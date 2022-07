Channing Tatum remplace Chris Evans dans le projet Artemis d’Apple

Après avoir pris une longue pause dans les rôles principaux, Channing Tatum est revenu sur le devant de la scène de manière majeure cette année. Le budget modeste Chien a gagné plus de 60 millions de dollars sur le marché intérieur lors de sa sortie en février, et Tatum a poursuivi ce succès avec La cité perdue juste un mois plus tard. La comédie d’action qui mettait également en vedette Sandra Bullock a rapporté 105 millions de dollars au box-office national, prouvant que Tatum reste une star hollywoodienne bancable. L’emploi du temps de l’acteur continue de se remplir, car Tatum aurait décroché l’un des rôles principaux dans un film Apple à gros budget centré sur la course à l’espace des années 1960.

La date limite indique que Tatum remplacera Chris Evans dans Projet Artémis, un script qu’Apple a acheté pour plus de 100 millions de dollars plus tôt cette année. Evans devait à l’origine jouer aux côtés de Scarlett Johansson, partenaire de longue date du MCU, mais des conflits d’horaire avec des films tels que ceux de Netflix Aventuriers de la douleur a poussé l’acteur à s’éloigner de Projet Artémis. Il s’agit du deuxième projet sur lequel Evans et Johansson avaient signé ensemble et dont il fallait se retirer, alors que Johansson quittait Apple. Fantôme à la fin de l’année dernière. Ana de Armas est intervenue pour jouer dans le film, dont la production s’est terminée il y a quelques mois.

FILM VIDÉO DU JOUR

Greg Berlanti rejoint également Projet Artémis en tant que réalisateur du film

Studios Marvel

Alors que Tatum est un ajout passionnant à Projet Artémis, il n’est pas le seul nouveau visage à rejoindre la production. Le film devait initialement être réalisé par Ozark star Jason Bateman, mais des différences créatives avec la société de production These Pictures ont conduit Bateman à quitter le fauteuil du réalisateur. Parallèlement aux nouvelles de Tatum, Deadline rapporte que Greg Berlanti prendra les rênes de Projet Artémis.

Berlanti est devenu un producteur prolifique à Hollywood, étant impliqué dans des séries à succès telles que Riverdale, Le flash, Flèche, L’hôtesse de l’air, et beaucoup plus. En ce qui concerne la réalisation, le CV de Berlanti n’est pas aussi impressionnant, mais son drame de 2018 Amour, Simon a été bien accueilli par la critique et a donné naissance à une série dérivée dans Hulu’s Amour, Victor. Le prochain projet de Berlanti est le drame romantique Mon policier, mettant en vedette Harry Styles, qui sortira dans certains cinémas et sur Amazon Prime Video plus tard cette année.

Outre le petit détail qui Projet Artémis se concentrera sur la course à l’espace, aucune autre information sur l’intrigue du film n’est connue pour le moment. Le scénario a été écrit par la première écrivaine Rose Gilroy, dont le père Dan Gilroy a écrit des films tels que Somnambule, Kong: l’île du Crâneet L’héritage Bourne. En plus de jouer, Johansson est producteur sur Projet Artémisfaisant suite à son rôle de productrice exécutive de Veuve noire. On ne sait pas quand exactement Projet Artémis commencera la production, mais Deadline dit que le film sera accéléré une fois que Tatum aura officiellement signé sur la ligne pointillée. Si le tournage commence avant la fin de l’année, une sortie fin 2023 pourrait être prévue pour le mystérieux Projet Artémis.