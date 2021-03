Chaque conte éomantique est une histoire fantôme ‘: The Haunting of Bly Manor Maker dévoile des faits d’initiés dissimulés de la saison 2

Le créateur d’arrangements Mike Flanagan et le créateur Trevor Macy lèvent le voile sur leur nouvelle saison déconcertante.

«Qu’est-ce qu’une apparition?»

Les mots ont été griffonnés sur le record de pitch unique de Mike Flanagan et Trevor Macy pour The Haunting of Hill House, le récit choquant de neuf scènes qui a captivé les partisans de Netflix en 2018. «Il a été écrit au centre de la page sans personne d’autre, pratiquement comme une explication théorique », dit Flanagan, le créateur d’arrangements, à EW par téléphone depuis le Canada, où lui et Macy tournent leur prochain projet pour le monstre en streaming, Midnight Mass.

La hantise de la saison 2 de Bly Manor

Un fantôme, comme ils le découvriraient, pourrait être de nombreuses choses. Leur personnage de Hill House Steven Crain, interprété par l’artiste Michiel Huisman, le clarifie le mieux: cela peut être «un souvenir, un fantasme, un mystère, une mélancolie, un outrage, un blâme. Pourtant, d’après mon expérience, la plupart des occasions sont exactement ce que nous devons voir. »

Flanagan et Macy poursuivent cette enquête dans The Haunting of Bly Manor, la période suivante de ce qui est maintenant devenu un arrangement de compilation pour Netflix. Si Hill House parlait de découragement et de blessures familiales, Bly Manor est un conte romantique. De plus, l’amour, comme le dit le conteur de Carla Gugino, peut être tout aussi alarmant que n’importe quelle histoire fantôme.

«On pourrait dire que chaque conte romantique est une histoire d’apparition», dit Flanagan. «Vous rendez cette absence de présence possible avec laquelle vous devez vous arranger. Entretenir ce concept et jouer avec la façon dont nous allons nous adorer quelque part, c’est aussi profond dans le désespoir que nous allons probablement aller. C’était vraiment misérable, doux et délicieux.

Flanagan et Macy, qui travaillent ensemble depuis Oculus en 2013, ont estimé que l’aventure de la famille Crain à Hill House « avait été conçue pour exister parfaitement comme une histoire achevée en une saison. » Flanagan ajoute: «Il n’y a jamais eu vraiment beaucoup de discussions de notre part sur la manière de procéder.

»Ensuite, Hill House s’est transformé en une merveille, saisissant de la même manière les fans de répulsion et de non-effroi avec un arrangement animé par le roman frappant du créateur Shirley Jackson portant un nom similaire. Netflix, définitivement, est revenu sur cette entrée de la Red Room.

Flanagan a précédemment commencé à enregistrer Doctor Sleep avec Macy lorsqu’ils ont réexaminé à quoi pourrait ressembler une saison suivante. C’est à ce moment-là que le chef a considéré la nouvelle de Henry James Le tour de la vis. «Ce qui nous a toujours le plus stimulé, c’est d’avoir la possibilité de prendre un autre morceau d’écriture effrayante exemplaire et de lui donner ce traitement remix de Hill House», précise Flanagan.

«À la lumière de la famille de Turn of the Screw et de son impact non seulement sur une partie de nos légendes – sur Stephen King et sur Shirley Jackson, en plus – cela semblait être un endroit vraiment commun à regarder pour une autre saison.»

Bly Manor renvoie l’animatrice de Hill House Victoria Pedretti dans le poste principal: Dani Clayton, éloge de l’un des films numéro un de Flanagan, The Innocents de Jack Clayton – qui est en outre une variation réaliste de The Turn of the Screw.

Dani est un Américain dans les années 1980 qui se rend en Angleterre et accepte un poste de nouvelle gouvernante pour les enfants Wingrave, Flora (Amelie Bea Smith) et Miles (Benjamin Evan Ainsworth), à la suite de leur legs familial à Bly.

Le domaine, comme nous en venons à l’apprendre, est chargé de fantômes des individus qui sont passés sur le terrain, tous détenus par la Dame du lac, une âme anonyme qui serpente la propriété de temps en temps et tue tout individu qui peut traverser son chemin.

Ces fantômes incluent Peter Quint (artiste de Hill House Oliver Jackson-Cohen), un ancien partenaire des Wingrave qui a noué une relation empoisonnée avec Rebecca Jessel (Tahirah Sharif), l’ancienne femme de ménage. Peter est décédé par la main de la Dame du Lac et Rebecca a traîné quand le fantôme de Peter a eu son corps et l’a promue dans ces eaux virales.

À ce stade, il y a la servante Hannah Grose (T’Nia Miller), qui ne sait pas au début qu’elle a été exécutée, par Miles alors qu’il était contrôlé par Peter. Elle est prise dans un cercle de souvenirs, y compris la seconde où elle est devenue désespérément amoureuse du spécialiste gastronomique de la maison, Owen (Rahul Kohli), qui prend soin de sa mère faible.

Dani, elle aussi, gère ses propres fantômes. Alors qu’elle devient gaga pour Jamie (Amelia Eve), le concierge de Bly, elle est confrontée au souvenir de son partenaire de vie, un homme qui a été mortellement frappé par un véhicule quelques minutes après leur séparation.

Nous nous dirigeons vers le noir. The Haunting of Bly Manor est maintenant en streaming. pic.twitter.com/rihuoikJZJ – La hantise de Bly Manor (@haunting) 9 octobre 2020

C’est une histoire que Flanagan et Macy décrivent comme «un sentiment de la manière dont cela était impliqué à l’époque d’Henry James plutôt que le doux sentiment de conte romantique de la Saint-Valentin que nous considérons aujourd’hui quand nous entendons le mot – quelque chose qui était sombre, quelque chose qui était périlleux et déplorable.

Au cas où vous auriez besoin de briser les faits secrets d’initiés de Bly, regardez simplement la maison de poupée dans la chambre de Flora.

«La maison de poupée ressemble à notre carte du maraudeur pour cette saison», dit Flanagan. «C’était une pensée qui a vraiment été conçue par Rebecca Klingel, l’une de nos savantes qui a également concocté nonchalamment l’idée de la salle rouge dans la saison 1. Elle n’apparaît qu’en quelque sorte chaque saison et laisse tomber une pensée comme celle-ci sur la table laisse tomber l’amplificateur , et quitte la pièce.

La maison de poupée, note-t-il, est «un cadre de positionnement global pour les apparitions». Des années plus tôt, Flora s’est liée d’amitié avec l’âme d’un jeune sans particularité, l’un des premiers survivants de la Dame du lac.

La végétation fabrique actuellement des poupées de chaque maison à Bly – même les fantômes – et l’enfant à ce moment-là les orchestre dans la maison de poupée pour correspondre à leur zone de soin dans la maison authentique. Au cas où les foules se concentrent, dit Flanagan, elles remarqueront que tout le monde, y compris les apparitions qu’il a le plaisir de dissimuler dans les grandes lignes, sont en fait là où la maison de poupée a dit qu’ils seraient.

À un autre niveau, cela s’est également transformé en une impression d’une pensée dont Dani et Jamie parlent sur le canapé un soir de la scène 3. «Les gens le font, n’est-ce pas? Suscitez l’adoration et la possession », dit Dani. «Je ne crois pas que cela devrait être concevable. Ce sont vraiment des énergies contraires: l’amour et la propriété. »

«Dans les connexions indésirables, nous avons tendance à prendre des individus et à les transformer en ces adaptations de poupées d’eux-mêmes dans notre esprit, quelque chose que nous pouvons contrôler, rassembler, même piéger, dans le cas de Peter Quint», se réjouit Flanagan. « Cette pensée de s’arrêter pour jeter un coup d’œil à une autre personne en tant qu’équivalent et individu, et de la considérer comme un prix sincère ou quelque chose à avoir. »

La conversation s’est transformée en une carte de conception pour le spectacle, qui intègre également le type de propriété d’un autre monde pour construire la similitude. «Nous dirions dans la pièce, quels personnages sont réellement équipés pour s’adorer les uns les autres et quels personnages ne font que jouer avec des poupées?» Flanagan continue.

«Nous avons Hannah Gross et Owen, qui sont si capables de faire un véritable amour – et Dani et Jamie, évidemment. Quoi qu’il en soit, vous avez Peter Quint, qui n’a jamais été équipé pour adorer un individu, juste pour essayer de jouer avec eux de la même manière Flora joue avec les poupées dans sa maison de poupée.

