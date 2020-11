Chantal Thuy passe à la série régulière pour la quatrième saison de BLACK LIGHTNING

Les fans en sont venus à adorer la relation Thunder-Grace avec Thunder / Anissa Pierce jouée par Nafessa Williams et Grace Choi interprétée par Chantal Thuy. Eh bien, nous aurons certainement plus de cette relation en volume au cours de la quatrième saison à venir, car Chantal Thuy est passée à une série régulière sur ÉCLAIR NOIR qui sortira en février. Chantal Thuy incarne le personnage de Grace Choi », déclare ÉCLAIR NOIR producteur exécutif et showrunner Salim Akil. «Je suis sûr que notre ÉCLAIR NOIR Les fans savaient, en particulier ceux qui suivent l’histoire de la relation Grace et Anissa, que la participation de Chantal en tant que série régulière n’était qu’une question de temps. Je suis ravi de lui souhaiter enfin la bienvenue officiellement dans l’équipe. Le personnage de Grace Choi par Thuy est basé sur le ÉCLAIR NOIR bande dessinée créée par Tony Isabella avec Trevor von Eeden, Grace Choi entretient depuis la première saison une relation amoureuse engagée à l’écran avec Anissa Pierce (Nafessa Williams). Le couple préféré des fans a par conséquent traversé les hauts et les bas que tous les super-héros essayant de maintenir une vie personnelle traversent. Thuy a récemment fait ses débuts à Broadway l’année dernière dans la pièce de Tracy Letts Linda Vista avec le Second Stage Theatre de New York. Aux côtés de l’ensemble du Steppenwolf Theatre, elle a repris le rôle de Minnie Tran après avoir joué le rôle dans la production du Center Theatre Group à Los Angeles. Elle a également joué dans des séries télévisées telles que Madame la secrétaire (CBS), Jolies petites menteuses (Forme libre) et Matador (Réseau El Rey). Elle est représentée par Joseph Le Talent Agency et Brillstein Entertainment Partners. Au cours de la troisième saison au milieu de tout le chaos, nous avons vu Anissa et Grace tenter de se marier, ce qui a été mis en attente. J’espère que nous verrons les noces données et plus de Grace Choi en action.