Charisma Carpenter Joss Whedon Accusations: Tout ce qu’il faut savoir

Charisma Carpenter a accusé le réalisateur et producteur populaire Joss Whedon d’intimidation et de harcèlement sur le tournage de Buffy contre les vampires.

L’actrice de 50 ans s’est rendue sur Twitter et Instagram mercredi 10 février pour abandonner les allégations inquiétantes, en publiant des captures d’écran de sa déclaration en caractères blancs avec la simple légende «ma vérité».

Carpenter, qui a travaillé avec Joss Whedon sur Buffy et la série dérivée ange entre 1997 et 2003, il a accusé le réalisateur d’avoir créé un environnement de travail inconfortable et trop exigeant sur les plateaux des deux émissions, ainsi que d’avoir fait des remarques personnelles offensantes.

Elle a écrit qu’elle avait gardé le silence sur les actions abusives du réalisateur «pendant près de deux décennies», mais qu’elles la «traumatisent» «à ce jour».

Charisma Carpenter Joss Whedon accusations:

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les allégations de bombes faites par Carpenter.

« Joss a une histoire d’être cruel avec désinvolture », a soutenu Charisma.

L’actrice a qualifié le réalisateur de « méchant et mordant » et a affirmé que Whedon « jouait souvent les favoris, opposant les gens les uns aux autres pour rivaliser et se disputer son attention et son approbation. »

Elle a cité «les menaces continues et passives-agressives de Whedon de la renvoyer», les commentaires «désobligeants» sur les autres et la honte corporelle pendant sa grossesse.

L’actrice a également affirmé que Whedon l’avait agressée verbalement en tant que femme enceinte.

Après avoir appris sa grossesse, Carpenter a écrit que la réalisatrice «a attaqué mon personnage, se moque de mes croyances religieuses» et «m’accuse de saboter la série».

Elle a ajouté qu’elle avait eu des complications de grossesse en raison du surmenage et du stress, et que Whedon avait refusé de reconnaître ses «besoins en tant que femme enceinte qui travaille».

Selon Charisma, les mauvais traitements ont continué lorsque Whedon l’a licenciée «sans cérémonie» peu de temps après son accouchement.

La «promesse et la joie» ont été «aspirées» de sa maternité précoce, a affirmé Carpenter.

«Et Joss était le vampire.»

La déclaration de Charisma a également abordé la complexité de la présentation de telles accusations, car les victimes sont souvent publiquement invalidées et encouragées à ignorer ou à justifier le comportement abusif.

Elle a révélé qu’elle avait «trouvé des excuses» pour le comportement du réalisateur et «réprimé» sa propre souffrance.

«Il est impossible de comprendre la psyché sans subir les abus», a expliqué l’actrice.

Ce n’est pas la première fois que Joss Whedon est accusé de comportement inapproprié sur le plateau.

Le message de Carpenter a exprimé sa sympathie et sa solidarité pour Ray Fisher, un acteur qui s’est prononcé contre Whedon l’année dernière.

Fisher a écrit sur Twitter en juillet que le comportement de Whedon sur le tournage du film de 2017 de DC Ligue de justice était «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable».

L’acteur n’a pas fourni de détails, mais son collègue Jason Momoa a corroboré son histoire. Fisher a été licencié peu de temps après avoir partagé sa plainte.

«Je crois que Ray est une personne intègre qui dit la vérité», a écrit Carpenter. Elle a exprimé sa tristesse que des gens comme Fisher perdent leur emploi après avoir pris la parole et a admis qu’elle avait peur pour sa propre carrière.

Cependant, «je ne peux plus garder le silence», a déclaré l’actrice. Elle espère que partager son histoire aidera les autres à guérir.

Depuis, Fisher a soutenu Carpenter, la qualifiant de «l’une des personnes les plus courageuses que je connaisse».

Compagnon Buffy La star Amber Benson a soutenu les affirmations de Charisma.

Benson a tweeté en réponse que l’émission était un «environnement toxique» et a infligé «beaucoup de dégâts» à ses membres de la distribution.

Fans de Buffy ont également exprimé leur soutien à l’actrice.

«Cordelia Chase serait fière de vous», a commenté l’un d’eux sur Twitter, faisant référence au rôle de Carpenter dans l’émission. «Tout comme nous.»

«Le personnage que vous avez joué a beaucoup compté pour beaucoup de gens», a écrit un autre. « Mais vous, en tant qu’être humain, comptez beaucoup plus. »

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.