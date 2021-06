Chaos sur internet : nous vivons des baisses partielles ou totales d’Amazon, Spotify, Reddit ou Twitch [Actualización: ya está solucionado]

Depuis environ une heure ce matin, accéder à Amazon, Twitch, Vimeo ou Reddit (parmi tant d’autres) est impossible. En essayant, il est apparu un message d’erreur (généralement un « 503 Service non disponible »), et le problème était dû à un crash d’un CDN appelé Fastly.

Cette société fournit un Content Delivery Network, une infrastructure qui permet d’accélérer l’accès à tous types de contenus Web. Son responsable ont identifié le problème dans l’heure suivant son apparition et l’ont maintenant corrigé, ce qui a rendu les services concernés à nouveau disponibles.

Crash brutal de plusieurs services sur Internet

Les panneaux Ils ont pointé du début à la chute de Fastly, un réseau de diffusion de contenu (CDN) qui permet d’accélérer le comportement de ces services Web en mettant en cache certaines données afin que lorsque nous y accédons, cet accès soit presque instantané.





La page d’information sur l’état des services de ce CDN à ce moment-là montrait comment un incident s’était produit à 11h58 CEST. Les responsables ont indiqué environ une heure après ils avaient identifié le problème et que la solution était mise en œuvre.

Cet incident a affecté plusieurs centres de données à travers le monde, et cela semble être la cause de la chute de nombreux services qui utilisent cette plate-forme de distribution de contenu.

Peu importe si ces services sont hébergés sur des infrastructures comme AWS ou Azure : si les données passent rapidement, l’erreur se produit et rend ces services inaccessibles.

Parmi les personnes atteintes partiellement ou totalement ont été Amazon lui-même, Spotify, Twitch, Vimeo, Reddit, Shopify, Giphy, Quora ou Metacritic, mais aussi des médias tels que The New York Times, CNN, El Mundo, The Verge, Financial Times, The Guardian ou Vice. D’autres sites comme GitHub ont été accessibles, mais affichent à peine du contenu.





Lorsque vous essayez d’accéder à tous, il apparaît normalement un message d’erreur « 503 Service non disponible » ou un simple « échec de connexion ».





Le service Downdetector qui enregistre les chutes de tous les types de plates-formes Web a montré pendant ces moments un augmentation des incidents dans plusieurs services tels que ceux mentionnés, et tous semblent être répartis dans le monde entier et ne pas être localisés en un point spécifique.

Bien que les indications pointaient initialement vers Amazon Web Services (AWS), la plateforme cloud d’Amazon, la page d’information de ses serveurs cela montrait qu’ils fonctionnaient tous normalement.

Depuis Engadget, nous avons contacté Amazon, dont les porte-parole nous ont dit que « pour le moment nous n’avons pas de commentaires que faire à propos de ce problème « , et ils ajoutent que » s’il y a une mise à jour « , ils nous en informeront sans faute.

Comme nous l’avons initialement indiqué, le problème a été corrigé une heure seulement après sa découverte, et tous les services qui étaient inaccessibles sont à nouveau opérationnels.





Dans Fastly, ils indiquent que dans ces premiers accès à ces services « vous pouvez rencontrer un temps de chargement plus long« Dans ces premiers instants où les services fonctionnent à nouveau, mais au-delà, tout est rentré dans l’ordre.