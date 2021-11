Chaque film de David Fincher, classé

David Fincher a creusé une poche parfaite pour lui-même en tant que créateur de films universellement aimé sans controverse tout en restant signature et risqué. Des arguments peuvent être faits pour ou contre toute politique ou opinion que Fincher a exprimée personnellement, mais les films eux-mêmes sont célébrés par un large éventail de fans de genre, des auditeurs de podcasts sur le vrai crime aux groupies de la Silicon Valley, des frat boys aux anti-frat boys, frisson -des chercheurs qui espèrent avoir leur cerveau transformé en jus de citron à juste votre sympathique cinéphile de quartier qui aime les jolies photos.

Vous pouvez regarder n’importe quel cadre et savoir immédiatement s’il s’agit d’un Fincher : caméras impossibles, palettes de couleurs non saturées, éclairage clair-obscur. Pourtant, les intrigues partent dans tous les sens. La soupe du jour de Fincher met en scène des tueurs en série, comme dans sa série Netflix Chasseur d’esprit, mais il est du genre à réaliser aussi une histoire adaptée de F. Scott Fitzgerald ou un biopic de Goliath moderne. En guise d’appréciation d’un kaléidoscope de bruns et de jaunes, voici les onze films de David Fincher, classés.

11 Extraterrestre 3

Blâmer Fincher pour cela, c’est comme renvoyer un peintre de Pompéi parce que vous ne pouvez plus distinguer à qui appartient ce portrait. Parfois, un directeur de studio veut faire un film, alors il le tente par l’intermédiaire d’un réalisateur prometteur qui a trop peu de poids pour se défendre. Le résultat sera un gâchis : un bras de fer où il aurait dû y avoir une direction unifiée. Extraterrestre 3 a dû suivre deux des films de science-fiction les plus célèbres de tous les temps et est tombé durement; ce fut un début lent pour Fincher et finalement désavoué par le réalisateur comme « pas son film ».

dix Le jeu

Certains ne jurent que par Le jeu comme étant passionnant, intelligent et bon; ces gens n’ont pas regardé la fin. Sans spoilers, Nicholas (Michael Douglas) a reçu un cadeau d’anniversaire d’un « jeu » de la vie réelle avec une série de confrontations défiant la mort et aucune explication sur qui dirige cela ou quel est le prix pour « gagner ». Tous les enjeux du film reposent sur des promesses vers une révélation attendue. Le résultat est si cataclysmiquement peu original, inintéressant et annulant toute connexion logique établie précédemment, qu’il efface rétroactivement l’heure et demie précédente de tout son mérite.

9 Salle de panique

En ce qui concerne les sauts dans la filmographie de Fincher, Salle de panique ne mérite pas exactement sa place ici, mais ce n’est pas non plus aussi mauvais que beaucoup le prétendent. Meg (Jodie Foster) vient d’emménager dans sa nouvelle et luxueuse maison avec sa fille, Sarah (Kristen Stewart), dotée d’une salle de panique impénétrable. Lorsque des cambrioleurs (dont Jared Leto et Forest Whitaker) entrent par effraction dans la maison, connaissant un secret sur le contenu de la salle de panique, Meg et Sarah sont piégées sans aucune communication avec le monde extérieur. Certaines parties sont-elles un peu éculées ? Bien sûr, mais beaucoup d’entre eux sont intelligents, pleins de suspense et méritent d’être regardés lorsque vous avez un moment.

8 homme}

Écrit par le défunt père de David Fincher, Jack Fincher, homme regarde l’écriture de « Le dernier souper de films », Citoyen Kane. hommele sujet de , Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) — le créateur de mots derrière Kane et cher ami du sujet de ce scénario, William Randolph Hearst (Game of Thrones}’ Charles Dance) – navigue dans l’alcoolisme, les attaques des représentants de la succession de Hearst et une nouvelle ère politique du socialisme démocratique contre le capitalisme semi-réformé. homme mérite le mérite d’être engageant, audacieux à cet âge et même sain compte tenu de ses origines paternelles, mais il ne tient pas la chandelle à la plupart des autres entrées de la filmographie de Fincher. Le joyau de la couronne est son dialogue intelligent pour s’adapter à son homonyme, ce qui est un mérite à attribuer à Jack plutôt qu’à David.

7 Zodiaque

La position de Zodiac à la septième place a beaucoup moins à voir avec des qualités inférieures mais plutôt avec 1) Fincher a fait six films encore plus incroyables, et 2) le film se jette sur le bûcher qui est « Arthur Leigh Allen était le tueur du zodiaque, » une accusation désormais légèrement présumée erronée en faveur de Gary Francis Poste (bien que l’affaire reste ouverte). Comme le titre l’indique, Zodiaque suit l’enquête sur le Zodiac Killer, le tueur connu de cinq Californiens avec des réclamations allant jusqu’à 37. Tout comme l’enquête elle-même, le film présente du danger, du suspense et une promesse de révélation dans chaque crevasse de chaque image. Aucun film ne vous fera jamais aussi attention à noter lesquels de vos amis californiens ont des sous-sols.

6 L’Etrange histoire de Benjamin Button

Basé sur la terrible nouvelle de F. Scott Fitzgerald, L’Etrange histoire de Benjamin Button suit Benjamin Button (Brad Pitt) en tant qu’homme né en gériatrie et vieillissant plus jeune avec le temps. Écrit par Eric Roth de Forrest Gump et celui de Villeneuve Dune, l’amélioration miraculeuse de la prémisse de Fitzgerald s’est avérée une exploration magnifique dont les grâces sont généreusement dispensées par l’existence et qui devraient être redéfinies comme sacrées. L’Etrange histoire de Benjamin Button n’est pas seulement un regard sur la vie, mais à travers son motif inversé, un regard sur la vôtre ; il ne s’agit pas de savoir si la trajectoire inversée de Button est bénie ou maudite, mais si notre trajectoire traditionnelle l’est.

5 La fille au tatouage de dragon

Après la célèbre adaptation cinématographique suédoise de la série Millenium, Män som hatar kvinnor, l’entreprise de Fincher a dû insérer une cheville carrée de longueur en série dans un trou rond de 2,5 heures. En regardant, vous pouvez sentir qu’il n’y a pas un moment à perdre avec l’intrigue et le développement, mais là où cela pourrait sembler précipité dans un autre film, cela semble énergisant et incendiaire ici. Dans La fille au tatouage de dragon, Mikael (Daniel Craig), un journaliste en disgrâce, fait équipe avec Lisbeth (Rooney Mara), une hackeuse antisociale, afin de résoudre un mystère insulaire qui afflige la famille Vanger depuis des décennies : que s’est-il passé la nuit où Harriet Vanger, 16 ans, est allée disparu? Le film est tout à fait dans l’allée de Fincher: des rebondissements mêlant un suspense mortel et un besoin désespéré d’informations, le tout réalisé avec une précision d’expert et même un peu de légèreté. Sans parler de l’un des scores les plus sous-estimés et les plus impressionnants de tous les temps par les partenaires réguliers de Fincher, Trent Reznor et Atticus Ross.

4 Fille disparue

Un classique moderne dans ce qui est devenu le genre « Good For Her » à moitié inventé par Lucille Bluth, Fille disparue traduit parfaitement à l’écran le célèbre roman de Gillian Flynn avec certains des meilleurs choix de casting de l’histoire récente. Ce que les gens ont tendance à ressentir pour Ben Affleck et Rosamund Pike sont exactement ce qu’ils ressentent inconsciemment pour Nick et Amy ; de même pour Emily Ratajkowski, Tyler Perry, Neil Patrick Harris, tout le film repose sur vos prédispositions, pour le plus grand bonheur de l’intrigue. Le score Reznor/Ross est encore une fois excellent, englobant l’effrayant avec la stérilité des banlieues. Quand la torsion médiane de « Qui a kidnappé ou tué Amy Dunne? » est réalisé et le film commence vraiment, les questions sur les variations du féminisme et les hypothèses élitistes sur les capacités de la classe ouvrière conduisent ce film au Final Four de la filmographie de Fincher.

3 Se7en

Les débuts de facto de Fincher sont centrés sur un tueur en série (marquez vos cartes de bingo) faisant des victimes sur la base des sept péchés capitaux. Alors que les détectives Mills (Brad Pitt) et Somerset (Morgan Freeman) traquent le cerveau, leurs vies personnelles s’entremêlent dans les événements. Les rebondissements sont parmi les plus célébrés de toute l’histoire du cinéma, l’horreur a annoncé au monde à quel point l’estomac de Fincher était fort et les performances (avec quelques débats) sont tout simplement excellentes. Après le drame qui a Extraterrestre 3, le désir du studio de changer la tristement célèbre fin de Seven en quelque chose de plus optimiste (une proposition contre laquelle Pitt a menacé de quitter le film) est encore une autre légende hollywoodienne sur la façon dont les costumes ont presque ruiné la carrière de Fincher avant qu’elle ne puisse commencer.

2 Club de combat

Ce n’est pas qu’il n’y a pas assez de mots dans ce paragraphe pour en parler Club de combat, c’est qu’un cours universitaire serait nécessaire pour couvrir le débat sur la question de savoir si Club de combat fonctionne comme un champion hypermasculin de la misogynie, du militantisme et du masochisme ou une condamnation indiscutable de ces mêmes choses. L’auteur du roman, Chuck Palahniuk, est gay et se veut une critique évidente de l’hypermasculinité, mais pour certains des cinéphiles les plus profonds de ce côté de l’allée, Club de combat va plus loin en explorant le besoin des hommes enfermés d’explorer le corps de l’autre sans conséquence. Pour certains téléspectateurs, c’est une critique accablante du capitalisme et du corporatisme ; une autre couche plus profonde, et Tyler Durden est une représentation de l’étatisme léniniste contre l’anarchisme marxiste. En bref, Club de combat à ce stade, est devenu le test de Rorschach le plus accessible pour les universitaires du cinéma dans l’histoire moderne, et cela seul l’élève à un niveau si éthéré qu’il gagne ici ses galons.

1 Le réseau social

Cité par beaucoup comme le plus grand film des années 2010 dès le début de la décennie (jusqu’à Parasite est notamment devenu son principal concurrent dès la fin), Le réseau social suit Mark Zuckerberg dans son parcours, du largué au plus jeune milliardaire autodidacte de l’histoire à son époque. Le réseau social a ce qui peut être l’un des plus grands scénarios de tous les temps, la scène d’ouverture d’Aaron Sorkin est désormais un cours de routine sur le sous-texte et l’agenda des personnages. Il a ce qui est peut-être l’un des meilleurs scores de tous les temps, la simplicité orchestrale de Reznor et Ross contre une parade électronique proposant que Zuck soit une machine avec quelques souches d’humanité en lui. Il a certaines des meilleures performances de la carrière de ses stars, Jesse Eisenberg gardant magistralement le tempo du film mais Eduardo Saverin d’Andrew Garfield vole les cœurs. Et les thèmes : prenez tout des films susmentionnés sur les interrogations sur les innovations capitalistes, les buts de la vie et le masochisme hypermasculin, enveloppez tous ces thèmes dans des cordons de grille-pain et jetez-les dans la baignoire pendant que la démocratie se lave le cul. C’est-à-dire Le réseau social.