ONE PIECE Chapitre 988: Sanji vs. King, Big Mom vs. Franky et tout le monde contre Kaido

Il ne reste que douze chapitres, alors que One Piece a atteint la barre magique des 1000 et de nombreux fans espèrent déjà que cet événement sera honoré par Eiichiro Oda avec un tournant fantastique dans l’intrigue. Pour le moment, personne ne peut dire si cela se produira vraiment, mais les signes sont bons car les événements Arc Wa No Kuni devenir de plus en plus intense.

Chapitre 988: Kaido n’est pas impressionné

Depuis le dernier chapitre, on pourrait penser que le Empereur Kaido se sent poussé dans un coin, après tout il est entouré d’une multitude de guerriers Minks qui s’apprêtent à plonger dans la lumière de la lune Forme Sulong. Au lieu de cela, la créature la plus forte sur terre se montre extrêmement imperturbable et rit abondamment des circonstances et des capacités de ses ennemis.

La confrontation arrive à un point critique après l’homme-poisson Jack, un représentant clé de la 100 gangs de pirates bêtes, apparaît également, avec une bande de guerriers en remorque. Certains des alliés Samurai expriment leur colère face aux actions de Jack avant que Rody, BB, Giovanni, Sicilian et Koncelot ne se transforment réellement en leurs formes sulong et ne soufflent pour attaquer.

Bien que la vue des combattants enflammés devrait être plutôt terrifiante, Jack ne clignote même pas des paupières et apaise ses subordonnés en disant qu’ils ne devraient pas avoir peur, car la forme sulong ne durerait pas longtemps. Enfin, les Minks attaquent ce que l’on entend encore sous le dôme, sur la place principale. Mais le cours du combat reste non résolu pour le moment.

Chapitre 988: Sanji vs. Roi

Alors que les guerriers alliés s’affirment contre Jack et Kaido, tente Shinobu secrètement toujours attaché à une croix Momonosuke être libérée, mais elle se débarrasse du Roi des désastres découvert qui attrape le Kunoichi et le fracasse contre un mur avec toute sa force. La ninja a survécu à l’attaque, mais elle a l’air gravement blessée, ce que Carrot et Nami remarquent avec horreur.

Mais leur manœuvre avait aussi des avantages, car maintenant quelqu’un d’autre pouvait s’occuper de la libération du jeune héritier du clan Kouzuki. Comme par magie, ses chaînes se relâchent et il flotte dans les airs en direction de la liberté, qui tente à nouveau d’entraver King, mais son intervention est interrompue par une personne invisible. Sanji, qui porte son costume de raid, est exposé et il y a un échange de coups avec le principal représentant de Kaido.

Avec quelques derniers mots de respect pour le courage de Momonosuke, Sanji le jette dans les bras de Shinobu, qui grâce à sa capacité peut glisser avec le jeune maître. Malheureusement, King se transforme en son Forme de ptéranodon et menace d’empaler Sanji avec son bec acéré. Luffy, qui observe les événements, dit que c’était une attaque massive.

Chapitre 988: Zeus est déchiré

Du chapeau de paille cependant, a ses propres problèmes et doit protéger Momonosuke Yamato à gauche, enfin les tempêtes furieuses Grosse maman sur le capitaine du Gang de pirates au chapeau de paille et l’accuse d’avoir le talent de gâcher tout son plaisir. Après avoir vu Luffy avec son puissant Attaque d’Ikoku raté de peu, il se rend compte qu’il doit la vaincre avant de pouvoir aider les autres contre Kaido.

© Eiichiro Oda / Shueisha

L’impératrice veut la suite Prométhée aussi Zeus utiliser contre le chapeau de paille, mais laisse Nami pas à cela et essaie de s’échapper avec le nuage animé. Malheureusement, le nuage animé ne peut pas résister à la volonté de Linlin et est arraché des mains de Nami par lui, où il commence en larmes à se recharger et à lancer une attaque dévastatrice.

Au malheur de l’impératrice, il n’en revient pas là, car Franky et Ruisseau rencontre juste à ce moment avec la moto FR-U sur la place principale, divisez Zeus en deux avec le véhicule et frappez Big Mom avec la roue arrière pleine au visage. Mais Franky prend facile d’avoir écrasé l’Impératrice et dit que ce n’était pas une fleur après tout …