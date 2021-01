Chaque thé est bon. Lequel est bon pour toi?

Ce n’est pas nouveau pour personne que les thés soient de grands alliés pour la santé, la beauté et le bien-être des êtres humains. Ils sont capables de guérir des maux mineurs, d’apaiser ou de réveiller, sont des diurétiques importants et peuvent également être responsables de l’accélération du métabolisme.

La plupart des herbes sont sans contre-indications et alternatives saines aux médicaments ou aux boissons riches en sucre. La nouveauté est que chaque signe du zodiaque a aussi des particularités qui peuvent nous aider à indiquer des thés plus efficaces en fonction de ce dont chacun a besoin.

Que diriez-vous de vérifier le vôtre et de préparer une tasse très chaude ou un verre très froid?

bélier

Les Aryens ont besoin de thés apaisants pour atténuer à la fois la nervosité et l’impulsivité qui règnent dans leur personnalité. La camomille, la mélisse et les fruits de la passion sont d’excellents choix. Évitez de prendre ces infusions uniquement en début ou en milieu de journée. L’idéal est de consommer une tasse juste avant le coucher.

Taureau

Les Taureaux aiment se détendre et rester dans une situation confortable la plupart de leur temps, ce qui provoque souvent un appétit plus grand que nécessaire. Un thé d’ajoncs peut satisfaire cette faim sans raison. Le plus difficile sera de convaincre un Taureau de le prendre, car son goût n’est pas très agréable.

Gémeaux

Les Gémeaux parlent beaucoup et sont toujours en tête. Le thé à la menthe peut être une bonne option pour ces indigènes pour obtenir le rafraîchissement nécessaire pour pouvoir se consacrer à une seule tâche.

Cancer

Les cancéreux ont tendance à être très attachés à la famille – en particulier aux mères et aux grands-parents – et ont tendance à être trop émotifs. Le thé au fenouil aide à équilibrer les émotions et a même une odeur maternelle s’il est servi avec un bon gâteau à la semoule de maïs.

Lion

Le romarin est une bonne herbe pour les léos, après tout, parmi tant d’autres avantages, il a le curieux pouvoir de rendre les cheveux (ou la crinière) encore plus gros et plus lumineux. C’est également un agent important dans l’anti-âge, garantissant que Leo peut se montrer et être admiré beaucoup plus longtemps.

vierge

Les Virginiens ont besoin de thés qui les rendent un peu moins tendus et plus libres. Les thés aux épices, comme la cannelle, les clous de girofle et le gingembre, peuvent donner un réchauffé et déstabilisé nécessaire dans tant de règles.

Kg

La lavande est une herbe indiquée pour les Balance, car elle peut aider à fournir l’équilibre qu’elles recherchent. En plus d’être ingérée sous forme de thé, l’herbe peut également être utilisée dans les infusions et les bains, car son arôme procure également du bien-être à ces indigènes.

Scorpion

Le thé d’ajonc stimule la force et la volonté de vivre dont les Scorpions ont toujours besoin d’être renforcés. Il sert d’injection de courage chez les indigènes toujours aussi mystérieux et réservés.

Sagittaire

Les Sagittaires ont également besoin de thés pour se détendre, mais pour la raison opposée aux Aryens. Ils ont besoin de se calmer un peu pour pouvoir faire face au fait que la vie n’est pas une fête constante. Un bon thé aux fruits de la passion peut vous laisser calme et concentré, au moins pendant un certain temps.

Capricorne

Le thé de prêle est un grand allié des Capricornes toujours aussi sérieux et tendus. Cette herbe détend les muscles et procure une sensation immédiate de bien-être. C’est presque une pause bien méritée pour ces éternels ouvriers.

Aquarium

La mélisse est également un bon allié depuis le signe, ainsi que la camomille. C’est une heure de détente permise entre tant de créativité, mais aussi d’énergie pour de nouveaux défis.

Poisson

Les poissons se sentent incompris et n’appartiennent pas à ce monde tout le temps, ils ont donc besoin d’un thé qui peut renouveler leur énergie à la fin de la journée, et le basilic est un bon choix. Une infusion peut également être faite pour reposer vos pieds.