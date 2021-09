Chapitre 1027 : Sanji et Zoro

One Piece Chapter 1027 sera publié sans plus tarder, suscitant une grande excitation parmi les lecteurs de mangas. Le prochain chapitre est très attendu puisqu’il comprendra de nombreuses batailles passionnantes au sommet du Skull Dome. Pour savoir ce qui se passe dans One Piece Chapter 1027, continuez à lire cet article.

Luffy et Momonosuke affronteront Kaidou dans One Piece Chapter 1027. Depuis que Luffy s’est rétabli et est revenu au combat dans les derniers chapitres de la narration du manga japonais, l’action s’est accélérée.

Enfin, Luffy va de nouveau bien, et Momomonosuke a grandi et est devenu un jeune homme mûr. Il est devenu un énorme dragon. Onigashima était la destination de chacun d’eux alors qu’ils se préparaient à affronter Shun Kaidou. La dernière confrontation de Kaidou avec YamatoLuffy et Momonosuke a déjà commencé.

Chapitre 1027 de One Piece

Mary, qui est perchée au sommet du bâtiment Onigashima, rend compte des combats dans One Piece Chapitre 1026. Yamato a été blessé dans une bataille de dragons, selon elle. Un dragon rose vole avec Straw Hat Luffy, tandis qu’un bleu est kaidou-sama. Momonosuke a informé Yamato de sa nouvelle forme, alors quand il se transforme en dragon rose, Yamato pense qu’il peut aider. Après que Kaidou ait lancé Bolo Breath, Luffy ordonne à Momo de lui tirer quelque chose. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Momonosuke s’est finalement retourné contre Kaido, qui est tombé au sol inconscient.

Nami, Usopp et Tama peuvent tous figurer dans One Piece Chapter 1027. Avant cela, nous avons vu O’Toko, Tanguyama et d’autres personnages s’amuser dans la capitale des fleurs du Japon. Tama, entre-temps, avait des flashbacks et avait pris la décision de quitter Wano dans l’intervalle. Tanguyama a pu l’assister grâce à sa rencontre avec lui.

Le chapitre 1027 de One Piece fera l’objet de futures mises à jour d’Orochi. Après qu’Inuarashi et Nekomamushi aient battu Jack et Perospero, les fans pourraient recevoir les dernières informations sur leur sort.

Date de sortie du chapitre 1027 de One Piece

Le 3 octobre 2021, à 11 heures, heure de l’Est, le manga japonais One Piece Chapter 1027 sera publié. Il sera également publié à divers moments dans le monde, permettant au public mondial d’en profiter au moment qui lui convient le mieux. Le chapitre 1027 devrait également fournir une mise à jour sur la bataille entre Zoro et Sanji et le roi et la reine.

D’ici le 1er et le 2 octobre, les analyses brutes devraient être disponibles en ligne. Les applications et sites Web Shonen Jump, Viz Media et MangaPlus offrent tous un accès en ligne gratuit aux chapitres de mangas pour ses clients.

