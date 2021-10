Chaque épisode de Et si… de Marvel ? sur Disney+, Classé

Tout comme la bande dessinée qui a inspiré la série, Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? a offert un regard fascinant sur la façon dont la chronologie du MCU aurait pu s’étendre dans plusieurs directions. Créer une série comme celle-ci peut vraiment aider le monde à se sentir plus vivant, en donnant un regard introspectif sur certains des protagonistes pour montrer comment les événements du MCU ont façonné leurs personnages. En plus de laisser le temps nécessaire pour étoffer les personnages qui ont été relégués aux rôles de soutien jusqu’à présent, mais qui peuvent encore avoir un rôle important à jouer dans l’avenir de la série.

Pour la plupart, Marvel a trouvé le bon équilibre et a proposé des alternatives si tentantes que les fans pourraient presque déplorer qu’elles ne soient pas de véritables canons. Parfois cependant, Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’ont joué un peu trop sûr et se sont collés un peu trop près du matériel source de leurs propres films. Surtout si l’on considère que la prémisse a essentiellement donné aux écrivains un laissez-passer gratuit pour faire n’importe quoi avec ces personnages emblématiques. Donc, dans cet esprit, voici tous les épisodes de la première saison classés du pire au meilleur. Spoilers à venir.

9 Et si… Thor était enfant unique ?

Il n’est pas toujours facile de distinguer quelque chose comme le pire, mais dans ce cas, c’était le cas, car c’était de loin l’intrigue la plus faible et la plus déroutante de la saison de neuf épisodes. L’histoire est essentiellement une Jour de congé de Ferris Bueller rencontre un hybride générique de comédie pour adolescents, avec une version gâtée de Thor essayant d’abord de lancer un » rageur sauvage « , puis de le cacher à sa mère. De toutes les variantes possibles du multivers, nous ne savons pas pourquoi les créateurs ont estimé qu’il s’agissait d’une histoire à voir absolument.

L’épisode est également étrangement caricatural d’une manière qui est en décalage avec le reste de la série. Même un affrontement épique et prometteur entre Thor et Captain Marvel se joue plus pour le rire que pour l’action, supprimant tout espoir de rédemption. Le plus déroutant est peut-être la façon dont cette version de Thor se retrouve coincée dans le récit plus large. N’importe quelle autre version survivante de Thor aurait sûrement été une meilleure option pour les Gardiens du multivers, ou encore Captain Marvel d’ailleurs, surtout avec toute l’existence en jeu.

8 Et si… Le capitaine Carter était le premier vengeur ?

Malheureusement, l’ouverture de la série a également été l’une des pires avec le problème susmentionné de rester trop fidèle au film qui l’a inspiré. Dans cet épisode, Heinz Kruger tire sur Steve Rodgers, l’empêchant d’être transformé en super-soldat tout en essayant de voler une fiole de sérum. Avec le temps de l’essence, l’agent Peggy Carter intervient pour prendre le sérum, se transformant en premier super-soldat contre la volonté de son commandant John Flynn.

La série s’efforce de donner les moyens au capitaine Carter alors qu’elle défie Flynn de se joindre à l’action, mais en vérité, la séquence est tout aussi galvaudée et absurde que c’était la première fois dans Captain America : le premier vengeur pour expliquer son costume. Cela donne le ton pour le reste de l’épisode qui suit en grande partie la même intrigue à partir de maintenant, avec quelques ajustements mineurs pour faire bonne mesure. En fin de compte, il atterrit quelque part entre une resucée et un bizarre Wonder Woman cloner. Bien qu’il soit agréable de voir Peggy reprendre le devant de la scène après avoir été éliminée sans cérémonie suite à l’annulation de l’agent Carter.

7 Et si… Le monde perdait ses héros les plus puissants ?

Une prémisse prometteuse mais encore une fois une intrigue qui servait trop de rechapage de séquences que nous avions déjà vues avec la ride évidente de la mort des Avengers. Black Widow est initialement présentée comme la personne derrière les meurtres avant de découvrir que le véritable agresseur est Hank Pym sous forme microscopique.

C’est une révélation globalement insatisfaisante et certaines des morts douteuses des plus grands héros de la Terre, notamment Thor et Hulk, se sentent pour le moins à moitié cuites. On pourrait dire que les Avengers n’étaient pas devenus les héros que nous connaissons encore, mais nous les avons quand même vus bien pire dans le MCU. La fin est tout aussi décevante, Loki se présentant toujours et asservissant la Terre, sans aucun effort, au-delà de quelques taquineries destinées à être insatisfaites, pour payer cela.

6 Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ?

Un bien meilleur exemple que le précédent pour raconter une histoire familière avec un nouveau protagoniste à la barre. T’Challa devenant Star-Lord au lieu de Peter Quill a des conséquences dévastatrices dans tout cet univers, permettant de nouvelles prises de vue sur un certain nombre de personnages MCU établis et une histoire qui se sent plus propre. La noblesse supérieure et le sens des responsabilités de T’Challa guident cet univers dans une direction globalement plus positive.

Le deuxième acte de T’Challa à la recherche de son monde natal était humble mais moins excitant que la séquence qui l’a précédé qui l’a un peu blessé. L’épisode avait vraiment besoin d’une durée d’exécution plus longue pour rendre justice à l’intrigue plus pertinente sur le plan émotionnel, mais dans l’ensemble, c’était une bonne représentation.

5 Et si… Le docteur Strange perdait son cœur au lieu de ses mains ?

Dans cet univers, Steven Strange avait mis en place une vie avec sa séduisante amoureuse Christine. Une nuit, le couple est impliqué dans un accident de voiture et Christine meurt, plongeant Strange dans une spirale de chagrin. Strange se rend toujours à Kamar Taj et obtient l’ Eyeil d’Agamotto seulement cette fois, il tente de l’utiliser pour ramener Christine.

Ce qui suit est un macabre jour de la marmotte avec Christine mourant, encore et encore, peu importe ce que Strange essaie. Ses actions le mettent en désaccord avec l’Ancien alors que Strange plonge dans la Dimension Sombre pour attirer le pouvoir qui brise finalement son univers autour de lui et le met face à face avec The Watcher. C’était la première fois dans la série The Watcher qui servait plus qu’un dispositif de cadrage et le premier indice d’un récit plus large. À la fois pénible et engageant, cela a également jeté les bases de ce qui allait arriver.

4 Et si… des zombies ?

L’épisode phare du marketing de la série que de nombreux fans attendaient avec impatience, rendant hommage à la bande dessinée culte Marvel Zombies. Jouer davantage comme un film de zombies, se concentrant sur les survivants, plutôt que comme un film de super-héros pur et simple était absolument le bon choix. C’était le meilleur que le MCU ait montré de Hope Van Dyne d’Evangeline Lilly, qui est au cœur de cet épisode, sentant le fardeau de l’épidémie de zombies tomber sur ses épaules.

Espérons qu’elle aura la chance de briller dans la phase 4 avec la série Antman qui fait toujours partie des plans futurs. Le désespoir et l’angoisse tout au long sont fantastiques, bien que l’épisode glisse dans quelques clichés et qu’il aurait été agréable de voir plus de variantes de zombies surpuissants pour le mettre à l’écart de la fiction traditionnelle. Encore une fois, le temps d’exécution devait être pris en compte, mais de nombreux fans espéraient sûrement revenir dans cet univers sur un support quelconque, donc un succès retentissant.

3 Et si… L’Observateur rompait son serment ?

La finale de la série était convenablement passionnante, mais n’est pas à la hauteur du meilleur de la série. Avec Ultron étant passé à une menace de niveau multivers, The Watcher rassemble une équipe hétéroclite de héros comme un dernier espoir de survie surnommé les Gardiens du multivers. Là où certains épisodes précédents ne pouvaient pas tout à fait atteindre le point culminant, cet épisode est principalement une action palpitante.

Il sert de bel envoi à la série pour lier les univers ensemble et offrir un peu plus de caractère à The Watcher. Présentant chacun des héros nouvellement établis à leur meilleur, l’épisode se reproduit avec succès Les Vengeurs formule pour vraiment rendre la série épique.

2 Et si… Killmonger sauvait Tony Stark ?

Pour ce que les épisodes centrés sur Doctor Strange et T’Challa ont bien compris, c’était la narration d’histoire perfectionnée. Killmonger est déjà établi comme l’un des méchants les plus ancrés et les mieux conçus de tout le MCU et il est sans doute encore meilleur ici. Certes, il porte ce qui est par ailleurs simplement une histoire décente, mais le méchant est vraiment cérébral et surtout crédible.

Pour en revenir à la création du MCU, Killmonger se présente pour sauver Tony Stark en Afghanistan, ce qui l’empêche de devenir Iron Man. Tony reste un trafiquant d’armes égocentrique et Killmonger se positionne comme son bras droit. Jouant de tous les côtés, Killmonger tue avec succès Stark, T’Challa et Rhodes, avant de devenir la nouvelle Black Panther. Les actions du méchant ont un impact significatif sur les personnages MCU bien établis et le monde qui l’entoure, ce qui lui donne l’impression d’être conséquent. C’était vraiment comme un tout nouvel univers, une opportunité manquée par d’autres épisodes.

1 Et si… Ultron gagnait ?

L’avant-dernier épisode a fixé les normes un peu trop haut pour que le suivi soit à la hauteur. Même si la bataille finale était épique, regarder Ultron démolir le dernier de son monde et passer à la menace au niveau de l’univers qu’il est devenu fait pour une meilleure histoire globale. Même si les ramifications d’Ultron tuant les Avengers étaient énormes, l’histoire s’est réduite à une histoire intime qui était plus humaine et poignante.

La lutte de Natasha et Clint pour continuer dans l’univers était plus profonde que le MCU n’est souvent à l’aise. Rappeler une grande partie de l’humour caractéristique du MCU qui atterrit parfois hors de propos a laissé le nihilisme inconfortablement pendre, en particulier chez Clint qui, à ce stade, avait perdu de vue tout ce qui valait la peine d’être combattu. Soutenant les conséquences passionnantes d’Ultron rassemblant les Infinity Stones, brisant le multivers et mettant en place la finale, l’épisode combinait les meilleures idées de la plus grande série en un seul épisode emballé.

