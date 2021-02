Chapitre 55: La mort de Naruto, le destin tragique de Sasuke et une nouvelle ère de Shinobi

Le chapitre précédent de Boruto: Naruto Next Generations se termine avec Sasuke remarquant le mauvais état de Naruto. Qu’est-il arrivé exactement à Naruto? Le mode Baryon a-t-il fait trop de victimes sur le corps de Naruto? Toutes nos questions trouveront sûrement une réponse dans Boruto Chapitre 55.

Dans cet article, nous discuterons de la date de sortie, des spoilers et des fuites du chapitre 55 du manga Boruto: Naruto Next Generations. De plus, avec Boruto reprenant sa conscience, l’arc atteint son apogée.

Chapitre 55:

Les événements du chapitre ne sont toujours pas clairs. Cependant, ce prochain chapitre du manga Boruto: Naruto Next Generations jettera un éclairage sur l’état de santé de Naruto. Le cliffhanger où le chapitre précédent nous a laissés. De plus, même après avoir tué Isshiki, les émotions ne disparaîtront pas facilement. Comment Boruto les traitera-t-il? Nous aurons sûrement bientôt une réponse à tout cela.

En plus de cela, vous ne le savez peut-être pas déjà, mais Boruto Chapitre 55 est écrit par Masashi Kishimoto lui-même. Cela explique pourquoi le scénario finit par devenir ce pour quoi le créateur est bien connu.

Texte d’aperçu du chapitre 55 de Boruto: «Les garçons qui se sont rencontrés par le destin ont saisi le« futur ». Les enjeux sont élevés après la féroce bataille de résolution » – TheSpoilerGuy (@guy_spoiler) 19 janvier 2021

Boruto Manga Chapitre 55 Date de sortie – Quand sera-t-il diffusé?

Normalement, le manga Boruto laisse tomber un nouveau chapitre quelque part entre 18 et 20 de chaque mois. Considérant qu’il n’y a pas de retard dans le calendrier de sortie, Le chapitre 55 du manga Boruto sortira le 19 février 2021.

Boruto Manga 55 – Fuites, spoilers et scans bruts

La fin du chapitre 54 a révélé une date de sortie et un aperçu du prochain chapitre de Boruto: Naruto Next Generations. Selon l’aperçu, «Les garçons qui se sont rencontrés par le destin ont saisi le« futur ». Les enjeux sont élevés après le choc brutal de la résolution. » Le prochain chapitre couvre les conséquences de cette bataille. D’autres grands fuites car le chapitre sortira 5 à 6 jours avant la date de sortie.

Donc, le chapitre 55 de Boruto sort en fait le 19 février et non le 20, donc pas sa sortie habituelle du dimanche, cela me rebute lol 😂 pic.twitter.com/sO86pVE9h4 – 🍃Jake Uzumaki 🍃 (@ jacobhuston14) 9 février 2021

Aperçu du chapitre 55 de Boruto

Récemment utilisateur de Twitter, Abdul Zoldyck a posté l’aperçu du 55e chapitre du manga Boruto. Selon cet aperçu:

Le récent numéro de Shonen Jump a publié l’aperçu du chapitre à venir. Il dit que le héros et le ninja font face à des épreuves difficiles. Afin de protéger les choses qu’ils tiennent près d’eux, la bataille acharnée de nos héros se réchauffe! Momoshiki qui habite Boruto se manifeste. Kawaki et Sasuke essaient de submerger les mauvaises mains. Mais il est juste trop fort, et il en a fallu plus qu’assez pour vaincre cet adversaire. De plus, l’utilisation excessive du chakra par Naruto dans son nouveau mode Bareyon lui a fait trop de mal.

Sera-t-il capable de survivre à cela? Cela laissera-t-il un impact permanent sur le corps de Naruto. Quel est le sort de Naruto et du village? Eh bien, nous aurons sûrement une réponse à tout cela dans le chapitre 55 du manga Boruto.

Il y a encore beaucoup plus de fuites et de spoilers sur Internet. Cependant, aucun d’entre eux n’est légitime. Nous vous conseillons d’attendre que les scans bruts tombent afin de vous éviter de faux spoilers inutiles.

En attendant la sortie du chapitre 55 du manga Boruto, veuillez lire notre récent Dragon Ball Super.

Spéculations de l’auteur – Boruto: Naruto Next Generations Manga

Dans les prochains chapitres de Boruto, nous pourrions avoir un aperçu ou plus de détails concernant les événements suivants –

Il semble que Sasuke a presque perdu son Rinnegan et Naruto a des effets secondaires liés à l’utilisation de son mode Bareyon. Est-ce un indice que le créateur fait baisser volontairement son niveau de puissance? Si oui, alors qui sera le plus fort Naruto ou Sasuke. Ou cela mènera-t-il à la mort de l’un de ces deux?

Ce n’est pas ça. Nous avons un soupçon de Ten-Tails et de ‘Code’, que va-t-il se passer de ces deux? Avons-nous immédiatement l’occasion de voir un autre adversaire? Ou nous sera-t-il servi plus tard dans les prochains chapitres du manga? Comment retourneront-ils à Hidden Leaf, maintenant que Sasuke a perdu son Rinnegan, qui exécutera le jutsu de l’espace-temps. Sera-ce Boruto?

Eh bien, l’histoire prend des tournants passionnants. Je pense que cela deviendra encore plus intéressant à partir de ce point. Veuillez attendre avec impatience le 55e chapitre du manga Boruto.

Revue du chapitre 54 de Boruto:

Comme d’habitude, le manga Boruto: Naruto Next Generations publie un nouveau chapitre chaque mois. Dans le numéro du mois dernier, le 54e chapitre est sorti. Le chapitre 53 se termine sur un cliffhanger, et les lecteurs étaient aussi impatients qu’ils le sont en ce moment de lire le prochain chap.

Le chapitre précédent couvre l’un des combats sans précédent de «Boruto». Nous savons déjà à quel point Momoshiki est puissant. Cependant, même après avoir pris le contrôle du corps de Boruto, il ne peut pas tout faire contre Sasuke et Kawaki.

L’une de ses forces comprend l’absorption du chakra, cependant, s’il absorbait le chakra de Sasuke, il pourrait finir par se rendormir. De plus, s’il tue Kawaki, il ne pourra pas faire pousser l’arbre divin. À ce stade, Momoshiki à son apogée pourrait facilement vaincre ou même tuer ces deux-là. Mais avec les limitations, il ne pouvait pas. Rendre le combat beaucoup plus excitant pour nous lecteurs.

Momoshiki pensait que Sasuke serait incapable de tuer Boruto puisqu’il était son élève préféré. Mais Sasuke dit clairement que pour sauver le monde et arrêter Momoshiki; Sasuke ne s’empêchera pas de tuer Boruto. D’une manière ou d’une autre, Boruto parvient à reprendre le contrôle de son corps. À la fin de ce chapitre, nous avions déjà vu beaucoup de moments réconfortants – celui où Kawaki appelle Boruto «frère» est l’un de mes préférés.

Le chapitre 54 du manga Boruto Naruto Next Generations se termine avec Sasuke réalisant à quel point l’état de Naruto est critique. Nous n’avons pas encore trouvé le bilan que cela a eu sur le corps de Naruto. Quoi qu’il en soit, une chose est claire. Naruto pourrait bien perdre certains de ses pouvoirs maintenant.

Le chapitre 55 de Boruto détient le sort de Naruto, Sasuke et le village.

À propos de Manga:

Le manga entier est une suite du manga Naruto original de Masashi Kishimoto. L’histoire couvre les événements de la prochaine génération après que Naruto devienne le 7e Hokage et ait sa propre famille. L’intrigue de cette histoire tourne autour du voyage du fils de Naruto, Boruto. De plus, à ce jour, 54 chapitres du manga sont à l’antenne. Boruto Chapitre 55 sortira bientôt. Voici la bande-annonce officielle du manga Boruto: