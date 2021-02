Chapitre 364 – Le battage médiatique est réel, un autre chef-d’œuvre en cours

Chapitre 364 va souffler tout le monde une fois qu’il est sorti. Quand on regarde les chapitres précédents de Berserk, ils ont tous une chose en commun. Ils continuent à se terminer sur cliffhangers avec un battage médiatique incroyable produit par les fans. Berserk est maintenant sur le point de créer un autre chef-d’œuvre via le chapitre 364.

Toute la série manga a réussi à maintenir sa base de fans stable uniquement grâce à son intrigue. La plupart des séries Manga perdent leurs fans en raison des longs intervalles entre les sorties de chapitre. Mais Berserk est simplement construit différemment. Son intrigue et ses belles illustrations en valent la peine d’attendre – l’adaptation d’anime ne peut pas tenir une bougie à sa source en termes d’illustrations. Berserk en dit long sur les détails et la conception des personnages. Guts a toujours été l’un des personnages de manga les plus aimés et les fans respectent ses idéaux et sa morale.

À la fin de la journée, il existe de nombreux mangas avec des intrigues et des genres différents, mais Berserk a cette idéologie unique qu’il partage avec ses fans, et c’est tout simplement incroyable. Bien sûr, comme toutes choses, Berserk a également ses propres ennemis. Mais il va sans dire qu’ils sont aveugles ou adorent agir aveugles.

Chapitre 364

Le chapitre 363 nous a laissé sur un cliffhanger majeur et a augmenté le battage médiatique comme d’habitude pour tous ses fans. Je pense qu’il est prudent de dire que Berserk a « The Most » fidèle base de fans, la plupart de ses fans étant des weebs vétérans qui le suivent depuis 20 ans.

Chapitre 364 – Date de sortie

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie officielle provenant du personnel. Cependant, si nous devions spéculer, Le chapitre 364 de Berserk sortira en juin 2021. Le dernier chapitre a récemment été publié mais n’a pas commenté la sortie du chapitre suivant. Berserk a ce lien émotionnel avec tous ses fans, de sorte que nous savons quand un nouveau chapitre sort. Cela va au-delà de la science pour expliquer l’amour que nous avons pour Berserk. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article dès qu’il y aura des rapports dignes de confiance sur la date de sortie du chapitre 364 de Berserk. Assurez-vous de rester à l’écoute avec nous pour suivre toutes les dernières nouvelles d’anime / manga.

Chapitre 364: Retarder?

Berserk est connu pour avoir de longs intervalles entre les chapitres. Mais il y a une raison extrêmement valable derrière cela et ne peut être critiquée. Ainsi, quel que soit le retard, les fans attendront toujours leur dernier souffle pour savoir ce que le prochain chapitre a à leur offrir. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles officielles sur la pause de Berserk 364.

Berserk Manga va-t-il se terminer?

Au cours des dernières années, il a été spéculé que Berserk est entré dans son jeu final doit se terminer bientôt. Mais quelques fans en ont décidé autrement. La plupart des fans évitent de parler de ce sujet en raison de sa sensibilité. Il n’y a pas encore de nouvelles officielles confirmant la fin de la série manga. En raison des longs intervalles entre les chapitres, il reste longtemps avant que toute la série manga se termine. Alors rassurez-vous, personne n’a besoin de s’inquiéter de la fin de ce chef-d’œuvre de si tôt.

Où lire Berserk Manga au plus tôt?

Vous pouvez lire tous les chapitres du manga Berserk, y compris le prochain 364e chapitre sur Viz. Assurez-vous d’attraper tous les chapitres nouvellement révélés au plus tôt avant d’être soumis à des spoilers qui se propagent comme un feu.

