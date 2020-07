“Chaque jour était un combat”: le réalisateur “Evita” Alan Parker est mort

Les films du réalisateur Alan Parker ont remporté au total 19 BAFTA Awards, 10 Golden Globes et 10 Oscars. Il reste un critique de l’industrie cinématographique pendant des années. L’homme de 76 ans est décédé des suites d’une longue maladie.

Le réalisateur britannique Alan Parker est mort, mort d’une longue maladie à l’âge de 76 ans, comme l’a confirmé l’institut britannique du cinéma. Parker, qui s’est fait un nom dans l’industrie de la publicité au début de sa carrière, s’est finalement fait connaître pour des films tels que “Fame”, “The Commitments”, “Midnight Express” et “Mississippi Burning” – pour les deux derniers, il a été nominé pour un Oscar .

Parker, qui a lui-même réalisé 14 films et écrit le scénario de six autres, avait un faible pour les productions musicales. «Bugsy Malone» (1976), «Pink Floyd: The Wall» (1982), «The Commitments» (1991) et «Evita» (1996), avec Madonna dans le rôle d’Eva Perón, sont parmi ses meilleures œuvres. «Quand vous pouvez utiliser de la musique et des images ensemble, c’est très puissant», a déclaré Parker en 1995.

Ses films ont remporté un total de 19 British Film Awards (BAFTA), dix Golden Globes et dix Oscars. En 2013, il a reçu la plus haute distinction de l’industrie cinématographique britannique – la “Academy Fellowship”.

En 2015, Parker a annoncé qu’il en avait terminé avec l’industrie cinématographique. “Je réalise depuis l’âge de 24 ans et chaque jour a été une lutte. Chaque jour a été difficile que vous vous battiez contre le producteur qui a des opinions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ou contre les studios”, a-t-il déclaré. très critique pour l’industrie. “Le cinéma coûte extrêmement cher, et dès qu’il devient cher, vous avez des gens à servir.”

Parker a toujours souligné que ce n’était jamais son plus grand souhait de faire des films. Il a toujours voulu être directeur créatif de l’agence de publicité CDP – qu’il a réussi au début des années 1970. Ce n’est que lorsque les spots télévisés sont devenus de plus en plus importants et que l’agence a été restructurée que Parker est entré en contact avec des producteurs de films et de musique. «Lorsque j’ai été le premier à faire la transition du monde des publicités aux longs métrages, j’étais particulièrement sensible à la critique», a-t-il déclaré en 2017. Les créateurs de publicités avaient l’image d’un «vulgaire vendeur». “J’ai donc arrêté de faire de la publicité pour être pris au sérieux en tant que cinéaste.”