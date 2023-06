Chanteuse et star de théâtre: qui est Paula Jornet, l’actrice qui interprète Blanca Palomar dans « La Promesa »

Paula Jornet a rejoint « La promesse » avec le personnage de Blanca Palomar, la jeune photographe qui mettra Jimena et Jana en alerte pour leur approche de Manuel Luján. L’actrice espagnole a obtenu l’effet précis de son rôle à l’intérieur du manoir. Pour cette raison, il a attiré l’attention des téléspectateurs de la série espagnole RTVE. Mag vous dit ce que l’on sait du talent qui a rejoint le casting composé d’Arturo Sancho, Ana GarcésPaula Losada, Carmen AsecasMarga Martínez, Antonio Velázquez, entre autres.

Blanca Palomar est de retour du Japon et a retrouvé Manuel, un ami d’enfance, avec qui il a d’innombrables anecdotes. Né en FranceElle a perdu son père quand elle était enfant. Malgré les difficultés de son enfance, elle n’a pas perdu son sourire, celui qui inquiétait Jimena à cause de ses intentions avec son mari.

Manuel, pour sa part, a été très attentif à votre grand ami et partenaire d’aventure. L’héritier Luján a été ébloui par les récits des voyages de Blanca à travers le monde. La appareil photo cela a été son passeport pour élargir ses horizons. La vérité est que la transparence de Palomar n’est pas un mensonge.

C’est ainsi qu’il l’a découvert Jana quand elle était seule avec le visiteur. Il a découvert qu’il est en fait une personne formidable et qu’il n’a pas de but louche sur Manuel, qu’il ne voit que comme des amis. Les deux se sont bien entendus et même Blanca a remarqué le tourment d’amour entre Manuel et Jana. Ici, nous vous en disons plus sur l’actrice qui a rendu possible la personnification de Blanca Palomar.

L’actrice jouant Blanca Palomar dans « The Promise » (Photo: RTVE)

QUI EST PAULA JORNET ?

Quel âge as tu?

Paula Jornet est née en 1996elle a donc 27 ans en 2023. La jeune actrice est originaire de San Cugat del Vallés, Barceloneet depuis qu’elle est petite, elle rêve d’être artiste, un objectif qu’elle atteint peu à peu, non seulement sur scène en tant qu’actrice mais aussi en musique.

Comment a été votre parcours ?

Paula Jornet a eu une carrière prolifique sur scène avec des rôles dans « L’importance de s’appeler Ernesto » et « Aixecant le vol », entre autres. Alors qu’à la télévision, il a fait partie du casting de séries telles que « Nous », « Gente Hablando », « Le diplome ».

Votre travail en « La promesse » C’est l’un des grands sauts de sa carrière en raison du succès de la série RTVE. L’interprète espagnol était également dans le film « Le Pacte » du réalisateur David Victori.

En plus de la musique, Paula Jornet s’est également aventurée dans la musique en tant que chanteuse et compositrice. Dans cette facette, elle est plus connue sous son nom artistique de jvvla. Il a collaboré avec Alfred García sur la chanson « Wonder », sortie « Créatures » et « En espérant secrètement que vous me surprenez à regarder » et partage ses compositions sur YouTube.

La célébrité sous sa facette de chanteuse, sur scène (Photo : Paula Jornet / Instagram)

Qui est votre partenaire ?

actrice et chanteuse Paula Jornet Il a tendance à garder secrets certains aspects de sa vie privée. Pour cette raison, on ne sait pas si elle a un partenaire sentimental en 2023. Dans les réseaux sociaux ou les interviews, on n’en sait pas plus sur la vie amoureuse de l’artiste qui incarne Blanca Palomar dans « La promesse ».

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Paula Jornet partage son travail au théâtre et à la télévision via leurs réseaux sociaux. Sur Instagram, il a un compte officiel avec plus de 15,5 mille abonnés. Elle publie généralement des photos et des vidéos de tous les jours, ainsi que des activités qui la passionnent comme la lecture ou les voyages avec ses amis.

L’interprète des coulisses (Photo : Paula Jornet / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE PAULA JORNET

Nom complet: Paula Jornet Fargas

Paula Jornet Fargas Année de naissance: mille neuf cent quatre vingt seize

mille neuf cent quatre vingt seize Ville natale: San Cugat del Vallès, Barcelone

San Cugat del Vallès, Barcelone Âge: 27 années

27 années Profession: actrice, chanteuse

actrice, chanteuse Langues: Espagnol

Espagnol Instagram : @pavvla_

LES PHOTOS DE PAULA JORNET SUR INSTAGRAM

L’artiste lors d’un de ses voyages, en vêtements chauds (Photo : Paula Jornet / Instagram)

L’actrice pose pour ses milliers de followers sur les réseaux (Photo : Paula Jornet / Instagram)