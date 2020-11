Chaque film de Spider-Man fait partie du directeur MCU affirme Doctor Strange

Avant que le MCU ne réunisse la plupart des principaux personnages de Marvel Comics sous une seule franchise, il y avait différents studios en train de sortir Homme araignée, Les quatre fantastiques, et X Men des films qui existaient dans leurs propres univers. Lors d’un récent échange sur Twitter, le cinéaste Scott Derrickson, qui a réalisé le premier Docteur Strange film, et sert de producteur exécutif sur sa suite, s’est rendu sur Twitter pour annoncer que la version précédente des films en direct de Spider-Man est canon pour le MCU.

« Toutes les itérations de Spider-man sont de facto MCU. »

Cette déclaration de Scott Derrickson prend une plus grande signification compte tenu de la direction que prendra le MCU dans les prochaines années. Dans le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie, le Sorcerer Supreme voyagera dans d’autres réalités et rencontrera des versions alternatives de super-héros MCU. Les fans espèrent que cela signifie des films Marvel passés comme Tobey Maguire Homme araignée films et Hugh Jackman’s X Men seront reconnues comme appartenant à ces autres réalités.

De plus, le prochain Spider-Man 3 Le film mettant en vedette Tom Holland inclurait des apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Spider-Men alternatifs, similaires à ce que les fans ont vu dans le film d’animation de 2018 Spider-Man: dans le Spiderverse. Le fait que Derrickson soit convaincu que les précédents Spider-Men en direct font déjà partie du MCU est un autre indice que Maguire et Garfield pourraient un jour apparaître dans la franchise de super-héros.

Le concept de réalités alternatives qui existent toutes dans le multivers plus large pourrait être difficile à comprendre pour le public ordinaire, mais les bandes dessinées utilisent cette prémisse depuis des décennies. En fait, le rival DCEU du MCU a déjà établi son propre multivers dans les émissions Arrowverse de CW, où un camée surprise d’Ezra Miller alors que le flash a confirmé que différentes versions de super-héros DC dans les films et à la télévision font toutes partie du même multivers, séparés. dans différents univers.

Alors que Derrickson était initialement attaché à diriger Docteur Strange dans le multivers de la folie, il a finalement quitté le projet suite à des désaccords sur la direction dans laquelle le film devrait aller. Apparemment, Marvel Studios n’était pas satisfait de la forte ambiance d’horreur avec laquelle Derrickson voulait imprégner le projet.

Après que Derrickson ait quitté le film, la légende de l’horreur Sam Raimi a été amenée à sa place. Raimi était non seulement responsable de la Homme araignée trilogie mettant en vedette Tobey Maguire, mais il est aussi la force créatrice de la Evil Dead la franchise. Sur la base de son palmarès impressionnant, les fans sont très excités de voir ce que Raimi fait avec le monde bizarre et souvent terrifiant de Doctor Strange.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si même une seule version de Spider-Man apparaîtra dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Mais il a déjà été confirmé que le docteur Strange apparaîtra dans Spider-Man 3. Il reste à voir si le bon médecin apportera le chaos du multivers dans le domaine de Spidey, et si cela organiserait ou non une rencontre emblématique entre Maguire, Garfield et Holland’s Spider-Men.

Toutes les itérations de Spider-man sont de facto MCU. – NOS ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 23 novembre 2020

Sujets: Spider-man, Doctor Strange 2, Doctor Strange