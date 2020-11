Channing Tatum retrouve 21 directeurs de Jump Street pour le film Universal Monsters

Les réalisateurs derrière 21 rue Jump et sa suite, Phil Lord et Chris Miller, font à nouveau équipe avec Channing Tatum pour un film de monstres actuellement sans titre. Bien que des détails plus spécifiques soient gardés secrets, le film serait basé sur l’un des monstres classiques d’Universal tels que Dracula et Loup garou et sera une interprétation strictement ironique qui se déroule dans les temps modernes.

Bien que l’on ne sache pas actuellement sur lequel des monstres universels bien-aimés le film se concentrera, le studio vise probablement une nouvelle réinvention audacieuse après le récent succès du film d’horreur à succès. L’homme invisible. Lord et Miller produiront le projet sous leur bannière Lord Miller, avec Tatum en tête. Wes Tooke, qui a récemment écrit le film de Roland Emmerich réalisé sur la Seconde Guerre mondiale Midway, est prêt à écrire le scénario basé sur une idée originale du producteur Reid Carolin.

Phil Lord, Chris Miller et Channing Tatum pour la première fois en 2012 pour l’adaptation comique sur grand écran de la série télévisée du même nom, 21 rue Jump. Avec Jonah Hill et Channing Tatum dans le rôle des policiers Schmidt et Jenko, qui sont forcés de revivre le lycée lorsqu’ils sont affectés à l’infiltration en tant qu’étudiants du secondaire pour empêcher l’éclosion d’une nouvelle drogue synthétique et arrêter son fournisseur. Le trio s’est de nouveau réuni pour la suite, 22 rue Jump, qui reprend avec Schmidt et Jenko une fois de plus alors qu’ils vont sous couverture dans un collège afin de trouver le fournisseur d’un nouveau médicament.

Les deux films ont été des succès critiques et financiers massifs. Phil Lord et Chris Miller ont non seulement réussi à faire ressortir les sensibilités comiques de Tatum, mais ont également réussi à transformer le redémarrage d’une émission de télévision des années 80 en deux des meilleures comédies de tous les temps. Ainsi, leur implication dans un film de monstres fantaisistes est en effet une perspective très excitante.

Lord et Miller ont rencontré un énorme succès avec l’action en direct et l’animation avec des personnages comme Nuageux avec une chance de boulettes de viande, Le film Legoet l’Oscar Spider-Man: dans le Spider-Verse, ainsi qu’une poignée de sitcoms et de suites. Ils sont devenus bien connus pour leur capacité à subvertir les attentes de manière experte et leur affinité pour équilibrer à la fois un humour de qualité et un cœur authentique. Le duo a plusieurs projets en cours, notamment la réalisation de Ryan Gosling dans un film d’astronaute sans titre, basé sur le nouveau roman de Le Martien l’auteur Andy Weir, ainsi que la production Spider-Man: dans le Spider-Verse 2.

Tatum a quant à lui travaillé sur ses débuts en tant que réalisateur Chien, une comédie sur la route de l’armée dans laquelle il joue également et une comédie musicale notée R intitulée Wingmen réalisé par Joseph Gordon-Levitt sur les mésaventures de deux pilotes.

En ce qui concerne la Jump Street franchise, une spin-off féminine est toujours en préparation. Rapporté pour la première fois en 2018, rien de plus n’a été révélé mais, malgré la durée, le travail est toujours en cours sur le projet, le titre ayant récemment révélé être Jump Street: maintenant pour son plaisir. Des rapports ont également déclaré que Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin ont rédigé le projet initial du Jump Street film dérivé avant que le réalisateur Rodney Rothman ne décide d’apporter certaines de ses propres idées et de réécrire le scénario.

Tiffany Haddish et Awkwafina cherchaient à diriger les femmes Jump Street, mais si c’est toujours le cas après tout ce temps est actuellement inconnu., bien que le projet inclue toujours l’apport des producteurs, et les précédents Jump Street directeurs, Phil Lord et Chris Miller. Cela nous vient de Deadline.

