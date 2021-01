Chaque semaine World Of Warcraft: Shadowlands Mythic + Les affixes laissent certains donjons beaucoup plus faciles que d’autres

Avec World of Warcraft: Shadowlands, l’une des principales sources de contenu final est le système Mythic +. Pour ceux qui ne le savent pas, les clés Mythic + offrent un défi supplémentaire aux donjons, en fournissant un chronomètre et des conditions à remplir dans un donjon avant la fin.

L’une des principales caractéristiques des donjons Mythic + est le système d’affixes, un ensemble de mécanismes supplémentaires qui tournent chaque semaine et offrent un défi supplémentaire au donjon. Ces mécanismes peuvent changer radicalement un donjon, rendant ce qui était autrefois facile extrêmement difficile et vice versa.

Cette semaine s’est avérée relativement détendue, surtout par rapport aux affixes précédents de World of Warcraft: Shadowlands jusqu’ici qui étaient principalement plus difficiles. C’est aussi la première fois que chaque affixe – sauf Prideful – était déjà dans le jeu.

Étant donné que les joueurs vétérans n’avaient pas besoin d’apprendre de nouveaux affixes et d’adapter leurs stratégies, cela seul a rendu les affixes inclus beaucoup plus faciles à gérer. Cependant, même si quelqu’un devait entrer dans un donjon Mythic + pour la première fois cette semaine, il trouverait un défi beaucoup plus facile qu’avant.

Les affixes actifs cette semaine sont Fortifiés, Sanguine, Quaking et Prideful. Prideful sera actif chaque semaine selon l’affixe saisonnier, mais étant donné qu’une grande partie de la communauté pense que cet affixe fait réellement des donjons Plus facile, cela s’inscrit certainement dans notre sujet actuel.

Fortifié est également l’un des deux affixes rotatifs hebdomadaires, associé à Tyrannical. Les semaines fortifiées, les monstres de déchets de donjons sont considérablement renforcés. Sur Tyrannical, les monstres de boss de donjon sont habilités à la place, ce qui est souvent beaucoup plus gênant.

Sanguine oblige la plupart des ennemis à laisser une flaque de sang derrière eux lorsqu’ils meurent. Lorsqu’un joueur se tient dans cette flaque d’eau, il subit de lourds dégâts qui peuvent le tuer rapidement, mais les dégâts s’arrêtent immédiatement s’il sort. Le tremblement fait que les joueurs ont tous périodiquement une aura de zone autour d’eux qui peut blesser les autres joueurs, ainsi qu’interrompre le lancement des sorts.

Ces affixes sont extrêmement faciles à manipuler avec une simple connaissance de la position. Le plus gros problème présent est que Sanguine guérit les foules ennemies si elles se tiennent à l’intérieur, les chars doivent donc les déplacer. Les joueurs peuvent trouver cela gênant pour les foules à distance qui naturellement ne bougent pas, mais sinon, c’est facile à gérer.

Le tremblement est presque complètement annulé en ne se tenant pas au-dessus de vos alliés, et bien que cela puisse poser des problèmes pour les classes de lanceurs de sorts ayant leurs sorts interrompus, la mêlée ne remarquera presque aucun changement autre que le besoin de s’assurer qu’ils ne vont pas se blesser.

Dans l’ensemble, c’est une semaine extrêmement facile par rapport aux semaines précédentes du World of Warcraft: Shadowlands expansion. Si vous avez attendu pour pousser quelques touches, cette semaine présente une excellente occasion de faire exactement cela.