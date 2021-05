Chapitre 208 World Trigger Retardé? Date de sortie confirmée!

Si vous recherchez toutes les dernières mises à jour et actualités concernant World Trigger, vous êtes au bon endroit. Dans ce blog, nous discuterons de tout ce que vous devez savoir sur World Trigger Chapter 208. Au fil du temps, World Trigger a acquis son nom et sa renommée, passant de l’opprimé à une série manga et anime bien connue. Le slogan donné par Viz Media « Vous pensiez que vos voisins étaient mauvais … mais au moins ce ne sont pas des extraterrestres qui essaient de vous tuer! » convient à toute l’intrigue de la série manga. Mais nous ne savions pas qu’il y avait beaucoup plus dans le scénario que cela.

Chapitre 208 World Trigger Retardé?

World Trigger était en effet sous beaucoup de pression et trouvait étouffant de produire un contenu de qualité tout en rivalisant avec d’autres dans un laps de temps si court. Il a fallu 2 mois de retard en raison du stress de son créateur dû à des années de pression accumulée. Mais elle va bien maintenant et est de retour au travail en produisant de la joie à travers son travail pour les fans du monde entier. Grâce au travail acharné de l’équipe, il n’y aura pas de retard ce mois-ci. La série manga suivra son calendrier de sortie d’origine pour World Trigger Chapter 208.

World Trigger Chapitre 208 Date de sortie confirmée!

Selon notre source officielle Viz Media, il a été confirmé que la date de sortie officielle du chapitre 208 de World Trigger est le 3 juin 2021. Mais tout ne peut être rendu certain. Comme nous sommes tous ensemble dans cette pandémie mondiale, nous devons également tenir compte du fait qu’il y a un retard soudain dans la date de sortie du chapitre 208 de World Trigger.Pour vous assurer que vous êtes à jour avec ce qui se passe autour de vous dans l’anime et industrie du manga, restez à l’écoute avec nous ici à 45Secondes.fr.

Doit lire: World Trigger Saison 3? Faits saillants de la saison 2

Recommandé: One Punch Man Chapitre 146 Date de sortie – Saitama arrivera-t-il bientôt?

World Trigger Dernières mises à jour!

J’adore la façon dont tout le monde travaille en coordination les uns avec les autres, mais la première personne qui s’enfuit seule est complètement détruite par le travail d’équipe et va simplement vous montrer à quel point ces personnages peuvent être propres et précis une fois qu’ils ont une ouverture!#Worldtrigger #worldtriggeranime pic.twitter.com/lgL3Jf868J – L’anime G (@TheAnimeG_) 20 mars 2021

Les spoilers et les fuites du chapitre 208 n’ont pas encore atteint la surface d’Internet. Actuellement, il n’y a pas de nouvelles concernant la publication des spoilers et des scans bruts. Mais si nous devions spéculer, nous suggérons d’attendre le 1er du mois prochain pour avoir un meilleur aperçu de l’analyse brute entière.

Où lire World Trigger Chapitre 208?

Viz Media et Mangaplus sont considérablement les meilleures plates-formes de lecture en ligne pour les derniers chapitres de World Trigger Manga. Tous les chapitres, y compris World Trigger 208 sont disponibles gratuitement à lire sur ces sites Web. Puisque cette série est une série mensuelle, un nouveau chapitre tombe tous les 3 du mois environ. Dans quelques circonstances, il peut y avoir de légers retards. Nous nous assurerons de mettre à jour tout retard dans les dates de sortie de World Trigger Manga.