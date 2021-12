Chanter 2 : distribution, intrigue et tout ce que nous savons

En 2016, Illumination Entertainment a sorti Chanter, une comédie musicale animée dans un monde d’animaux qui parlent, chantent et dansent. L’histoire a suivi l’idée d’un imprésario de théâtre de sauver son théâtre en organisant un concours de chant. Cet effort de la dernière chance se transforme en l’opportunité d’une vie pour un ensemble varié de participants qui reconnaissent la chance de réaliser leurs rêves musicaux et de changer leur vie pour toujours. Le film a été acclamé par la critique et a été un énorme succès au box-office. Maintenant, avec le retour de son casting de stars (qui comprend Matthew McConaughey, Scarlett Johnasson, Reese Witherspoon et Taron Egerton) et quelques nouveaux ajouts, la suite devrait être diffusée le 22 décembre.

Avant que les fans ne se rendent au cinéma, ils voudront peut-être en savoir beaucoup sur le film. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le casting, l’intrigue et tout le reste dans Chanter 2.

Le casting : qui revient et qui est nouveau

La plupart des acteurs principaux de Chanter reprendront leurs rôles pour cette deuxième sortie. Reese Witherspoon reviendra dans le rôle de Rosita, une cochonne qui a abandonné son rêve de devenir une femme au foyer. Scarlett Johansson sera de retour en tant que porc-épic rockeur adolescent, Ash. Matthew McConaughey sera de retour en tant que koala ambitieux et propriétaire du Moon Theater, Buster Moon. Taron Egerton reviendra dans le rôle de l’ex-con gorille Johnny. Tori Kelly sera la jeune éléphante indienne Meena, qui avait surmonté son trac dans le dernier film. Et Nick Kroll reprendra le rôle du cochon dansant, Gunter, qui s’associe à Rosita pour le spectacle à Red Shore City.





Autant de nouveaux ajouts à la distribution, Chanter 2 a ajouté quelques noms talentueux à sa liste. La légende de la musique Bono de la renommée de U2 fera ses débuts au cinéma d’animation en tant que lion blanc reclus, Clay Calloway, une ancienne rock star qui s’est fermée au monde après la mort de sa femme bien-aimée. Il n’a écouté ni joué aucune de ses chansons au cours de cette décennie. Bobby Cannavale incarnera le magnat du loup arctique de Crystal Entertainment et le principal antagoniste du film. Halsey incarnera sa fille, la louve gâtée, Porsha. Pharrell Williams incarnera Alfonso, un vendeur de crème glacée aux éléphants (et un intérêt amoureux potentiel pour Kelly’s Meena). Letitia Wright aidera Johnny à reprendre confiance en lui en lui apprenant la chorégraphie du lynx de rue Nooshy. Et Eric Andre jouera un yak suffisant et le partenaire de Meena avec qui elle a peu de chimie dans le duo romantique de la série. Tous les nouveaux ici sont soit comédiens, soit talentueux musicalement, ce qui en fait un film qui sera certainement aussi amusant que le premier.





L’intrigue : organiser un autre grand spectacle musical





Après le succès de son spectacle de talents au New Moon Theatre, Buster (McConaughey) cherche à aller plus loin en présentant un énorme spectacle au prestigieux Crystal Tower Theatre dans la glamour Red Shore City. Sans relations d’affaires et avec seulement des espoirs et des rêves, Buster propose l’idée farfelue au loup magnat Jimmy Crystal. Avec l’aide immédiate de Gunter, Buster planifie un grand spectacle mettant en vedette le retour de la légende du rock solitaire Clay Calloway. La star n’a pas été vue depuis la mort de sa femme plus d’une décennie auparavant. Le seul problème avec ce plan est que Buster n’a jamais rencontré Clay, et Jimmy n’est pas un homme qui aime qu’on lui mente. Ainsi, avec seulement trois semaines pour monter le grand spectacle, la bande d’animaux enclins à la musique doit trouver Clay et le convaincre de rejoindre le spectacle, tout en faisant face aux demandes et à l’œil vigilant de Jimmy.





S’il n’y avait pas assez de pression pour cette tâche, Jimmy Crystal se révèle être quelque chose de type gangster, ce qui signifie qu’il y a plus en jeu pour Buster qu’il ne le pensait lorsqu’il a présenté son idée. En plus de cela, il insère sa fille Porcha pour diriger le spectacle, prenant la place de Rosita, à sa grande consternation. Ils ne sont même pas sûrs de pouvoir faire sortir Clay de sa retraite, ce qui rend leur tâche d’autant plus désespérée. Mais tout comme le dernier film, les fans découvriront le vrai pouvoir de la musique. Ce qui commence comme de grands rêves montrera comment la musique peut guérir même les cœurs les plus brisés.

Tout le reste que nous savons





Chanter 2 devait initialement sortir à Noël l’année dernière, mais comme pour la plupart des films, la pandémie de COVID-19 a repoussé sa sortie au 22 décembre 2021. Le film devrait actuellement être diffusé exclusivement dans les salles, mais cela peut encore changer étant donné l’imprévisibilité de COVID-19 sur les projections en personne.





Tout comme la première incursion, attendez-vous à beaucoup de chansons à succès du passé et du présent. Les fans ont déjà eu un avant-goût de la musique des bandes-annonces, qui présentaient des chansons à succès de Billie Eilish, Alicia Keys, Drake, Shaun Mendes et, bien sûr, U2. Mais la musique de Chanter 2 ne se limite pas à ce que vous entendez dans les bandes-annonces. Attendez-vous à entendre d’autres chansons à succès d’une génération à l’autre alors que le réalisateur Garth Jennings a rassemblé une autre liste de pistes impressionnante. Avec des chansons de Prince, the Weeknd, Elton John, Mercury Rev, Steve Winwood, Bomba Estereo, Coldplay, The Struts, Ariana Grande et plus, personne ne se sentira exclu lorsque cette suite du film à succès de 2016 sortira en salles en décembre. 22.





