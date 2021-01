Chaque chanson qu’Olivia Rodrigo et Joshua Bassett auraient écrite l’un sur l’autre

Toutes les paroles inspirées du prétendu triangle amoureux d’Olivia Rodrigo, Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu le « permis de conduire » et que vous connaissiez probablement l’histoire présumée et réelle derrière cela.

Le 8 janvier High School Musical: The Musical: La série L’actrice Olivia Rodrigo a sorti son premier single ‘Drivers License’ et il est rapidement devenu la plus grande chanson du monde. Les fans ne peuvent pas en avoir assez des paroles honnêtes, de la performance vocale d’Olivia et du triangle amoureux qui l’aurait inspiré. Les fans pensent qu’Olivia avait l’habitude de sortir avec elle HSM co-vedette Joshua Bassett.

Depuis lors, Joshua a sorti un nouveau single intitulé «Lie Lie Lie» et certaines personnes pensent que Joshua l’a écrit sur Olivia. Dans cet esprit, voici une ventilation complète de leur relation présumée et des chansons qui ont peut-être été inspirées par leur prétendue romance, leur rupture présumée et la nouvelle relation présumée de Joshua avec l’ancienne star de Disney, Sabrina Carpenter.

Quelles chansons Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont-ils écrites l’un sur l’autre?



Olivia Rodrigo et Joshua Bassett: Chaque chanson qu’ils ont écrite l’un sur l’autre. Image: Kevin Winter / , Geffen Records

Musique de lycée les fans ont d’abord soupçonné qu’Olivia et Joshua se fréquentaient peu de temps après la diffusion de la première saison et les stars semblaient être aussi proches hors écran qu’elles le sont à l’écran. Cependant, en août 2020, Olivia a publié un TikTok avec la légende « Et c’est sur les relations ratées », dans lequel elle écoute « All I Want », une chanson sur le chagrin qu’elle a écrit pour HSM.

Peu de temps après qu’Olivia a publié la vidéo, elle et Joshua ont cessé d’apparaître dans les publications de l’autre sur les réseaux sociaux, ce qui a amené les gens à soupçonner qu’ils s’étaient séparés. Étant donné que ‘Drivers License’ comprend plusieurs paroles qui pourraient être sur Joshua, y compris « Je suppose que vous ne pensiez pas à ce que vous avez écrit dans cette chanson sur moi », les fans ont maintenant analysé leurs chansons pour des références.

1) Joshua Bassett – «Bon sens»

Joshua Bassett n’a jamais dit si l’une de ses chansons parlait d’Olivia ou non, mais la phrase: « Je suppose que vous ne pensiez pas à ce que vous avez écrit dans cette chanson à propos de moi » a conduit les fans à soupçonner que ses deux premiers singles auraient pu être tous les deux inspirés par elle. «Common Sense» est une chanson sur le fait de tomber éperdument amoureux de quelqu’un même si le bon sens vous dit de ne pas le faire.

Joshua chante: « Je pense que je t’aime / Je veux t’aimer / S’il te plaît, laisse-moi t’aimer ». Pourrait-il chanter Olivia?

2) Joshua Bassett – ‘N’importe qui d’autre’

Dans ‘Anyone Else’, Joshua chante d’attendre qu’une fille dont il est amoureux rompt avec le gars avec qui ils sont et se rend compte qu’ils sont censés être avec lui. Il chante: « Tu dis que tu dois y réfléchir / Je ne peux pas arrêter de penser à toi / Est-ce que c’est le gars que tu veux te tenir / Je serai là quand tu auras besoin de moi ».

Sur le pont, il promet: « Je t’aimerai mieux que jamais / Fille, on l’aurait bien, on l’aurait bien ». Est-ce que la chanson à laquelle Olivia fait référence dans ‘Drivers License’?

3) Olivia Rodrigo – ‘Permis de conduire’

Le « permis de conduire » semble faire explicitement référence à la relation d’Olivia avec Joshua et lui aurait rompu avec elle et sortirait avec Sabrina Carpenter. Dans le deuxième couplet, Olivia chante: « Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr. »

Sabrina est à la fois blonde et a quatre ans de plus qu’Olivia et a récemment été repérée dans plusieurs vidéos TikTok avec Joshua. Olivia semble également faire allusion à «Anyone Else» avec la phrase: «Je suppose que tu ne pensais pas à ce que tu avais écrit sur moi dans cette chanson.

4) Joshua Bassett – ‘Lie Lie Lie’

Les fans savent déjà que Joshua a écrit pour la première fois la démo de « Lie Lie Lie » en 2019, mais étant donné qu’il l’a publiée juste une semaine après la sortie de « Drivers License » d’Olivia, et compte tenu du fait qu’il existe de multiples connexions visuelles entre les deux musiques. vidéos, les gens pensent qu’elle l’a mise à jour pour être une réponse au «permis de conduire».

Joshua vise apparemment Olivia en train de chanter sur lui dans le «permis de conduire». Il chante: « Alors ils m’ont dit tout ce que tu as dit / Courant partout sur mon nom, oh-oh-oh / Et tu agis, oh, tellement innocent / Comme si j’étais le seul à blâmer. » Cependant, il est possible que la chanson parle entièrement de quelqu’un d’autre.

Quelles chansons pensez-vous qu’ils ont écrit les uns sur les autres?

