Chaos Walking obtient une nouvelle date de sortie et un nouveau clip

Aujourd’hui apporte un nouveau regard sur Marche du chaos, avec (encore un) retard pour le film… mais au moins ce n’est pas grand cette fois!

Alors que nous avons enfin eu une bande-annonce pour le film The Long in the Works, Marche du chaos, nous allons devoir attendre encore un peu pour le voir. Lionsgate a donné au film un nouveau 5 mars date de sortie, repoussant juste un peu. Pour soulager la douleur, ils ont révélé un nouveau clip: