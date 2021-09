Chaque indice caché sur la fin de Squid Game que vous avez manqué

Squid Game a fait allusion à la fin tout au long de la saison. Voici tous les indices et détails que vous avez manqués en cours de route.

Voilà, vous avez fini de regarder Netflix Jeu de calmar et maintenant tu veux parler de cette fin de choc, n’est-ce pas ?

Jeu de calmar, qui est en passe de devenir la série la plus regardée de Netflix déjà, comprend une poignée de rebondissements, mais aucun n’est plus choquant que la grande révélation de l’épisode 9.

Dans le dernier épisode de Jeu de calmar, les téléspectateurs découvrent enfin qui se cache derrière les jeux de survie mortels et qui les a créés à l’origine. La révélation a amené des millions de téléspectateurs à travers le monde à repenser maintenant tout ce qu’ils ont vu dans l’ensemble de l’émission.

Les fans ont maintenant réalisé qu’il y avait en fait plusieurs indices et détails cachés dans les neuf épisodes qui indiquaient la torsion. Voici une ventilation de chaque indice sur le Jeu de calmar se terminant que vous avez peut-être manqué.

AVERTISSEMENT : spoilers majeurs à venir pour Jeu de calmar!

Fin du jeu de calmars : chaque indice sur la torsion que vous avez manquée. Image : Netflix

Au bout du Jeu de calmar épisode 9, la vérité derrière qui a créé les jeux a été révélée. Il s’avère que Oh Il-nam (Oh Yeong-su), le vieil homme, également connu sous le nom de Player 001, était l’hôte et le créateur de toute la compétition.

Il-nam explique que lui et ses riches amis ont créé les jeux comme une forme de divertissement. Habituellement, Il-nam aurait été un spectateur, se mêlant aux VIP et pariant sur les joueurs, mais du fait qu’il était mourant, il a décidé de jouer lui-même au jeu pour s’amuser une dernière fois avant de décéder.

Lorsque Il-nam a été présenté au tout début de la compétition en tant que joueur 001, les téléspectateurs croyaient pleinement qu’il était un vrai joueur. Cependant, il y avait des indices très subtils tout au long de la série qui faisaient allusion à sa véritable identité.

Squid Game : Tous les indices sur la véritable identité de 001 étaient cachés dans la série. Image : Netflix

1) Pendant la lumière rouge, la lumière verte, le joueur 001 ne semble pas être scanné par la poupée.

Une fois que la poupée se retourne et commence à scanner les joueurs à la recherche de tout signe de mouvement, vous pouvez voir un fort contour vert et une brume verte sur le dessus de chaque joueur. Lorsque la poupée scanne le joueur 001, la brume verte sur lui n’apparaît pas aussi forte que les autres, ce qui pourrait impliquer que la poupée est programmée pour éviter de lui tirer dessus et de le tuer.

2) Il a également joué le jeu en souriant et sans aucune crainte.

Alors que la plupart d’entre nous ont attribué cela au vieil homme mourant n’ayant absolument rien à perdre, la tactique d’Il-nam devient beaucoup plus claire une fois que vous savez qui il est réellement. Après avoir vu la moitié des joueurs se faire tuer, tout le monde est terrifié à l’idée de bouger, mais en courant avec confiance, Il-nam encourage essentiellement les autres à continuer à jouer.

Son timing impeccable pour s’arrêter juste avant que la poupée ne dise « feu rouge » pourrait également être dû au fait qu’il connaît le schéma exact du jeu, grâce à ses années de spectateur. Et tu sais, le fait qu’il l’ait créé…

Squid Game: Red Light Green Light Le jeu comprend un indice caché sur la fin de la torsion. Image : Netflix

3) Il-nam choisit l’étoile et rejette l’offre de Gi-hun d’échanger des formes dans le jeu en nid d’abeille.

De toute évidence, Il-nam sait que même si l’étoile n’est peut-être pas la forme la plus facile à découper dans le nid d’abeilles, il sait très bien que c’est beaucoup plus rapide et plus facile que d’essayer de découper un parapluie. Il sait mieux que d’échanger avec Gi-hun.

4) Le Front Man ne met fin au combat qu’après qu’Il-nam ait appelé à l’arrêt de la violence.

La bagarre au milieu de la nuit entre les joueurs fait plusieurs morts et blessés, mais elle ne s’arrête que lorsque le vieil homme monte sur la couchette supérieure et crie pour que cela se termine. En dépit d’être un joueur, Il-nam est toujours clairement en charge du jeu, le Front Man acceptant sa demande.

5) Il-nam connaît le moyen exact de gagner Tug of War.

Il-nam savait exactement comment gagner Tug of War, mais cela n’était peut-être pas dû à ses propres tactiques d’enfance. En tant qu’hôte des jeux, Il-nam aurait vu d’innombrables équipes s’affronter. Il est possible qu’il ait ajouté à sa propre stratégie en fonction de la façon dont les équipes gagnantes ont gagné au fil des ans.

6) La page du joueur 001 est manquante dans le fichier du joueur 2020.

C’est sans doute le plus gros indice que le joueur 001 n’est pas un vrai joueur. Lorsque le détective infiltré Hwang Jun-ho découvre le fichier des joueurs pour les jeux 2020 dans l’épisode 5, il ouvre le dossier et constate que la première page est pour le joueur 002. Les détails du joueur 001 sont manquants car il ne s’est jamais inscrit en tant que joueur officiel.

Squid Game : les détails du joueur 001 sont manquants dans le fichier du joueur 2020. Image : Netflix

7) Il-nam ne fait pas d’effort pour faire équipe pour le jeu de billes.

Avant de jouer aux billes, les joueurs sont invités à se mettre en paires. Avec un nombre impair de joueurs, on en laissera un seul. On découvre plus tard que celui qui est laissé pour compte n’est pas du tout éliminé, et retourne dans les couchettes sans même avoir à jouer le jeu.

Il-nam connaît cette règle (vu que c’est lui qui l’a inventée) et s’assoit seul dans un coin, espérant que personne ne le choisira. Gi-hun finit par le choisir et les deux finissent par se jouer.

8) Il-nam trouve une reconstitution exacte de sa maison dans l’ensemble du jeu de billes.

Pendant la majeure partie de l’épisode 6, les téléspectateurs pensent que le vieil homme est tout simplement confus et décousu de Gi-hun à propos de sa vie. Quand il « trouve » enfin son ancienne maison dans le faux quartier, on pense qu’il ne fait qu’imaginer ou voir des choses.

Une fois que les téléspectateurs se rendent compte qu’Il-nam est le créateur des jeux, il devient clair qu’il n’imaginait rien. Le « lieu » du jeu est quelque chose qu’il a lui-même créé et fait directement référence à son ancienne maison et à son enfance.

9) Les téléspectateurs ne voient pas Il-nam se faire tirer dessus et tuer.

Après qu’Il-nam ait perdu le jeu de billes contre Gi-hun, des ouvriers rouges arrivent et tiennent un pistolet sur sa tête. Alors que Gi-hun s’éloigne, affolé que le vieil homme soit sur le point d’être tué, nous entendons un coup de feu mais nous ne voyons pas réellement Il-nam mourir.

Étant donné que Jeu de calmar ne craint pas exactement le sang et le sang de tout cela, c’est un peu un drapeau rouge. La décision de ne pas montrer Il-nam en train d’être abattu est une décision puissante et qui rend toute la scène encore plus dévastatrice. Mais comme nous le savons tous à la télévision, à moins que vous ne voyiez un cadavre, le personnage n’est pas confirmé comme étant mort.

Il-nam était également debout lorsqu’il était sur le point de tuer, mais les téléspectateurs n’entendent pas non plus le bruit de son corps tombant au sol.

Jeu de calmar : L’arène de marbre était une reconstitution du quartier d’Il-nam. Image : Netflix

10) Le départ d’Il-nam avant le match des tremplins de verre était une décision calculée.

La décision d’Il-nam de quitter le jeu avant ou après la ronde de billes devient beaucoup plus claire lorsque nous découvrons ce qu’est réellement le cinquième jeu.

Le tremplin de verre est probablement la manche la plus meurtrière de la compétition. Si Il-nam avait joué le tour, il aurait avais s’être assuré qu’il partait en dernier. S’il n’avait pas mis la main sur le 16e dossard, il y a aussi la menace supplémentaire qu’un autre joueur pourrait le repousser et le tuer.

11) Son nom indique exactement qui il est.

Il-nam peut se traduire librement par « premier homme ». L’une des significations de l’élément de nom « Il », également écrit « 일 », peut signifier « un ». La deuxième partie de son nom, ‘Nam’ ou ‘남’, signifie ‘mâle’ ou ‘homme’.

Il-nam est le joueur 001, et il était également le fondateur et créateur original – ou littéralement, le premier homme – à créer le jeu.

Avez-vous repéré plus d’indices en regardant Jeu de calmar?

