont vraiment Les GOAT font que tout le monde a l’air presque normal. Vous voyez ce que je veux dire? Charles Barkley a l’air normal à un Michael Jordan. «