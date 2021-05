Chapitre 1015 de One Piece – Queen vs Chopper continue…

One Piece est l’un des plus anciens anime à nous avoir divertis sans effort à ce jour. Dans les chapitres précédents, Luffy tombe dans l’océan pendant que Kaido le voit. Dans One Piece, le chapitre 1015 continuera avec le combat entre Chopper et Queen. Pendant ce temps, Kaido frappe Momonosuke.

Dans le chapitre précédent, Big Mom demande à Hera de se débarrasser de Zeus alors qu’elle se rend compte qu’il l’a trahie. Cependant, Nami se tient aux côtés de Zeus et l’aide à se libérer de la situation. Mais les nuages ​​sombres et les éclairs de Nami ne leur ont pas suffi pour éviter Big Mom. Hera en regardant cela avale les nuages ​​sombres avec Zeus éveillant ainsi son pouvoir.

Chapitre 1015

L’affrontement entre Chopper et Queen nous ramène à un flashback où Ceaser explique comment ils peuvent faire durer l’effet de la balle grondante pendant 3 minutes. Ensuite, dans le présent, Chopper et Queen subissent de fortes frappes l’un de l’autre. De l’autre côté, Bao Huang raconte à tout le monde ce qui se passe entre Kaido et Luffy.

One Piece Chapitre 1015 Date de sortie

La sortie du chapitre 1015 en une seule pièce a été confirmée le 6 juin 2021. En cas de retard ou de mise à jour du manga, le changement se reflétera ici.

Où lire One Piece Chapitre 1015?

Un morceau est officiellement disponible dans Viz Media et MangaPlus. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez être membre.

