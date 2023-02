Channing Tatum a failli tuer Salma Hayek dans un tour de danse qui a mal tourné pour Magic Mike

Devant La dernière danse de Magic Mike première, Salma Hayek a raconté des événements en coulisses à Jimmy Kimmel. Dans Salma Hayek’s interview avec Jimmy Kimmel, l’actrice a détaillé comment une répétition avec Channing Tatum l’a presque blessée. Alors que le couple répétait pour une scène de lap dance sauvage pour le film, la routine a mal tourné et Salma Hayek a failli se cogner la tête.





La dernière danse de Magic Mike devrait sortir en salles le 11 février et, tout en faisant la promotion du film, Salma Hayek a partagé des événements mémorables de la série. Les Magic Mike La franchise est connue pour ses routines de danse folles, et bien sûr, lorsque Salma Hayek a rejoint le film, elle a dû en faire une aussi.

FILM VIDÉO DU JOUR

La cascade de lap dance est une routine où l’actrice est renversée et Channing Tatum doit tenir son pantalon. La répétition s’est déroulée très rapidement en raison des hésitations de l’actrice pensant qu’elle pourrait avoir un dysfonctionnement de sa garde-robe. Plutôt que de se préoccuper de sa sécurité, l’actrice pensait à couvrir son corps.





Salma Hayek sur le Crazy Lap Dance qui l’a presque tuée

Salma Hayek a dit à Jimmy Kimmel, « Vous savez, il y a une partie qui n’est pas dans [the film] où je suis à l’envers et mes jambes devaient être quelque part. Mais à l’envers, on perd le sens de l’orientation, et je n’ai pas fait ce que j’étais censé faire, alors à la répétition, je suis parti tête baissée, j’ai failli me cogner la tête.

L’actrice a poursuivi: « [Channing] accroché à mon pantalon, mais j’étais vraiment inquiet parce que mon pantalon partait, et je ne pouvais pas me rappeler si j’avais des sous-vêtements ou non à ce moment-là. Donc, au lieu de mettre mes mains pour protéger ma tête, j’ai juste tenu le pantalon. Il est comme, ‘Levez les mains’, et je suis comme, ‘Non, non, non, non. »

Heureusement, elle n’a pas été blessée ni blessée, et le Magic Mike dernière danse l’équipage est allé la voir pour vérifier si elle allait bien. L’actrice a terminé l’histoire et a dit: « Tout le monde est entré et m’a en quelque sorte éloignée de lui, et il a dit: » Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? J’ai dit: ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? Tu as failli me tuer ! »

Channing Tatum reviendra sur grand écran en tant que Magic Mike, et il est de retour avec une toute nouvelle histoire. La dernière danse de Magic Mike s’attaquera à l’affaire de mai-décembre de Magic Mike alors qu’il tombe amoureux du personnage de Salma Hayek. Salma Hayek joue une femme âgée passionnée qui encourage Mike à préparer un spectacle de strip-tease à Londres.