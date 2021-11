Chaque film de M. Night Shyamalan, classé

M. Night Shyamalan est peut-être le plus grand briseur de cœur à Hollywood. Il est arrivé sur la carte pour la première fois après son smash, Le sixième sens, qui a remporté six nominations aux Oscars. Shyamalan est devenu le roi du « twist ending » et, au fil des ans, a sorti des films qui surprennent et parfois enragent le public et les critiques. Bien que certains de ses films aient été ratés, il a certainement des films sur son CV qui sont absolument brillants. Est-il le cinéaste le plus connu de tous les temps ?

Le monde pourrait ne jamais le savoir. Il a une façon particulière de raconter des histoires qui se démarquent sans aucun doute parmi les autres. Les premiers travaux de Shyamalan étaient originaux et appréciés de beaucoup. Au fil de sa carrière, il a connu des hauts et des bas qui ont été appréciés par certains et détestés par d’autres. Indépendamment, M. Night Shyamalan est un cinéaste puissant qui a livré des histoires classiques de fantômes, de monstres et de phénomènes surnaturels. Voici tous les films de M. Night Shyamalan, classés.

14 Le dernier maître de l’air

Avouons-le. Le dernier maître de l’air est un film horrible. Shyamalan a adapté « la série Nickelodeon » en 2010 et elle a été à juste titre ravagée par les critiques et le public. Le casting blanchi à la chaux et les performances dignes de ce nom ne rendaient pas justice à la série de dessins animés bien-aimée. L’histoire et les blagues n’ont pas bien joué dans ce remake en direct, ce qui en fait le pire film de sa carrière.

13 Après la Terre

Après la Terre est le népotisme hollywoodien à son paroxysme. Le film a été produit par Will Smith et Jada Pinkett Smith, qui, sans surprise, ont choisi leur fils, Jaden Smith, pour le rôle principal. Malheureusement, le talent et le charisme à l’écran de Will Smith n’ont pas été transmis à son fils. Après la Terre est rempli de trous d’intrigue, de performances obsolètes et de dialogues grinçants, ce qui rend ce film voué à l’échec dès le début.

12 Dame dans l’eau

Dame dans l’eau vraiment commencé la chute de la carrière de Shyamalan. L' »histoire du coucher » n’a tout simplement pas fonctionné du tout. Le film est terne, étrange et extrêmement complaisant. Shyamalan s’est même lancé dans un rôle de soutien en tant qu’écrivain destiné à écrire un livre qui sauvera le monde entier… beurk.

11 L’événement

Shyamalan a déclaré que L’événement a été complètement incompris et a affirmé qu’il avait l’intention de faire le plus grand film de série B de tous les temps. Quoi qu’il en soit, ce film sans incident a l’un de ses « monstres » les plus nuls à ce jour… des plantes. Sans oublier que le film est rempli de performances horribles et de changements de ton étranges, ce qui en fait l’une des plus grandes déceptions de sa carrière.

dix Éveillé

Avant que Shyamalan ne devienne le roi du surnaturel, il a écrit et réalisé Éveillé, une comédie dramatique de 1998 sur un garçon de dix ans dans une quête personnelle pour trouver les réponses à la vie et à Dieu. Ce n’est pas nécessairement un mauvais film, gagnant des critiques mitigées à sa sortie, mais ce n’est certainement pas mémorable. Le film met en vedette Denis Leary, Rosie O’Donnell et Joesph Cross.

9 Un verre

Le dernier film de la trilogie de super-héros de Shyamalan était celui de 2019 Un verre. Le film poursuit les aventures de David Dunn (Bruce Willis) alors qu’il affronte La Bête (James McAvoy) et M. Glass (Samuel L. Jackson). La suite attendue a malheureusement été décevante avec une torsion boiteuse qui n’a pas été à la hauteur des deux premiers films.

8 Prier avec colère

Prier avec colère était le premier film de Shyamalan. Il a personnellement financé le projet et s’est également lancé dans le rôle principal. Il suit un adolescent des Indes orientales qui est renvoyé en Inde pour découvrir ses racines. Le film n’a jamais eu une sortie large, mais il a mis Shyamalan sur la carte et a conduit à son futur succès en tant que cinéaste.

7 Vieux

Le dernier film de Shyamalan était le très attendu Vieille, l’histoire d’un groupe de personnes sur une plage qui commencent à vieillir rapidement. Il y a beaucoup à aimer dans ce film, mais aussi beaucoup à détester. La cinématographie et les effets spéciaux sont de premier ordre et l’histoire n’est certainement pas ennuyeuse. Cela dit, le film est un flux constant d’expositions qui conduit à une tournure sans incident que n’importe qui aurait pu voir venir.

6 Diviser

Bon… maintenant passons aux bonnes choses. Diviser raconte l’histoire de trois adolescentes kidnappées par Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), un homme aux 23 personnalités différentes. Le film est divertissant du début à la fin et présente la gamme d’acteurs de James McAvoy. Les dernières minutes du film nous donnent l’un des plus grands rebondissements de Shyamalan à ce jour… c’est en fait une suite de Incassable.

5 La visite

La visite a marqué un retour triomphal de Shyamalan après une série de ratés. Le film ressemblant à des images trouvées suit un frère et une sœur rendant visite à leurs grands-parents séparés pour la première fois. Malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas avec grand-mère et grand-père. Le film repose sur des performances effrayantes, un excellent travail de caméra et une comédie subtile qui fonctionnent tout simplement. C’est un « film de pop-corn » parfait pour un samedi soir.

4 Le Village

Le village était certainement le début de la période controversée de Shyamalan. C’est l’histoire d’une communauté isolée au XIXe siècle, qui cohabite avec les monstres qui vivent dans la forêt qui l’entoure. La fin de torsion n’était certainement pas pour tout le monde. Peut-être que le public s’attendait à quelque chose de mieux. Indépendamment, Le village est un film solide qui mérite plus de crédit qu’on ne lui en donne.

3 Incassable

Incassable était le point de vue de Shyamalan sur la mythologie des super-héros. Il suit David Dunn (Bruce Willis), qui commence à découvrir qu’il a des capacités surhumaines. Ce film est apprécié de beaucoup, dont Quentin Tarantino qui l’a qualifié de l’un des meilleurs films de la décennie. Le script est propre et précis, et les performances sont de premier ordre, ce qui en fait l’un des plus grands films de Shyamalan.

2 Signes

Oui, oui, nous savons tous que cela n’a aucun sens que des extraterrestres tués par l’eau décident d’envahir la Terre… mais qui s’en soucie ?! Ce film est absolument fantastique. Shyamalan nous a donné un nouveau type d’invasion extraterrestre qui a réussi à être absolument terrifiant tout en montrant à peine des extraterrestres. Mais lorsque les créatures vertes se présentent, cela tient absolument. Shyamalan a prouvé qu’il était un maître du suspense et de l’histoire avec Panneaux. Il nous a donné un film de science-fiction qui garde ses personnages au cœur.

1 Le sixième sens

Le sixième sens est un chef-d’œuvre qui a fait de Shyamalan le succès commercial que nous connaissons aujourd’hui. On voit rarement des films d’horreur nominés aux Oscars. Le sixième sens a remporté six nominations et nous a donné l’une des fins les plus surprenantes de l’histoire du cinéma. Bien qu’il soit connu pour la torsion, nous devons nous souvenir de l’histoire sincère et des personnages attachants qui rendent le film si percutant. Le travail de la caméra, les performances et le scénario brillant font de ce cauchemar effrayant l’un des meilleurs films du 20e siècle.