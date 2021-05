Chaque année, 5 200 tonnes de micrométéorites tombent sur nous: c’est ainsi que la poussière extraterrestre nous «envahit», selon une étude

Qu’il pleut sur nous poussière extraterrestre C’est quelque chose d’aussi vieux que l’existence même de la planète Terre, mais c’est beaucoup moins science-fiction qu’il n’y paraît. Même ainsi, il semble intéressant de connaître la nature de ces micro-pièces de l’univers qui se déposent à notre surface (et non de le détruire, comme on l’a pensé pour la Lune), mais bien sûr, comment allons-nous pouvoir l’étudier si notre propre planète est un professionnel de la génération de poussières?

Un groupe de chercheurs l’a fait en cherchant le site qui lui semble le plus propice à la surface de la terre: l’Antarctique. Et après l’avoir étudié, ils disent avoir obtenu la meilleure estimation de la quantité de poussière extraterrestre qui nous tombe dessus en un an.

Micrométéorites surgelées de qualité supérieure

Comme expliqué dans Scientific American, les régions polaires sont plus pratiques pour obtenir des échantillons valides de poussières extraterrestres en son isolement géographique et sa stase (sa stagnation, pour ainsi dire). En plus du fait que la glace est un excellent moyen de conserver les éléments, en restant dans des couches (de neige) comme c’est le cas avec un sol en terre au fil des années.

Cette poudre est ce que l’on peut techniquement appeler micrométéorites. C’est-à-dire la version microscopique de ce qui parvient jamais à dépasser les couches de l’atmosphère sans se désintégrer, les météorites provoquant peut-être une catastrophe d’une plus ou moins grande échelle (peut-être rentable).

Plus précisément, Rojas et les autres ont visité la station Concordia en Antarctique, la même à partir de laquelle des lasers ont été bombardés dans l’atmosphère pour collecter des échantillons du soi-disant Dome C, l’une des régions les plus froides de la planète. Un point qui était un bon candidat pour les conditions souhaitées pour l’échantillonnage: l’isolement et, en plus, l’altitude (environ 3 kilomètres au-dessus du niveau de la mer).

Base Concordia.

Les scientifiques ont trouvé des couches de neige si minces (annuelles) qu’ils ont pu collecter des échantillons de plusieurs décennies, selon Rojas (chercheur en chef). De cette façon, ils n’ont pas eu à faire fondre autant de glace qu’ils le pensaient et ont pu commencer en 1995, de sorte que de cette façon, ils ont évité la contamination humaine qui pourrait exister après l’installation de la base Concordia (en 1996).

Et ce que l’équipe de chercheurs de Julien Rojas et de l’entreprise (plusieurs de l’Université Paris-Saclay et certains avec une expérience de la NASA, comme Juan Diego Carrillo Sánchez) a calculé dans leurs travaux, c’est que environ 5200 tonnes de micrométéorites tombent à notre surface chaque année (entre 4 000 et 6 700 tonnes par an), qu’ils calculent par extrapolation de ce qui est obtenu dans la zone.

Les échantillons ont été stockés individuellement dans des conteneurs en polyéthylène et ont été directement transportés dans une zone décontaminée pour éviter autant que possible la contamination, en cherchant également à préserver autant que possible les échantillons de micrométéorites. Pour travailler avec eux, la poussière a été filtrée pour l’isoler et des techniques telles que la microscopie électronique et la spectrométrie X entre autres ont été utilisées, analysant plus de 2000 particules allant de 12 à 700 microns (Il est normalement considéré comme une micrométéorite s’ils pèsent moins d’un gramme).

Une première idée (basée sur une extrapolation)

Ce qu’ils ont vu, c’est que 60% de la poussière extraterrestre provient probablement des comètes de Jupiter et 20% de la poussière semble provenir de la ceinture d’astéroïdes. Rojas a souligné que la poussière des comètes est plus « spongieuse » que celle des astéroïdes, en plus qu’il existe des différences de composition (comme la matière organique, qui est généralement plus présente dans les comètes de Jupiter).

Bien sûr, en parlant précisément de comètes, la quantité de poussière qu’elles laissent derrière peut varier et n’est pas uniforme, en fonction de variables que nous ne prenons même pas en compte pour le moment. Par conséquent, cela doit être considéré comme une première estimation peut-être plus méthodique, mais qui n’est pas une donnée définitive ou le dernier mot, comme le souligne Kate Burgess, géologue au laboratoire de recherche de l’US Navy (et non impliquée dans les travaux). SA.).

En tout cas, étudier la nature et l’origine de ces micrométéorites peut fournir plus d’informations sur les plus petits composants du système solaire, ainsi que sur la manière dont les matériaux pourraient être déposés sur notre planète au fur et à mesure de son évolution et de l’apparition de la vie. À la fin de la journée, de la poussière extraterrestre pourrait avoir ce «bouillon» qui, après de nombreuses années, s’est retrouvé dans LUCA et dans tout ce qui viendrait plus tard (nous y compris).

Image | [https://www.nasa.gov/feature/goddard/caldwell-87](NASA, ESA, G. Piotto (Università degli Studi di Padova) et A. Sarajedini (Florida Atlantic University); Traitement: Gladys Kober (NASA / Catholic University of America))