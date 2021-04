«  Chaos de clics et de sons d’en bas  » alors que 70 orques tuent la baleine bleue

Au cours d’une lutte de plusieurs heures, pas moins de 70 épaulards ont traqué et tué une baleine bleue au large de la côte sud-ouest de l’Australie, selon un biologiste marin qui a vu se dérouler l’événement « étonnant, un peu dérangeant et vraiment époustouflant ». .

Au début, cela semblait être une journée normale d’observation des baleines, a déclaré Kristy Brown, biologiste marine chez Naturaliste Charters, une entreprise qui organise des excursions d’observation des baleines en Australie occidentale. Le navire est tombé sur deux gousses de orques à Bremer Bay Canyon, à environ 45 kilomètres au large de la côte, qui «jouaient et surfaient sur les vagues», Brown écrit dans un article de blog le 16 mars .

Mais bientôt, les gens sur le bateau ont remarqué que les orques créaient des ondes de vagues non uniformes. C’était étrange; lorsque les orques chassent les baleines à bec, par exemple, elles ont tendance à se déplacer à l’unisson, créant des vagues déferlant dans une direction. « Mais c’était différent, ces surtensions étaient dispersées », a déclaré Brown. Puis, vers 11h30, heure locale, il y eut « un long coup violent [spray] qui est resté dans l’air … C’était un baleine bleue , estimé à 16 mètres [52 feet] long, avec de nombreuses années à vivre. «

En rapport: Photos: les orques se nourrissent d’organes de grands requins blancs

On ne sait pas si la proie était une baleine bleue juvénile (Balaenoptera musculus) ou une baleine bleue pygmée (Balaenoptera musculus brevicauda), car « tous deux utilisent ces eaux », a déclaré Brown à 45Secondes.fr dans un e-mail. Quoi qu’il en soit, la bête bleue a commis une grosse erreur lorsqu’elle s’est aventurée seule dans le système de canyon, où les orques nagent.

Malgré leur nom, les orques (Orcinus orca), également appelées épaulards, ne sont pas des baleines. Ce sont plutôt les plus grandes espèces de la famille des dauphins, selon l’Ocean Conservancy . Et, comme le suggère leur nom de «tueur», ces mammifères marins sont connus pour chasser toutes sortes de proies, y compris Baleines à bosse , scellés , tortues de mer et même grands requins blancs .

Dans ce cas, même si la baleine bleue faisait presque deux fois la longueur de la plus grande orque, qui peut atteindre des longueurs d’environ 31 pieds (9,5 m), elle ne pouvait pas se débarrasser de ses poursuivants. « Il était complètement entouré d’orque[s] pendant qu’il nageait », a écrit Brown dans le blog. De plus, les orques ne semblaient pas précipiter la chasse, mais étaient plutôt« stratégiques, réfléchies, collaboratives, patientes [and] persévérant », a écrit Brown dans le blog.

Dans des vagues cycliques, « plusieurs orques se trouvaient sur l’animal, se bousculant avec lui et nageant rapidement, à côté et en dessous, tandis que d’autres sont tombés de la chasse pour se reposer dans notre sillage et naviguer le long et à côté de la chasse, facilement 200 m [656 feet] », a-t-elle dit. Il semblait que« fatiguer le bleu était leur objectif », a-t-elle noté.

Image 1 sur 6 Les orques ont forcé la baleine bleue des eaux profondes aux eaux peu profondes. (Crédit image: Naturaliste Charters) Image 2 sur 6 Un coup de queue d’orque (Crédit image: Naturaliste Charters) Image 3 sur 6 Des oiseaux de mer ont plané au-dessus de leur tête pendant l’attaque. (Crédit image: Naturaliste Charters) Image 4 sur 6 On ne sait pas s’il s’agissait d’une baleine bleue juvénile ou pygmée. (Crédit image: Naturaliste Charters) Image 5 sur 6 Des mâles d’au moins six gousses d’orques différentes ont été repérés. (Crédit image: Naturaliste Charters) Image 6 sur 6 La baleine bleue a souvent refait surface pour respirer pendant l’attaque. (Crédit image: Naturaliste Charters)

Pendant ce temps, de plus en plus d’orques n’arrêtaient pas d’arriver, et bientôt il y avait « au moins six gros mâles pour différentes cabosses », a déclaré Brown. Chaque capsule abrite entre six et 12 orques, ce qui montre l’ampleur du nombre d’orques impliquées dans cette chasse, a-t-elle déclaré. Même les bébés orques, qui étaient encore jaunes et rouges – les couleurs qui proviennent probablement de leurs vaisseaux sanguins qui n’ont pas encore été recouverts de graisse épaisse – « étaient là, en étroite formation, » a déclaré Brown.

En tant que grand groupe, les orques ont conduit la baleine bleue du système Bremer Canyon d’environ 3280 pieds de profondeur (1000 m) vers le plateau continental moins profond, qui n’est que d’environ 262 pieds (80 m) de profondeur. Brown a entendu « les brèches et les claques de la queue au-dessus, et un chaos de clics et de sons d’en bas alors que les orques poussaient le bleu vers l’avant. »

Contrairement à la baleine bleue à fanons, les orques ont des dents, une arme qu’elles utilisaient pour mordiller la mâchoire de cette baleine bleue. « Alors que la baleine tournait et tournait, les orques se sont accrochées – elles voulaient sa langue », a déclaré Brown. « [They] attendaient que la mâchoire se libère, mais ce ne serait pas le cas. «

En rapport: Photos: Baleines pilotes en difficulté au large des Everglades

Les orques ont réussi à fatiguer la baleine bleue. (Crédit image: Naturaliste Charters)

La baleine bleue s’est battue jusqu’au bout. « Il n’abandonnerait pas, il a coulé, et pendant un moment nous avons pensé que tout était fini, encore et encore sa queue se soulèverait, épaisse et argentée dans l’océan sombre, entourée de nageoires noires et tonnantes, » Brown m’a dit.

Juste avant 15 heures, heure locale, après des heures de cette chasse « fiévreuse et chaotique », la baleine bleue a succombé à ses assaillants, a déclaré Brown. « Une bulle de sang a remonté à la surface comme un ballon rouge éclatant », se souvient-elle. Après cela, les orques ont divisé « la carcasse car elle était partagée avec tous ceux impliqués dans les profondeurs en contrebas », a déclaré Brown. « Nous avons vu de la graisse, un seul morceau de chair, et c’était parti. »

Un requin marteau et des globicéphales noirs (une autre espèce de dauphin océanique) ont tenté de saisir une partie de la viande de baleine, mais les orques ont férocement gardé leur proie. Sur le bateau, « certains clients [were] en larmes, un certain silence stupéfait, certains excités et intrigués », a déclaré Brown.

C’est la troisième fois que Naturaliste Charters enregistre des orques abattant une baleine bleue, a déclaré Brown à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Les deux étaient en avril 2019 et étaient séparés de deux semaines », a-t-elle dit. En 2020, «notre saison de l’année dernière a été écourtée à cause du COVID-19, nous n’étions donc pas en mer au moment où les baleines bleues migraient vers le nord depuis Antarctique (mi-mars, avril, mai), on ne sait donc pas si la même dynamique s’est produite l’année dernière. «

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.