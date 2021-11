Chaque saison de True Detective, classé

Des stars de cinéma de premier plan ont fait une incursion dans la télévision ces dernières années. C’est une tendance qui s’est vraiment enclenchée en 2014 avec la saison 1 de Vrai détective, la série télévisée dramatique policière d’anthologie de HBO créée et écrite par Nic Pizzolatto. Le premier des trois versements tentaculaire comprenait des performances nominées aux Emmy par Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club, Interstellaire) et Woody Harrelson (Venom : qu’il y ait un carnage, Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri).

Alors que Harrelson était auparavant apparu à la télévision (À votre santé), il s’est toujours concentré sur le cinéma. Et comme McConaughey s’est principalement concentré sur les films jusqu’à la sortie de cette série, il était rafraîchissant et audacieux de les voir posséder le petit écran au cours de 10 épisodes palpitants.

Chaque saison est structurée comme un récit autonome, employant de nouveaux ensembles de distribution et suivant divers personnages et décors. La dernière saison a frappé HBO en janvier 2019, mais il n’y a pas de dates officielles pour un futur versement de Vrai détective à l’instant. Lorsque la finale de la saison 3 a été diffusée, Pizzolatto avait confirmé qu’il travaillait sur une nouvelle idée. Plus tôt cette année, Deadline a confirmé que HBO était en pourparlers avec de nouveaux scénaristes pour un quatrième versement. Mais pour l’instant, examinons de plus près le contenu de la série jusqu’à présent et voyons comment chaque saison se compare à la suivante.





3

Saison 2

Via : vrai détective

La deuxième saison de Vrai détective créé en juin 2015 et contient huit épisodes. L’histoire trouve trois agents des forces de l’ordre – le détective Ray Velcoro (le plus excellent Colin Farrell), le shérif Ani Bezzerides (Rachel McAdams) et l’officier de patrouille routière de Californie Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) – faisant équipe dans un contexte californien brûlé pour résoudre le meurtre du politicien Ben Caspere. Pendant ce temps, le criminel de carrière Frank Semyon (Vince Vaughn) tente de légitimer son entreprise avec sa femme Jordan (Kelly Reilly) en investissant dans un projet ferroviaire supervisé par Caspere, mais perd son argent lorsque Caspere est tué, ce qui l’incite à lancer sa propre enquête.

Tout en faisant un vaillant effort pour bousculer la formule OG, cette saison, malheureusement, manque globalement la marque. Il a opté pour un scénario difficile à suivre et entrelacé, centré sur les criminels et les flics, ce qui diffère considérablement de l’étude de personnage non linéaire et bilatérale de la saison 1. Malgré ses intentions sincères de se développer, Vrai détective la saison 2 est loin de son succès passé. N’oublions pas que la première saison a été écrite et soigneusement construite au cours d’années de travail assidu, tandis que la deuxième saison a connu un revirement serré.

Malgré tout son désordre, cependant, cette saison bénéficie énormément d’un autre ensemble solide, y compris un tour dramatique intéressant de Vaughn. Et cette séquence de rêve dans l’épisode 2 qui fait écho Pics jumeaux plus une orgie tout aussi rêveuse dans l’épisode 6 marque les faits saillants de la saison.

2

Saison 3

Via : vrai détective

La troisième saison de Vrai détective créé en janvier 2019 et contient également huit épisodes. Cette fois-ci, nous suivons les détectives Wayne Hays (Mahershala Ali) et Roland West (Stephen Dorff) pendant des décennies alors qu’ils enquêtent sur la disparition de deux enfants. Les toiles de fond du sud de cet épisode, la narration non linéaire et le mystère tortueusement non résolu sont parmi les éléments clés dont les fans se souviendront de la première saison universellement acclamée. Les résultats de la saison 3, cependant, ne sont pas aussi réussis.

L’un des grands avantages de cette saison est qu’elle joue avec le concept de mémoire, établissant comment nous percevons les événements critiques de notre vie. Pour ce faire, son « vrai détective » Hays (Ali) souffre de démence, ce qui obscurcit sa mémoire du crime non résolu et le ronge d’hallucinations. Il y a aussi l’obsession sans fin du temps qui définit le plus Vrai détectivela première saison de. Comme cette saison, celle-ci se déroule sur plusieurs périodes. Mais là où la saison 3 éclipse la saison 1, c’est dans sa volonté de donner au public juste assez d’informations pour commencer à remplir les blancs. Le mystère reste obscur, mais la descente dans la préoccupation de Hays de le résoudre est à l’avant-plan des trois périodes.

La plupart des représentations en Vrai détective la saison 3 est, pour la plupart, aussi bonne que celles que nous avons regardées dans la saison 1. En plus d’Ali, Dorff donne également une excellente performance en tant que partenaire. De plus, Carmen Ejogo et surtout Scoot McNairy donnent des performances exceptionnelles en tant qu’Amelia Reardon, la future épouse de Wayne Hays, et Tom Purcell, le père en détresse des enfants disparus.

Mais comme pour la saison 2, cette saison souffre de l’absence d’une vision distincte. Jeremy Saulnier dirige les deux premiers épisodes, tandis que Daniel Sackheim et Nic Pizzolatto lui-même se partagent les tâches de réalisateur cette fois-ci. La direction est généralement plus forte qu’elle ne l’était dans la saison 2, mais elle ne semble pas aussi ciblée et cinématographique que lors de l’épisode original.

1

Saison 1

Via : vrai détective

La première saison de Vrai détective créé en janvier 2014 et contient également huit épisodes. Il tourne autour d’une paire de détectives des homicides nommés Martin Hart (Harrelson) et Rust Cohle (McConaughey) alors qu’ils se penchent sur le cas d’un tueur en série ritualiste et dérangé dont ils ont été confrontés pour la première fois aux crimes il y a 17 ans. Ils doivent ensuite revoir l’enquête, ainsi que plusieurs autres crimes non résolus. Pendant ce temps, l’infidélité de Hart menace son mariage avec Maggie (Michelle Monaghan), tandis que Cohle a du mal à faire face à son passé troublé.

Vrai détectiveLa première saison explore les thèmes de la masculinité et du christianisme. Les critiques ont analysé la représentation des femmes par la série, sa sensibilité d’auteur et l’influence de la bande dessinée et de la fiction d’horreur sur son scénario. Il y a beaucoup à apprécier dans Vrai détectiveLa première saison de , en particulier dans la façon dont elle crée une ambiance et un sens aigu de l’atmosphère, ce qui donne à sa réflexion existentielle un poids sourd.

En fin de compte, c’est la représentation de Rust par McConaughey qui deviendra la caractéristique la plus emblématique de la série. Sa performance utilise parfaitement le rayonnement mystique de l’acteur, et sa façon de parler chantée est parfaitement en phase avec le style d’écriture verbeux de Pizzolatto. Ensemble, ils travaillent en harmonie.

Et n’oublions pas la direction unique et visuellement époustouflante de Cary Joji Fukunaga dans tous les épisodes du premier opus. Vous vous souvenez de ce travelling incroyablement long à la fin de ce quatrième épisode historique ? Sa direction nous manque cruellement dans les saisons de suivi de la série.





