Chaque épisode de la saison 4 de Goliath est désormais disponible en streaming sur Amazon Prime

Saison 4 de Goliath est disponible dès maintenant, dans son intégralité, sur Amazon Prime Video. Ce sera mon dernier article pour aujourd’hui. Je me sens un peu (toux, toux) sous le temps. Je devrais me sentir mieux dans environ huit épisodes, je veux dire des heures. Découvrez ce qui nous attend dans leur saison d’adieu.

Je viens de demander à un ami lamentablement mal informé de son enthousiasme à l’idée que tous les épisodes soient livrés pour un Goliath frénésie, et ils ont demandé, « Qu’est-ce que Goliath? » Si vous vous posez la même question, j’essaierai d’être gentil, mais que diable ?! Billy Bob Thornton a remporté son deuxième Golden Globe du meilleur acteur pour Goliath! Il incarne l’avocat en disgrâce, Billy McBride, qui lutte pour se racheter en prenant les affaires pour les ultimes outsiders.

Les habitués de la série incluent William Hurt, dépeignant l’ennemi de longue date merveilleusement diabolique Donald Cooperman, Nina Arianda, dépeignant Patty Solis-Papagian, une avocate qui est coincée pour aider Billy dans ses affaires, mais qui est finalement charmée par son alcoolisme endémique et son comportement très peu professionnel, et Tania Raymonde qui incarne Brittany Gold, une prostituée qui doit à McBride sa liberté. Nous avons également Diana Hopper dans le rôle de Denise McBride, la fille de Billy qui doit endurer la parentalité d’un homme qui s’est égaré. Avec une foule d’invités de premier plan, le spectacle est une victoire !

‘Newsweek’ vient de s’asseoir avec le casting pour discuter de la dernière saison sur Amazon Prime, et pourquoi c’est la dernière saison. Thornton a déclaré: « Il y a quelque chose à propos du fait que les séries vont trop loin, vous savez. Nous savions que cette saison était très forte et il semblait juste de la terminer ici. » Thornton pense également qu’il a compris l’essence de son personnage. « Je pense qu’il a toujours essayé de savoir qui il était et ce qu’il voulait. Est-ce du succès, est-ce de l’argent ? Mais en fin de compte, il veut une relation avec sa fille, Denise (Diana Hopper). »

Arianda promet que nous verrons une nouvelle facette de notre Patty d’acier, en disant « J’espère que les téléspectateurs apprécient vraiment qu’il y ait une belle fin avec elle. Cette saison est la première fois qu’elle possède vraiment ses propres capacités et talents, et est assez sans vergogne pour cela. Elle croit beaucoup en elle-même en sortant d’une crise personnelle et en étant dans cette nouvelle entreprise qu’elle possède elle-même. «

Raymonde, bien qu’ambivalente sur le personnage de son rôle, dit qu’elle regarde la Bretagne différemment maintenant. « J’ai probablement un peu jugé Brittany quand je l’ai rencontrée pour la première fois parce que je me suis dit ‘d’accord, eh bien, c’est une escorte sexy, impertinente et elle fait en quelque sorte son truc’ mais elle a défié les attentes à chaque fois. Cela a été une leçon pour moi sur ne pas juger les gens que je représente, car elle n’a jamais pris le chemin auquel je m’attendais. Et l’escorte est devenue la partie la moins importante de son personnage. «

Thornton admet qu’il a partagé et abandonné certaines des mauvaises habitudes de McBride. « Je ne laisse pas seulement un personnage derrière moi, mais je laisse derrière moi une période de ma propre vie parce que le comportement de Billy, bien que pas toujours exemplaire, était un peu comme je suis, donc ça va me manquer de pouvoir aller travailler et être en quelque sorte moi-même », a-t-il déclaré.Goliath la saison 4 s’attaque à la crise des opioïdes que Thornton a vue de première main. « C’est quelque chose dans lequel j’ai personnellement un intérêt puisque j’ai eu des amis qui en sont victimes. Il (Billy McBride) le prend très personnellement parce que cela affecte tout le monde et que des gens sont tués légalement. »

JK Simmons et Bruce Dern rejoignent de Goliath quatrième saison. Simmons incarne George Zax, le chef de la société pharmaceutique familiale, reflétant la vraie vie. Bruce Dern joue son frère Frank Zax. En parlant de travailler avec Simmons et Dern, Arianda s’exclame : « Il y a eu tellement de grands acteurs (auparavant dans Goliath) mais je pense que cette saison, je n’arrive toujours pas à croire que j’ai pu travailler avec Bruce et JK. Les moments hors caméra où j’ai pu parler et choisir le cerveau de M. Dern étaient en quelque sorte inestimables. »

Vous pouvez regarder toute la série ce week-end. Préparez du café, prenez des cure-dents pour garder les yeux ouverts et regardez Billy McBride affronter ses Goliath sur Amazon Prime. Je vais chercher ces pastilles contre la toux pour le rhume que je viens d’attraper. Cette nouvelle vient de NewsWeek.