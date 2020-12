Chaque émission télévisée et chaque film Marvel viennent d’être annoncés

L’univers cinématographique Marvel est sur le point de s’étendre et de devenir beaucoup plus grand. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment informé les investisseurs de Disney de ce qu’ils et les fans peuvent attendre du studio au cours des prochaines années. Feige a précédemment tease la phase 4 du MCU l’été dernier au San Diego Comic-Con, où lui et Marvel ont fait tomber la maison. En fin de compte, le studio avait beaucoup plus de projets qu’ils n’avaient pas annoncés ce jour-là. Feige est devenu le père Noël cette année pour fournir une tonne de nouvelles informations sur le MCU, ainsi que des bandes-annonces tant attendues.

La plus grande différence avec la phase 4 du MCU, par rapport aux phases précédentes, c’est que le studio s’est associé à Disney + pour proposer des émissions qui correspondent aux aventures sur grand écran. Les fans étaient censés avoir été traités avec les deux Le faucon et le soldat de l’hiver, de même que WandaVision cette année. Cependant, en raison de la crise de santé publique, cela n’a pas pu se produire.

Les émissions Disney + sur petit écran n’étaient pas les seuls projets à avoir été touchés par la crise de santé publique cette année. Veuve noire et Éternels aurait déjà dû être sorti et dans les salles cette année. Si le film autonome de Natasha Romanoff était sorti en mai, il serait déjà disponible à l’achat sur Blu-ray pour les vacances. Maintenant, ces deux films tant attendus devraient sortir en salles l’année prochaine, en fonction de la façon dont les choses se passent.

Alors que de nombreux fans de MCU s’attendaient à ce que Kevin Feige annonce que Veuve noire allait être disponible sur Disney + et dans les salles, comme Wonder Woman 1984 sortir le jour de Noël sur HBO Max et dans les théâtres, mais ce n’était pas le cas. Disney ne suivra pas les traces de Warner Bros.pour un système de sortie hybride en 2021. Cela a peut-être été une déception pour beaucoup de fans qui regardent la présentation de la journée des investisseurs, mais cela donne beaucoup plus aux fans à espérer. en 2021.

Kevin Feige s’est assuré de révéler que les fans de MCU ont beaucoup à attendre dans plusieurs formats. Évidemment, les projets sur grand écran comme Éternels et Veuve noire sont en route, mais les émissions Disney + semblent presque avoir été retirées des salles de cinéma. Si cela ne suffisait pas, Feige a réitéré le fait que toutes les émissions et tous les films seront interconnectés, ce que beaucoup se sont demandé au cours des derniers mois. Ci-dessous, vous trouverez une liste de toutes les annonces majeures de Marvel Studios.

Dans une journée pleine d’excitation, le Les quatre Fantastiques l’annonce était probablement la plus importante. Les fans voulaient voir quel genre de magie Kevin Feige et son équipe pouvaient travailler sur l’ancienne propriété Fox, et elle est maintenant en développement. Spider-Man: retour à la maison Le réalisateur Jon Watts développe actuellement le film, qui présentera enfin Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm dans l’univers cinématographique Marvel. Kevin Feige n’a pas révélé plus de détails sur le projet, mais il n’était vraiment pas obligé de le faire.

Les fans savaient déjà que Capitaine Marvel 2 était en route, mais Kevin Feige a révélé quelques détails plus importants concernant la suite tant attendue. Candyman La réalisatrice Nia DaCosta rejoint officiellement le MCU pour diriger la suite, qui ramène l’actrice Brie Larson au rôle-titre. Cependant, il a également été révélé que Carol Danvers aura de l’aide cette fois-ci, grâce à des amis qui feront leurs débuts sur Disney + à l’avance. La suite devrait ouvrir fin 2022.

Iman Vellani joue le rôle de Kamala Khan dans le prochain Mme Marvel Série Disney +, actuellement en tournage à Atlanta. En plus de montrer les toutes premières images de la série, Kevin Feige a révélé que Vellani jouerait aux côtés de Brie Larson dans Capitaine Marvel 2, avec la version adulte de Monica Rambeau, qui est interprétée par Teyonah Parris. La série fera ses débuts à la fin de 2021, présentant la pakistanaise-américaine de 16 ans obsédée par Carol Danvers.

WandaVision La première est prévue pour janvier 2021 et les fans de MCU ont hâte de voir ce qui se passe exactement. Les images ont été décrites à de nombreuses reprises comme un «rêve de fièvre» alors que nous voyons le MCU se mélanger avec des sitcoms classiques de l’histoire de la télévision. Elizabeth Olsen et Paul Bettany dirigent le casting, qui présente également la version adulte de Teyonah Parris de Monica Rambeau, qui est également dans Mme Marvel et en Capitaine Marvel 2. Kevin Feige a même révélé une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous.

Sebastian Stan et Anthony Mackie étaient censés jouer dans la toute première série Disney + Marvel. cependant, Le faucon et le soldat de l’hiver a été reporté à l’année prochaine. Kevin Feige et son équipe savent que les fans ont attendu des mois pour voir le premier regard substantiel sur la série, il a donc présenté une bande-annonce, qui a vraiment enthousiasmé les fans de MCU. Le métrage ressemble plus à un film que WandaVision. Le faucon et le soldat de l’hiver, démarre sur Disney + le 19 mars 2021.

Série Loki Disney +

Loki devrait faire ses débuts sur Disney + en mai 2021 avec le Dieu du mal alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie. Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal, rejoint par Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Kate Herron dirige Lokiet Michael Waldron est le rédacteur en chef. Kevin Feige a décrit la série comme un «thriller policier».

Kevin Feige a officiellement annoncé que Marvel Studios ne remplacerait pas Chadwick Boseman dans Panthère noire 2. « Pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire à travers son portrait du roi de Wakanda, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film », a déclaré Feige. Chadwick Boseman est malheureusement décédé en août après une longue bataille contre le cancer du côlon. Ryan Coogler est toujours sur le point de réaliser la suite, qui sortira en salles le 8 juillet 2022.

She-Hulk est une nouvelle série comique à venir sur Disney +. Il met officiellement en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk, alias Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques à caractère surhumain. Maslany a précédemment nié avoir été impliqué dans la série. She-Hulk accueillera une foule de personnages Marvel dans la série, y compris le Hulk, joué par Mark Ruffalo, et l’Abomination, joué par Tim Roth. La série est dirigée par Kat Coiro et Anu Valia, tandis que Jessica Gao est scénariste en chef.

Série Hawkeye Disney +

Oeil de faucon devrait faire ses débuts sur Disney + à la fin de 2021. La série met en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye, alias Clint Barton, qui fait équipe avec un autre archer bien connu des bandes dessinées Marvel, Kate Bishop, qui s’il est officiellement joué par Hailee Steinfeld. Comme Tatiana Maslany, Steinfeld a précédemment nié avoir quoi que ce soit à voir avec l’univers cinématographique Marvel. Le casting comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et le nouveau venu Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez. Oeil de faucon est dirigé par Rhys Thomas et le duo de direction Bert et Bertie.

Le troisième volet très attendu du L’homme fourmi franchise a également été annoncée par Kevin Feige. Le film est officiellement intitulé Ant-Man et la guêpe: Quantumania, et il mettra en vedette Jonathan Majors dans le rôle du méchant Kang le Conquérant. Kathryn Newton a rejoint le casting en tant que version adulte de Cassie Lang. Peyton Reed revient à la réalisation, tandis que Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reviennent en vedette. On pense que la suite plongera plus loin dans le royaume quantique.

Chevalier de la lune est une nouvelle série créée pour Disney + et elle a été brièvement évoquée par Kevin Feige. Réalisé par Mohamed Diab, l’action-aventure met en scène un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les multiples identités qui vivent en lui sont des personnages distincts qui apparaissent sur fond d’iconographie égyptienne. Il a été rapporté que Guerres des étoiles La star de la trilogie suite Oscar Isaac est la star de la nouvelle série, mais Feige n’en a pas parlé.

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie est prévu pour Disney + pendant la saison des vacances 2022. Il est écrit et réalisé par gardiens de la Galaxie le vétéran James Gunn, qui fera la spéciale pendant le tournage Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui entre en production à la fin de l’année prochaine. L’événement ressemble à quelque chose pour lequel les Gardiens seront parfaits, bien que beaucoup espèrent qu’il s’en sortira mieux que le tristement célèbre Spécial vacances Star Wars.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? retourne le script sur l’univers cinématographique Marvel, réinventant les événements célèbres des films de manière inattendue et nouvelle. Arrivant à Disney + à l’été 2021, la première série animée de Marvel Studios se concentre sur différents héros du MCU, avec un casting de voix comprenant une foule de stars qui reprennent leurs rôles. La série est dirigée par Bryan Andrews; Ashley Bradley est l’écrivain en chef.

Invasion secrète était une autre annonce surprise de Kevin Feige. Le projet est une série récemment annoncée se dirigeant vers Disney + qui met en vedette Samuel L.Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans le rôle des personnages Skrull Talos qui se sont rencontrés pour la première fois en Capitaine Marvel. La série d’événements de bandes dessinées croisées présente une faction de Skrulls aux formes changeantes qui infiltrent la Terre depuis des années. Les fans de MCU se demandent comment cette série se connectera au grand écran lorsqu’elle progressera dans le développement.

Thor: l’amour et le tonnerre a été officiellement annoncé par Kevin Feige l’été dernier, mais il a finalement révélé qui Christian Bale jouera dans la suite très attendue. Bale joue officiellement le principal antagoniste, Gorr the God Butcher. Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour la suite, qui voit également le retour de Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman. Certains des Gardiens, comme Star-Lord de Chris Pratt, feront également des apparitions dans le Thor: l’amour et le tonnerre.

Bien qu’il n’ait pas dit grand-chose, Kevin Feige a doublé Lame annonce de l’été dernier. Feige a dit, « nous allons de l’avant avec Lame, avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar. Le développement et les scénarios se rejoignent, et nous aurons des annonces très, très bientôt. « Ce sera un gros problème quand il sortira enfin en salles et les attentes sont à travers le toit.

Coeur de pierre, le deuxième de la série nouvellement annoncée à venir sur Disney +, met en vedette Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, un inventeur de génie qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man. Williams a été introduite pour la première fois dans les bandes dessinées en 2016, et les fans de MCU se sont depuis demandé si Kevin Feige et Marvel Studios avaient d’autres choses en réserve pour elle. Maintenant, elle aura sa propre émission, mais comment se connectera-t-elle au grand écran?

Guerres d’armure est basé sur la série de bandes dessinées classique Marvel. Il arrive à Disney + et met en vedette Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes, alias War Machine, qui doit faire face à ce qui se passe lorsque la technologie de Tony Stark tombe entre de mauvaises mains. Ce scénario est quelque chose que Stark a toujours craint, et maintenant il est parti et ne peut rien y faire. Heureusement, Rhodey est sur l’affaire. Le PDG de Hammer Industries, Justin Hammer (Sam Rockwell), fera-t-il un retour? Nous devrons simplement attendre et voir.

Enfin, Kevin Feige a annoncé l’existence de Je suis Groot. Le projet présente l’arbre bébé préféré de tout le monde dans une série de courts métrages originaux à venir à Disney +. Feige n’a pas donné plus de détails sur le projet, mais on peut s’attendre à ce que certains collègues Gardiens viennent nous dire bonjour. Quant à savoir comment cela s’intégrera, le cas échéant, à Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ce n’est pas clair pour le moment.