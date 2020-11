Chapitre 995 «  One Piece  » retardé, nouvelle date de sortie révélée

One Piece le manga continue de devenir intense. Alors que les neuf fourreaux rouges se préparaient à combattre le capitaine des pirates des bêtes et l’empereur Kaido sous sa forme humaine, d’autres batailles intéressantes se déroulent également à Onigashima impliquant les pirates du chapeau de paille et Ice Onis de la reine la peste, et les subordonnés de Yamato et Sasaki. Malheureusement pour les fans, ils devraient attendre un peu plus longtemps pour voir ce qui va se passer ensuite.

Selon International Business Times, One PieceLe chapitre 995 ne sortira pas cette semaine car le manga populaire décide de faire une autre pause. Le prochain chapitre sera officiellement disponible le 15 novembre 2020, tandis que les spoilers et les fuites devraient sortir quelques jours plus tôt. La nouvelle surprend plus les fans, en particulier ceux qui suivent la création d’Eiichiro Oda depuis ses débuts en 1997.

cependant, One Piece Les hiatus sont devenus plus fréquents lorsque le coronavirus s’est propagé au Japon. Pour ralentir le nombre croissant d’individus infectés, le gouvernement japonais a imposé des protocoles de quarantaine stricts qui ont affecté plusieurs entreprises, y compris les industries du manga et de l’anime. Oda a admis qu’il n’était pas satisfait de la situation actuelle, mais il a promis de continuer à faire de nouveaux chapitres tout en veillant à sa santé.

Bien qu’il reste encore beaucoup de jours avant la sortie de One Piece Chapitre 995, certains fans ont déjà commencé à faire des prédictions sur ce qui va se passer ensuite. Citant les indices donnés dans le chapitre précédent, Nica Osorio de International Business Times prédit plusieurs décès en One Piece Chapitre 995.

«Kaido a mentionné que la mort était l’achèvement de la vie et a envié Barbe Blanche et Roger pour mourir d’une manière glorieuse. Sur le toit du Skull Dome, Kin’emon a déclaré qu’il n’y aurait pas d’honneur de mourir dans la bataille contre le capitaine des Beasts Pirates, qui pourrait être un drapeau de mort majeur. En dehors de ceux-ci, le chapitre précédent « One Piece » mettait en évidence Yamato, qui a volontairement défendu Momonosuke et a déclaré qu’il mourrait pour protéger l’héritier d’Oden. Bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’un drapeau de la mort, la fille de Kaido a mentionné la mort.

NMH.illusion / Flickr (CC BY 2.0 recadré et redimensionné)



Queen’s Ice Onis pourrait également contribuer aux décès possibles dans le prochain chapitre. The Beast Pirates All-Star a révélé que quiconque est infecté par le virus sera transformé en zombies stupides et n’a qu’une heure à vivre. Bien que les Pirates du Chapeau de Paille soient actuellement à la recherche de l’antidote qui est en possession du capitaine des On Air Pirates Scratchmen Apoo, il reste un grand point d’interrogation s’ils peuvent produire suffisamment d’antidotes pour chaque individu infecté avant la fin de leur temps imparti.