Chapitre 1013 de One Piece – Date de sortie, spoilers et attentes

One-piece est de retour à son programme habituel après les vacances de la Golden Week au Japon. Il y a eu un tournant inattendu dans l’intrigue dans le dernier chapitre, ce qui a amené tout le monde à se demander ce qui se passera dans One piece, Chapitre 1013?

Dans le chapitre récent, nous avons appris qu’il y aura enfin un combat entre Luffy et Kaido. Il a également été rapporté, selon les subreddits, que Yamato pourrait en fait aider Luff à combattre son père. Cela peut ou non se réaliser, mais ce sera en fait un grand avantage pour Luffy.

Une pièce, Ch. 1012: Le chaos explose en pandémonium absolu alors que la bataille pour Wano continue! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/wv2ETpvZYV pic.twitter.com/DGXiz6ELgS – Saut Shonen (@shonenjump) 9 mai 2021

Chapitre 1013

Dans le chapitre précédent, Kinemon a réussi à sauver Momonusuke tout seul. De plus, Kiku s’est débarrassé de Kanjuro. Plus tard, Kinemon et les fourreaux rouges se sont séparés. Nekomamushi s’est dirigé vers Wanokumi, mais avant cela, il a confirmé la mort de Pedro de Mink Shishilian. La plupart d’entre nous savions sa mort depuis un certain temps maintenant. Kiku s’est blessée au bras, et quand Izou a demandé, elle a dit que la blessure avait tourné à des démangeaisons.

Kawamatsu était intéressé de savoir ce qui se passerait si Wanokumi était ouvert à tout le monde. Mais Izou n’avait pas de réponse car il y a encore un doute sur la façon dont ils survivront jusqu’au matin.

One Piece Chapitre 1013 Date de sortie

Selon le calendrier, One-piece Chapter 1013 sortira le 16 mai 2021. En cas de retard ou de mise à jour dans le manga, le chapitre sera mis à jour avec les informations en bonne et due forme.

Où lire le chapitre 1013 de One Piece?

Un morceau est officiellement disponible dans Viz Media, MangaPlus et les sites Web officiels de Shonen Jump. Les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

