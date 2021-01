Chapitre Herogasm confirmé dans la saison 3 des garçons

Il semble que nous aurons un chapitre d’Hérogasme dans la saison 3 de The Boys. L’émeute est forte pour Amazon Prime.

Quand Marvel nous avait déjà vendu l’histoire du super-héros parfait, celui qui affronte des dangers en risquant sa vie encore et encore pour sauver l’humanité … Les garçons sont arrivés. On ne peut pas dire que ces deux aspects sont en conflit l’un avec l’autre, mais ce que l’on peut dire, c’est que le travail que nous pouvons voir sur Amazon Prime est beaucoup plus brutal et politiquement incorrect que son homologue Disney. Et, la vérité, nous aimons avoir ces deux variables. C’est pourquoi on demande toujours de plus en plus à cette série … et il semble que lorsque le chapitre est confirmé Herogasm in The Boys saison 3 nous aurons beaucoup à tirer.

Eric Kripke n’a pas tourné autour du pot et l’a confirmé en grande pompe sur son compte Twitter Il y avait des doutes quant à savoir si une adaptation de cet « arc » serait faite, car le contenu pouvait être considéré comme quelque peu controversé. Oui, même s’arrêter pour y penser, être The Boys, est une petite incongruité, mais vous savez déjà que la série, bien qu’elle soit une bête, présente des différences notables par rapport à son homonyme sur papier.

Par conséquent, il est bien clair que nous aurons diverses modifications à cet égard, de quel type? Eh bien, c’est là que nous pouvons le plus théoriser, après tout, quelle sera la limite qu’Amazon fixera? Paris acceptés, coupables.