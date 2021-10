Chapitre 1028 de One Piece : Luffy, Yamato et Kaidou se sont livrés à un violent combat sur Onigashima !

King n’est peut-être pas aussi puissant que Big Mom ou Kaido, mais il semble certainement être une menace. Dans One Piece Chapter 1028, les fans espèrent voir Zoro se battre, King. Le chapitre le plus récent a agressivement mis en place les dernières tâches de nos héros. Et puis il y a la conclusion ! King est incontestablement le membre le plus dangereux du gang de Kaido.

Septembre touche à sa fin. One Piece s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires jusqu’à présent, et nous nous attendons à ce qu’il maintienne son excellent travail. Bien que, pour être honnête, nous nous attendions toujours à une nouvelle augmentation des ventes en volume.

Le chapitre 1028 de One Piece montre Luffy, Yamato et Kaidou engagés dans un violent combat sur Onigashima. Le spoiler du chapitre 1027 a été publié plus tôt que prévu, mais le manga ne prendra pas de vacances ce week-end. Depuis que Luffy, Yamato et Momonosuke travaillent ensemble pour vaincre Kaidou, le combat à Onigashima continue.

Dans One Piece Chapter 1028, le combat acharné se poursuit, Law et Kid entendent la voix de Luffy et réalisent que le capitaine est toujours en action. Lorsque Kaidou a affronté Luffy dans le chapitre précédent, il a pris sa forme hybride. Kaidou a conseillé à Luffy d’arrêter car il ne pourrait jamais le vaincre.

Luffy jure qu’il le battra aussi longtemps qu’il vivra. Kaidou envoie Kanabo sur Luffy, mais il parvient à l’arrêter avec son poing. Les deux versions sont Color of the Supreme King Haki et Color of the Supreme King Haki. Suite à une énorme explosion, Marry informe ses collègues du résultat de la bataille.

Pendant ce temps, le style d’épée d’Oden Ittoryu-One Oden est déclenché par Inuarashi et Nekomamushi. Smile Cat Strike est utilisé par Nekomamushi. Inuarashi utilise la puissante flèche coupante du chien pour frapper. Ils écrasent tous les deux Perospero avec leurs frappes, détruisant sa casquette et sa jambe dans le processus.

Orochi a été informé de Jack et a dit qu’il n’avait rien à voir avec lui. Luffy et Yamato commencent le chapitre en discutant de la situation difficile d’Onigashima. « Danger au-delà de l’imagination » est le titre du chapitre, qui traite de la situation difficile de Yamato et Momonosuke.

Yamato reçoit l’ordre de Luffy d’aider Momonosuke à arrêter Onigashima. Mais Yamato remarque le désir de Luffy de combattre Kaidou dans une bataille en tête-à-tête. Elle comprend que la détermination de Luffy dans les circonstances actuelles est la même que la sienne. Regardons de plus près la situation difficile de Yamato et Momosuke.

Date de sortie du chapitre 1028 de One Piece

Le 10 octobre 2021, One Piece Chapter 1028 sera publié. Le manga ne prend pas de vacances et les spoilers du chapitre 1028 seront publiés cette semaine. Les spoilers du manga One Piece circulent à un rythme soutenu, puisqu’ils sont mis à jour chaque semaine quelques jours avant la publication du nouveau chapitre. La situation difficile de Yamato et Momonosuke sera expliquée dans le prochain chapitre. Puisque le manga se concentrera sur le combat de Luffy et Zoro pendant un certain temps, nous verrons leur point de vue.

Où lire le chapitre 1028 de One Piece ?

Dimanche à 18h00 JST, vous pouvez lire One Piece Chapter 1028 en ligne sur le site officiel de VIZ Media. Le magazine en ligne de Shueisha, Shonen Jump +, sérialise également le manga, avec de nouveaux chapitres publiés chaque dimanche. Sur plusieurs sites officiels, comme le magazine en ligne de Shueisha, de nouveaux chapitres de One Piece sont publiés une heure avant la publication en cours. Rencontrons-nous lorsque le spoiler du prochain chapitre sera publié, puis nous mettrons à jour le prochain chapitre de One Piece.

