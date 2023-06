Chansons de Karol Sevilla Qui est et qui est Emilio Osorio ?

célébrités

Emilio Osorio a révélé que Karol Sevilla était sa petite amie.



© Emilio OsorioEmilio Osorio a avoué avoir une relation avec Karol Sevilla

ETmilio osorio a fait une forte confession La maison du célèbre après avoir révélé que sa petite amie est une actrice et chanteuse bien connue qui, uniquement sur les réseaux sociaux comme Instagram, compte plus de 16 millions de followers : Karol Sevillapour cela, Nous vous disons quelles chansons elle a et qui elle est, ainsi que la candidate à l’émission de téléréalité.

+ Chansons de Karol Sevilla

La chanteuse mexicaine de 23 ans est connue pour son rôle dans la série Disney, vous reconnaîtrez donc sûrement certaines d’entre elle Chansons pour ces projets, mais il a aussi une carrière solo et en voici quelques-uns :

Depuis aujourd’hui

Personne ne te comprend

Chorus of Love ft Emilio Osorio

Vos baisers

Regarde-moi encore comme ça

Vol (Je suis lune)

Quelle différence cela fait (Je suis lune)

Le bikini (Bande-son Coco)

Sur des plateformes comme Spotify, Karol Sevilla compte 279 164 auditeurs mensuels et ses cinq chansons les plus écoutées sont Le bikini, Depuis aujourd’hui, Vos baisers, La plus belle chanson et chœur d’amour.

+ Coro de Amor, c’est la chanson avec laquelle Karol Sevilla et Emilio Osorio nous avaient donné des indices sur leur fréquentation

Depuis combien de temps Karol Sevilla et Emilio Osorio se fréquentent-ils ? Selon Emilio lui-même dit dans La Maison du Célèbre Mexique, Il sort avec Karol Sevilla depuis 3 ans et le thème chœur d’amour lancé il y a 2 ansc’était donc un indice qu’ils nous ont donné que leur relation allait au-delà de l’amitié.

+ La réaction de Karol Sevilla à la déclaration d’Emilio Osorio selon laquelle ils sortent ensemble

Karol Sevilla a dit dans des interviews qu’elle maintient une vie privée, donc peut-être que les aveux d’Emilio l’ont prise au dépourvu u attirer l’attention internationale, cependant, Jusqu’à présent, Karol Sevilla n’a pas réagi aux aveux d’Emilio Osorio.

Tant sur son compte Instagram que sur Twitter, la chanteuse s’est limitée à promouvoir son travail aussi bien dans des campagnes cosmétiques que dans des programmes télévisés. Ce sera une question de temps à attendre si Karol Sevilla prend position avant la révélation d’Emilio.

+ Qui est Emilio Osorio et qui est Karol Sevilla ?

Emilio Osorio Marcos est un acteur mexicainqui a actuellement 25 ans, est connu pour jouer Aristote Corse dans Mon mari a une famillemais aussi parce que c’est le fils du producteur Juan Osorio et de la star Niurka Marcos.

Karol Sevilla est aussi une actrice mexicainequi a 23 ans et est connu pour la série Disney Je suis luneainsi que pour la série c’était toujours moi. Il a également participé à la bande originale de films tels que Noix de coco et Ralph brise Internet.

