Chaque membre de la famille Addams le « mercredi »

Les membres de la famille addams Ils font partie des personnages les plus aimés de la culture pop et de la télévision. « Mercredi » Il s’agit de l’adaptation la plus récente des dessins animés créés par Charles Addams et il a dépassé les attentes. La série netflix il s’est concentré sur la fille du clan, mais a également montré d’autres membres.

L’émission télévisée a été créée sur la plateforme de streaming le 23 novembre 2022 et continue de faire sensation à ce jour. Plusieurs moments emblématiques, comme la danse qu’il a interprétée Jenna Ortega Ils sont devenus une tendance dans les réseaux.

Au fil des années, diverses versions de la Famille Addams ont vu le jour, tant pour le cinéma que pour le petit écran. Certains des membres présentés dans les adaptations précédentes sont réapparus dans la série Tim Burton, tandis que d’autres n’ont eu que des références mineures ou ont été omis. Pour cette raison, nous avons rassemblé un arbre généalogique de ceux qui ont fait partie de cette première saison.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Mercredi ».

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE COMPLET DES ADDAMS DANS « MERCREDI »

1. Goody Addams

Goody Addams est un nouveau personnage introduit par « Wednesday » et est le plus vieil ancêtre que nous ayons vu jusqu’à présent. La jeune femme aurait émigré dans la région des États-Unis (plus précisément à Jéricho) au temps des pèlerins et fut la seule de sa famille à échapper à la traque de Joseph Crackstone. Dans la série on a pu voir qu’elle était une puissante sorcière et que même morte, son esprit pouvait communiquer avec Merlina.

2. Cousine Itt

Le cousin est l’un des personnages célèbres issus de la bande dessinée de Charles Addams. Cependant, à cette occasion, il est passé presque inaperçu, puisque seule référence a été faite à son existence. En guise d’œuf de Pâques, un portrait de lui est caché dans le coffre-fort avec le livre de Nathaniel Faulkner sur les Hydes. Nous ne savons pas si c’est le cousin Itt lui-même, ou si c’est un ancêtre qu’ils appellent le même (puisqu’ils marchent tous de toute façon).

Peinture d’Igniatus Itt qui apparaît dans la série « Mercredi » (Photo : Netflix)

3. Grand-mère Addams (grand-mère)

Grandma Addams, à l’origine connue sous le nom de Grandmama, a été un autre des personnages qui est passé très rapidement à l’œil observateur. Précisément, il est fait référence à son existence dans un flashback que le protagoniste a, où un petit gâteau avec son visage apparaît comme le reste de la famille.

Dans les dessins animés, elle s’appelait Grandma Frump, ce qui signifie qu’elle est la mère de Morticia. Cependant, dans les différentes versions qu’ils ont faites des Addams, ils en ont parfois fait la mère de Gomez. Grand-mère a déjà été confirmée pour apparaître dans « Mercredi » Saison 2, donc un peu plus d’informations sur la ligne seront confirmées alors.

4. Gomez et Fester Addams

Gomez et Fester sont la prochaine génération d’Addams. Dans la plupart des versions, les deux sont frères et c’est quelque chose qui a été accompli avec « Wednesday ». Certaines adaptations comme la sitcom des années 60 ont fait de lui l’oncle de Morticia. A cette occasion, la relation de sang entre les deux hommes non conventionnels a été maintenue, bien qu’il n’ait pas été précisé qui est le plus âgé.

Alors que Fester conserve ses pouvoirs avec l’électricité, Gomez Addams n’a pas encore montré ses compétencesquelque chose qui devrait également être répondu bientôt.

Merlina et Oncle Fester se cachent de la police dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

5. Morticia Addams/Frump

Bien que Morticia. à l’origine, c’est Frupm et elle a acquis le nom de famille de son mari. Ses pouvoirs et son talent naturel dans les arts psychiques l’ont amené à devenir l’un des personnages les plus pertinents des adaptations.

6. Mercredi et Pugsley Addams

Mercredi et Pugsley sont la plus jeune génération des Addams. Comme Gomez et Fester, les frères et sœurs de cette famille ont changé d’ordre au fil des adaptations. Dans la série Netflix, on peut voir que mercredi, malgré une personnalité froide, prend le temps de se venger des jocks qui ont frappé son frère.

Pour sa part, Pugsley Addams n’a eu que quelques apparitions le « mercredi », car l’émission est centrée sur sa sœur. Périclès (comme on l’appelle aussi en espagnol) n’a montré aucune superpuissance, bien que cela puisse être dû à son jeune âge.

En tout cas, on espère en savoir un peu plus sur ces personnages dans la deuxième saison de la série.