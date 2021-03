Chapitre 672 du Royaume: Qui sera le sixième général?

Le royaume est l’un des célèbres mangas chinois qui poursuit son engouement depuis longtemps. Nous attendons les six nouveaux généraux depuis longtemps. Dans le chapitre 672 du Royaume, nous apprendrons à connaître le sixième général. Selon le dernier chapitre, il a pris fin avec l’annonce du cinquième général sur six. Eh bien, nous devons attendre un peu plus longtemps pour qu’ils annoncent le dernier des six généraux qui aura le pouvoir sur les guerres futures.

Chapitre 672

Royaume 672 brooooooooo j’ai adoré ce chapitre, mon seul reproche est que je ne peux plus me gaver de cette série. j’ai besoin de plus 😭 aussi, est-ce que quelqu’un d’autre pensait que Shin avait l’air beaucoup plus vieux dans ce panneau, il a l’air dope pic.twitter.com/Hqpm4L516c – 𝕎ev (@ 6ixPistols) 14 mars 2021

Au Chapitre 672 du Royaume, la cérémonie d’annonce du Sixième Général se poursuivra. Sei annoncera que le siège du sixième général restera vacant. Mais Yotanwa remettra en question sa décision et demandera s’il ne voit personne qui soit apte à jouer le rôle de sixième général comme autrefois. Mais Sei y répondra Oui.

Sei ne pense pas que quiconque dans le royaume aura la force égale aux cinq généraux choisis. Kanki suggérera si cinq généraux suffiront pour gérer tout le royaume ou non. Il y aura beaucoup de discussions à venir dans le passé où les six généraux pourraient toujours compter les uns sur les autres.

Date de sortie

Kingdom Chapitre 672 sortira le 14 mars, 2021, dimanche selon la dernière mise à jour.

Un nouveau PV officiel de la saison 3 « Invasion de la coalition – Fighting Han » vient de sortir. L’anime reprend à partir du 5 avril (0:10 heure du Japon).pic.twitter.com/hpLPvaV3Z2 – Royaume Intel (@KingdomIntel) 10 mars 2021

Chapitre 672 du Royaume – Où lire?

Kingdom n’a assigné aucun site officiel pour lire le manga en cours. Cependant, Young Jump est le site officiel pour lire les chapitres officiellement.

