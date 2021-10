Charity Kase de Drag Race UK révèle un moment « tendu » avec Scarlett Harlett avant la synchronisation labiale finale | 45secondes.fr se réunit

« J’aurais ressenti la même chose dans sa position. C’était très tendu »

Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans le Drag Race Yearbook !

Chaque semaine, les reines éliminées de la troisième saison de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni avec être assis avec le présentateur 45secondes.fr et autoproclamé « Oprah Winfrey of Drag » Yshee Black pour renverser le thé sur toutes choses Course de dragsters Royaume-Uni.

Et les reines nommeront leurs consœurs dans nos catégories juteuses d’annuaires. Qui est la reine la plus louche de la saison ? À leur avis, qui devrait remporter le titre de Miss Congeniality ? Eh bien, vous pouvez trouver les réponses à cela et plus UNIQUEMENT dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine, nous sommes rejoints par la méchante sorcière du drag, Charity Kase !

Dans cet épisode, Charity révèle ce que nous n’avons pas vu dans son épisode d’élimination * très dramatique *, pourquoi les artistes de drag alternatifs doivent travailler deux fois plus dur sur Course de dragsters, et ce qu’elle pensait vraiment des critiques des juges.

Drag Race UK Charity Kase dans le Drag Race Yearbook. Image : Monde des merveilles / 45secondes.fr

Faisant référence au mini défi plus tôt dans l’épisode, lorsque Charity a ignoré Scarlett Harlett et a choisi de travailler avec Kitty Scott-Claus à la place, Charity a déclaré: « Je n’avais pas vraiment pensé que c’était moi qui ne travaillais pas avec Scarlett plus tôt dans la journée qui avait arrivé à elle. »

Charity a poursuivi: « Honnêtement, quand vous êtes dans le moment présent, vous ne considérez pas ce qui se passe autour de vous, vous essayez juste de faire un plan et de tout surmonter. Donc je pense que c’est ce que je faisais. Et vous savez , j’ai repéré Kitty et je me suis dit : « Je veux travailler avec toi » parce que nous étions tous les deux si proches. Quand vraiment, c’est un de mes regrets. J’aurais dû travailler avec Scarlett, je pense que nous aurions fait un excellent travail ensemble. »

Sur la piste, RuPaul a demandé aux reines de révéler quelle reine devrait rentrer chez elle et pourquoi. Scarlett a obtenu le plus de votes, dont un de Charity, et elle était visiblement bouleversée lorsqu’ils sont arrivés dans les coulisses de Untucked à la suite des critiques des juges.

Décrivant ce que nous n’avons pas vu, Charity a expliqué comment l’ambiance s’est détériorée lorsqu’ils ont fait le tour de la salle pour discuter plus en détail des raisons de leurs votes.

Charity a déclaré: « À ce stade, je pense que Scarlett se sentait vraiment exclue et indésirable et c’est compréhensible. J’aurais ressenti la même chose dans sa position. C’était très tendu. »

Charity et Scarlett se sont retrouvés dans les deux derniers et se sont synchronisés les lèvres pour la deuxième semaine consécutive. Même sur le podium, Scarlett n’était pas prête à pardonner à Charity ce qui s’était passé :

« Je me souviens qu’avant la synchronisation labiale, je l’ai regardée et j’ai dit : ‘Bonne chance les filles, j’espère que vous allez bien.’ Et elle m’a regardé de haut en bas et était comme [deadpan voice] ‘Toi aussi’. J’étais comme ‘[dramatic gasp]’

Depuis ce moment, Charity et Scarlett se sont embrassés et se sont réconciliés. Charity a déclaré: « Nous sommes si bons maintenant. Écoutez, elle était très très tendue et bouleversée, comme je l’aurais été si j’avais été dans cette position. J’aurais probablement fait exactement la même chose, sinon pire. Je ne tiens pas que contre elle du tout. Ses sentiments sont très valables et très justifiés. Nous sommes de bons amis, il n’y a pas du tout de mauvais sentiments. Nous sommes plus que des amis… Je ne peux pas me débarrasser d’elle ! »

