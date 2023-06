Channing Tatum arrive demain sur HBO Max avec Magic Mike : The Last Dance

in

Réalisé par Steven Soderbergh et mettant en vedette Channing Tatum, le drame Magic Mike: The Last Dance arrive sur HBO Max pour conclure une histoire captivante.



© IMDbLe troisième volet de la saga

Ce 2 juin arrive à HBO Max, Magic Mike : la dernière danseProtagonisée par channing tatum et Salma Hayek dans le cadre de Du cinéma à votre domicile de cette plate-forme de streaming qui apporte les meilleures premières hollywoodiennes sur votre écran d’accueil chaque mois. Ce film a été régulièrement accueilli par la critique qui lui a accordé 48% d’acceptation en Tomates pourries cependant, le public n’était pas d’accord et a attribué 73 %.

Dans Magic Mike : la dernière danse, Mike Lane revient sur scène après une longue pause, après l’échec d’une entreprise qui l’a laissé fauché et travaillant comme barman en Floride. Pour ce qu’il espère être un dernier « entreprise »il se rend à Londres avec une mondaine qui l’attire avec une offre qu’il ne peut pas refuser, mais tout n’est pas comme il semble.

Un autre épisode de la saga des strip-teaseuses arrive sur HBO Max

La jolie femme a son propre programme qui pourrait compromettre les chances de Mike de réussir à nouveau. Avec tout ce qui est en jeu, une fois que Mike aura découvert ce qu’elle a vraiment en tête, lui et les nouveaux danseurs qu’il devra mettre en forme pourront-ils réussir ? Un drame réalisé par le talentueux Steven Söderbergh qui a une filmographie impeccable avec des titres comme Trafic, Contagion, Erin Brockovich et La grande arnaqueentre autres.

Le film est scénarisé par Reid Carolin avec l’aide en coulisse de l’équipe créative de Soderbergh, y compris le concepteur de production Pat Campbell (Le fils bâtard et le diable lui-même), le costumier Christopher Peterson (L’Irlandais), superviseur musical Season Kent (KIMI, Laissez-les tous parler) et chorégraphie d’Alison Faulk et Luke Broadlick, tous deux faisant partie de la franchise Magic Mike.

Magic Mike : la dernière danse met en vedette Channing Tatum dans Mike, Salma Hayek dans Maxandra Mendoza, Ayub Khan Din dans Victor, Jemelia George dans Zadie, Juliette Motamed dans Hannah, Vicki Pepperdine dans Edna Eaglebauer, Caitlin Gerard dans Kim et Christopher Bencomo dans le mari de Kim.

