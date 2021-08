Chaque film de Christopher Nolan classé par score IMDb

L’un des rares réalisateurs à définir les générations est Christophe Nolan. Il s’est mérité des comparaisons avec certains des plus grands de tous les temps, dont Kubrick, qu’il appelle lui-même une inspiration pour son travail. Il a donné au monde du cinéma certains des meilleurs films de science-fiction et d’action qu’il ait vus, associés à ses intrigues qui explosent presque le cerveau et à sa science complexe, il n’est pas surprenant de voir presque tous ses films se transformer en blockbusters et en gros succès commerciaux. Il a réalisé plus de 11 films en tant que réalisateur, ainsi que quelques courts métrages et a également de nombreux autres crédits de producteur à son actif. Fondant sa propre société, SYNCOPY, avec sa femme et collaboratrice de longue date, Emma Thomas, il s’est fait un nom que les studios tuent pour avoir sur leurs films. Mais comment IMDb voit-il son travail ? Voici les 11 films de Christopher Nolan, classés uniquement par leurs scores IMDb.

Insomnie

En dernier au numéro 11 est la production 2002 Insomnie qui a classé un score IMDb de 7,2. Bien qu’il ne s’agisse que de son deuxième film majeur et de son troisième film au total, il est assez impressionnant que même son film le moins bien noté, Insomnie, détient un score assez moyen mais décent à 7,2. Mettant en vedette de grands noms tels qu’Al Pacino, en tant que détective sous-enquête qui, avec son partenaire, se rend dans une petite ville d’Alaska pendant les jours polaires, pour enquêter sur le meurtre d’une adolescente afin de démêler une toile de tromperie et de meurtre, avec Robin Williams dans le rôle d’antagoniste et Hillary Swank dans un second rôle. Alors que le film a été salué pour son approche différente et ses beaux paysages, ce n’était clairement pas son meilleur travail, avec un manque de couleurs et dans l’ensemble un film terne, mais sympathique. Le rôle d’Al Pacino en tant que détective insomniaque et le rôle de Robin William en tant que romancier noir sont très louables et une preuve claire que Nolan trouve toujours son style de signature en tant que réalisateur. L’un de ses seuls films à fonctionner de manière linéaire et un remake d’un autre film en langue étrangère, il lui montrait qu’il prenait pied et était une merveilleuse note de bas de page pour les choses à venir.

Principe

Ensuite, au 10e rang, est Principe. Cette production réalisée en 2020 a reçu un score IMDb de 7,4. L’un des plus gros chocs de cette liste est Principeétant si mal noté, bien qu’il soit le plus récent et sans doute l’un de ses films les plus ambitieux à ce jour. À la suite d’un protagoniste anonyme recruté par une mystérieuse organisation connue sous le nom de Principe, qui se retrouve sur le devant de la scène au milieu d’une guerre entre le passé et l’avenir, combattant toutes les chances et tous les enjeux pour gagner, contre l’oligarque russe, Andrei Sator, il trouve une toile complexe du passé, du futur et du présent entrelacés avec le destin de l’univers. Quelque chose que même lui, lui-même ne comprend pas entièrement. Tout comme le protagoniste lui-même, le public a eu du mal à saisir l’intrigue complexe, et les plaintes concernant un son inhabituellement fort et un mixage sonore terrible n’ont pas vraiment aidé son cas. Bien que ces plaintes soient subjectives personne par personne et que certaines personnes tiennent le film en haute estime, les plaintes se sont avérées suffisantes pour que le film ait du mal et aurait fait perdre à Warner Brothers une grosse somme d’argent.

Suivant

Le numéro 9 sur cette liste est Suivant, une production cinématographique réalisée en 1998 qui a obtenu un 7,5. Cela vient comme un choc. Le tout premier film de Nolan est mieux noté que son plus récent, mais un qui, après une réflexion plus approfondie, a du sens. Le film suit un écrivain, Bill, qui suit des personnes au hasard comme source d’inspiration pour son écriture. Ici, il rencontre Cobb, un jeune voleur, qui recrute Bill dans ses crimes, et les deux forment un partenariat. Des gangsters et des blondes sont impliqués et un complot à gros enjeux est le produit. La première version de Nolan de sa forme de narration non linéaire caractéristique, mais l’une de ses intrigues les plus simples à comprendre. Réalisé avec un budget presque nul, le produit est très apprécié et montre les promesses énormes du réalisateur. Cela implique l’un des rebondissements les plus inattendus d’un film de Nolan, et l’un de ses meilleurs écrits. Étonnamment mérité.

Dunkerque

Le film 2017 de Nolan Dunkerque a un score IMDb de 7,8, gagnant sa place au numéro 8 sur cette liste. Le point de vue de Christopher Nolan sur le genre de la guerre, avec une intrigue très différente. Il suit des soldats essayant de rentrer chez eux après avoir été encerclés par les forces ennemies. Mettant en vedette de grands noms tels que Tom Hardy, il a également fourni au chanteur Harry Styles un crédit d’acteur et a maîtrisé un incroyable film de guerre, conçu pour être vu sur IMAX. Le public reste divisé sur celui-ci, les gens qualifiant Dunkerque de chef-d’œuvre ou de risque inutile de la part du réalisateur convoité pour ses films de science-fiction. Le film a été sauvé, cependant, par un travail de caméra merveilleux et des paysages fascinants qui sont devenus le point culminant du film et suffisamment pour le décrocher juste en dessous d’une note de 8,0. Pas son meilleur travail, mais certainement pas son pire non plus. Réalisé avec un budget de 100 à 150 millions de dollars, il a enregistré un impressionnant retour au box-office de près de 530 millions de dollars, ce qui était plus que décent.

Batman commence

Le 7e est Batman commence. Cette production réalisée en 2008 a reçu un score IMDb de 8,2 et a lancé sans doute l’une des plus grandes trilogies de films de super-héros de tous les temps, avec le désormais emblématique, Chevalier noirà suivre, qui a redéfini le genre des super-héros, qui, pour la première fois, racontait une histoire significative, se mêlant aux trucs des super-héros. Avec Liam Neeson dans le rôle de Ra’as Al Gul, Cillian Murphy dans le rôle de Johnathan Crane / Scarecrow dans les rôles de méchant et Gary Oldman dans le rôle de James Gordon, le film a déclenché le vers de Nolan, une approche non conventionnelle des films de super-héros, et qui devait inspirer pour les années à venir.

Le chevalier noir se lève

Avec un score IMDb de 8,4, Le chevalier noir se lève se classe numéro 6. Produit en 2012, le dernier film de la série Dark Knight, a terminé la trilogie en beauté. Batman n’a pas été vu aux yeux du public depuis des années, fait son retour pour combattre Tom Hardy dans le rôle de Bane, lui-même cambriolé par Selena « Catwoman » Kyle, joué par Anne Hathaway. Il a été rapporté qu’à l’origine, l’emblématique Joker de Heath Ledger aurait eu un rôle plus important à jouer, sans sa mort malheureuse peu de temps après Le Chevalier Noir. Mettant fin à l’ère Bale Batman et donnant au personnage une fin digne, The Dark Knight Rises a reçu des critiques mitigées sur l’intrigue, et en particulier sur la seconde moitié du film, où certains l’appellent un chef-d’œuvre, et certains appellent cela un désastre. Le casting de Tom Hardy a d’abord été critiqué comme Bane, tout comme Heath Ledger. Tout en mettant en perspective l’intégralité du catalogue impressionnant de Nolan, cela semble être un bon endroit pour placer le dernier film de Dark Knight.

Mémento

A mi-parcours du classement avec un score de 8,4 le film Nolan Mémento, produit en 2000, prend sa place. Largement considéré comme l’un des meilleurs films de Nolan à ce jour, à égalité avec Le chevalier noir se lève, Mémento était aussi l’un de ses moins chers à fabriquer. Utilisant pleinement son talent pour les chronologies non linéaires, Memento a suivi Leonard, un enquêteur sur les réclamations d’assurance, souffrant d’amnésie antérograde, ce qui signifie qu’il est incapable de créer de nouveaux souvenirs, opérant dans une chambre de motel, essayant de trouver le tueur de sa femme, qu’il ne connaît que par ses initiales, John G. Il jongle en faisant confiance à son ami, Teddy, et découvre que Teddy est le John G qu’il recherchait depuis le début. Rempli de l’un des plus grands rebondissements de l’histoire du cinéma, Memento continue d’intriguer et d’aspirer le public, et le fera sûrement, pour les années à venir. Mérite sans aucun doute une place aussi élevée dans la liste, bien qu’il ne s’agisse que du deuxième film majeur de Christopher Nolan.

Le prestige

En parlant de rebondissements emblématiques de dernière minute, quoi de mieux que le film de 2006 Le Prestige, arrivant 4ème avec un score de 8,5. Explorer la rivalité obsessionnelle entre Robert Angier et Alfred Borden, deux magiciens, tout en hochant la tête vers la rivalité Edison-Tesla, bénéficiant d’un ensemble A-lister de Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis, Michael Caine , et David Bowie, montre les retombées entre les deux magiciens dues à la mort de la femme d’Angier, dans une illusion qui a mal tourné, et les suites des retombées, compilées avec de l’espionnage, des doublages et de la tromperie, Le Prestige est l’un des meilleurs films de Nolan , jamais, en raison de son incroyable capacité à tisser une histoire significative dans une intrigue de deux magiciens essayant de se surpasser au même tour. Intemporel et étonnant.

Interstellaire

Arriver 3ème avec un score IMDb de 8,6 est Interstellaire. Sorti en 2014, c’est l’un des films Nolan les plus déroutants mais les plus beaux de cette liste, Interstellairemérite amplement sa place dans le trio de tête. Mettant en vedette Matthew McConaughey dans l’un de ses meilleurs rôles à ce jour, il montrait l’humanité au bord de l’extinction par les tempêtes de poussière et la détérioration des conditions atmosphériques, et la majorité des familles obligées de cultiver pour leur seule source de nourriture, Matthew joue le rôle de Cooper, un ex pilote, qui a eu la chance de mener une dernière mission pour décider du sort de l’humanité, loin de la Terre. Rempli de rebondissements, de détours et de tromperie, Interstellaireest une montre incontournable, et mérite vraiment sa place parmi les plus grands.

Début

En deuxième place se trouve le film de 2010 Début. Inception a gagné non pas un, mais deux voyages au mégaplex, lors de sa réédition pour son 10e anniversaire. Avec un score de 8,8 que reste-t-il à dire de ce film qui n’a pas encore été dit. L’un des meilleurs films de braquage et d’espionnage à ce jour, associé au parfait mélange de science-fiction. C’est l’un des films de Nolan les plus déroutants à ce jour, sinon le plus déroutant, avec une distribution de premier plan comprenant Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy et Elliot Page. Il a réécrit les règles des films de science-fiction pour l’ère moderne et a fourni à lui seul la partition la plus emblématique de l’histoire du cinéma à ce jour, et l’une des fins les plus vagues.

Le Chevalier Noir

Pour couronner le tout, avec un score de 9,0, l’un des plus grands films de super-héros, sinon le plus grand à ce jour, est The Dark Knight. Le film de 2008 mettant en vedette Heath Ledger dans un rôle oscarisé du Joker, au Batman de Christian Bale, gagnant un large public et des éloges de la critique, en particulier sur la représentation du Joker, Nolan a finalement consolidé sa position dans l’un des plus grands à travers ce film, mélangeant parfaitement la fantaisie et la réalité, et fournissant une partition emblématique et fantastique de Hans Zimmer lui-même, il a vraiment surpassé non seulement tous les films de Nolan, mais a ouvert la voie à une nouvelle ère de films de super-héros en général, tout en étant non seulement un excellent divertissement, mais du grand cinéma, quelque chose que seul le génie lui-même pouvait faire.