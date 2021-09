Chaque fille chaude a des problèmes d’estomac, selon la génération Z

Ce qui a commencé comme une tendance innocente sur Twitter et TikTok s’est transformé en une théorie répandue de la génération Z – les filles chaudes ont des problèmes d’estomac.

Hot Girl Summer est pour tout le monde, en particulier les filles et les gars qui ont des problèmes d’estomac comme le SCI, la maladie de Crohn, la dyspepsie ou tout autre trouble ou inconfort gastro-intestinal.

Étonnamment, il semble que beaucoup de filles qui sont conventionnellement attirantes ne viennent pas sans une sorte de problème d’estomac, et bien sûr, leur nourriture préférée est le Pepto Bismol et les comprimés pour le ventre.

Pourquoi les filles chaudes ont-elles des problèmes d’estomac ?

Eh bien, scientifiquement parlant, il n’y a aucune preuve réelle pour dire que les filles chaudes ont des problèmes d’estomac parce qu’il n’y a aucune preuve pour dire que quelqu’un est « chaud ».

Il n’y a pas que les filles qui ont des problèmes d’estomac qui sont chaudes – tout le monde peut être une fille chaude et même un mal d’estomac ne devrait pas vous ralentir !

Ce qui est génial quand on dit que les filles chaudes ont des problèmes d’estomac, c’est que les filles de la génération Z prennent en charge leurs problèmes corporels et leurs insécurités de manière positive.

Vous pouvez avoir l’air et avoir chaud même si vous mangez du gluten ou des produits laitiers alors que vous n’êtes pas censé le faire et vous pouvez avoir chaud même lorsque vos vulnérabilités sont très apparentes.

La génération Z redéfinit les insécurités.

Revendiquer le SCI et d’autres problèmes gastro-intestinaux comme une déclaration de notre chaleur, même si cela peut être grossier pour les autres, est un moyen de redéfinir la façon dont nous nous voyons.

D’une certaine manière, cela est également important pour informer les filles et les garçons de la génération Z de la possibilité de faire des analyses de sang et d’aller chez le médecin si vos problèmes d’estomac vous causent des douleurs.

Dans certains cas, cela peut être grave et les filles sexy ne veulent pas être hospitalisées.

Nous le voyons aussi avec d’autres types d’insécurité et de problèmes que les jeunes filles de la génération Z auraient pu voir dans le passé et qui seraient considérés comme mauvais ne sont maintenant que des choses chaudes pour les filles. Vous avez de l’acné ou des vergetures ? Félicitations, tu es toujours une fille sexy.

N’importe qui peut être une fille sexy dans la génération Z.

Certains pourraient penser que c’est de l’auto-absorption de vous appeler une fille chaude alors qu’en fait, c’est en fait très stimulant de vous appeler une fille chaude si vous avez des problèmes corporels et dans ce cas des problèmes d’estomac.

La génération Z s’approprie son corps sur des plateformes comme TikTok pour aider les autres à se sentir vus et à comprendre leurs problèmes. De cette façon, tout le monde se sent moins seul et plus autonome !

Une tendance comme les filles chaudes ayant des problèmes d’estomac est importante car nous n’allons pas nous détester pour quelque chose que nous ne pouvons pas changer.

Cela peut également être surprenant pour les autres, mais, selon l’American Physiological Society, ceux qui sont assignés à une femme à la naissance souffrent souvent plus du SCI et d’autres problèmes gastro-intestinaux que ceux qui sont assignés aux hommes à la naissance en raison de caractéristiques liées au sexe dans le cerveau.

Les filles de la génération Z constatent que si leurs problèmes sont transformés en « problèmes de filles chaudes », elles se sentent moins dépassées ou en insécurité.

Il est également bon de savoir que personne n’est parfait et de rappeler aux autres que vous pouvez toujours être chaud et sexy avec IBS.

Être une fille sexy est une question de confiance en soi et de création et de définition de ce qu’une fille sexy est pour vous, et ces problèmes comme les problèmes d’estomac sont souvent invisibles, ils n’affectent donc pas votre capacité à avoir l’air « chaud ».

Même si avoir des problèmes d’estomac n’est pas glamour, être une fille sexy qui admet avoir des problèmes d’estomac est glamour, même si cela n’en a pas l’air.

