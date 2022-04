Charger la Nintendo Switch & Controller : Vous devez faire attention à cela

Grâce à la Nintendo Switch, vous n’avez pas à vous passer de vos jeux préférés en déplacement – tant que les piles de la console et des manettes Joy-Con durent. Dans notre guide, nous vous expliquons ce que vous devez prendre en compte lors de la recharge et comment vous pouvez économiser de l’électricité lors de vos déplacements.

Charger la Nintendo Switch : vous avez ces options

L’autonomie de la batterie de la Nintendo Switch varie en fonction du jeu, de la luminosité de l’écran et de l’utilisation de la fonction WLAN. Fondamentalement, vous pouvez vous attendre à un temps de jeu compris entre trois et sept heures. En mode veille, le commutateur utilise environ 8 % de la durée de vie de la batterie en 24 heures. Avec une banque d’alimentation comme l’ANKER PowerCore 13400, spécialement conçue pour le Switch, vous pouvez prolonger considérablement le temps de jeu et recharger la console en déplacement.

Sinon, vous avez les deux options classiques pour recharger la console : soit vous placez le switch dans le dock, soit vous chargez la batterie directement via l’alimentation. Il est fourni avec la console, mais peut également être acheté séparément – par exemple ici chez SATURN.

Avec les deux variantes, vous pouvez continuer à utiliser le commutateur pendant qu’il se charge : vous pouvez continuer à jouer sur le téléviseur dans la station d’accueil et vous pouvez continuer à jouer sur l’écran de l’ordinateur de poche lorsque l’adaptateur secteur est branché.



Si vous souhaitez charger la Nintendo Switch, vous pouvez utiliser la station d’accueil ou l’adaptateur secteur.



Image : © Nintendo 2019



Selon Nintendo, le Switch prend environ trois heures pour se recharger complètement. Si vous jouez pendant le chargement, le temps de chargement augmentera en conséquence.

D’ailleurs, si vous manquez de jus en déplacement, vous n’avez pas à vous soucier de votre progression : la Switch passe automatiquement en mode veille pour sauvegarder votre sauvegarde. Si cela se produit, n’attendez pas trop longtemps pour charger.

Charger la manette Nintendo Switch

Nintendo donne à la batterie des contrôleurs Joy-Con une autonomie d’environ 20 heures. Un cycle de charge complet prend un peu plus de trois heures. Vous chargez les contrôleurs soit directement sur le Switch, soit via un socle de charge disponible séparément. Le fabricant Bigben produit la station de charge Quad sous licence officielle pouvant accueillir jusqu’à quatre Joy-Cons.

Pour charger les manettes Joy-Con sur la console, connectez-les simplement sur le côté. Le commutateur charge les contrôleurs même lorsque la console elle-même ne se charge pas, mais uniquement lorsque la charge de la batterie des contrôleurs est faible. Pour économiser la batterie de la console, les Joy-Cons sont chargés jusqu’à un maximum de moitié.



Avec environ 20 heures d’autonomie, il faut un certain temps avant de devoir recharger le Joy-Con.



Image : © 45secondes.fr 2017



Si vous souhaitez charger les Joy-Cons à l’aide d’un socle de chargement, vendu séparément, insérez simplement les contrôleurs dans le socle et connectez-les à la station d’accueil à l’aide du câble de chargement USB.

Chargez votre Nintendo Switch lors de vos déplacements avec la banque d’alimentation

Dans la plupart des cas, lorsque vous êtes en déplacement, vous n’aurez pas accès à une prise, et charger le Switch peut être un peu plus difficile. Avec une banque d’alimentation et des batteries externes rechargeables pour les Joy-Cons, vous pouvez également garantir une alimentation électrique suffisante lors de vos déplacements.

Il y a beaucoup à considérer en ce qui concerne les banques d’alimentation, car elles ne conviennent pas toutes de la même manière pour recharger le commutateur. Pour plus de sécurité, optez pour des modèles spécialement conçus pour la console, tels que l’ANKER PowerCore 13400 mentionné ci-dessus.

Un câble USB-C est utilisé pour charger la Switch. Selon les protocoles de charge pris en charge par la banque d’alimentation utilisée, le commutateur est chargé à différentes vitesses. Si vous utilisez une banque d’alimentation avec une sortie USB-A et un câble USB-A vers USB-C, vous obtiendrez une puissance d’environ 7,5 watts. En jouant, cependant, le commutateur nécessite déjà une puissance de 8 watts pour la plupart des jeux.



La Nintendo Switch peut également être facilement rechargée avec une banque d’alimentation lors de vos déplacements.



Image : © Nintendo 2019



Ces batteries externes ne sont donc pas adaptées pour recharger pendant le jeu, mais tout au plus pour augmenter votre temps de jeu. En mode veille, ces appareils peuvent charger complètement le commutateur en quatre heures ou plus.

pointe Les banques d’alimentation USB-A sont les plus efficaces pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu’elles sont connectées à un commutateur complètement chargé. Des tests ont montré que vous pouvez obtenir le plus de temps de jeu de cette façon.

Vous pouvez réduire le temps de charge à trois à trois heures et demie avec un câble USB-C. Cependant, le moyen le plus rapide de charger le commutateur consiste à utiliser des banques d’alimentation prenant en charge le protocole de charge « USB Power Delivery » (USB-PD). Selon la tension, la batterie du Switch peut être entièrement rechargée en deux heures et demie à trois heures en mode veille. Lorsque vous jouez, cela peut prendre de trois heures et demie à plus de quatre heures.

Étendez Joy-Cons avec des batteries externes



Rechargez vos Joy-Cons en un rien de temps avec l’accessoire de batterie officiel Nintendo Joy-Con AA.



Image : © Nintendo 2019



Si vous cherchez quelque chose de plus pour charger les Joy-Cons de Nintendo Switch, alors les accessoires de batterie AA Nintendo Joy-Con valent le détour. Ce sont des pièces jointes qui sont branchées à l’arrière du contrôleur. Les accessoires sont équipés de deux batteries et peuvent augmenter considérablement la durée de vie des batteries.

Économisez de l’énergie et de la batterie sur la Nintendo Switch

Pour que vous ne tombiez pas dans la situation de manquer d’énergie lorsque vous êtes en déplacement, nous avons quelques conseils pour vous sur la façon dont vous pouvez économiser de l’électricité.