Channel 7 retire Georgia Love de ses ondes à cause d’une publication sur les réseaux sociaux « casuellement raciste »

Channel 7 a retiré Georgia Love de ses fonctions à l’antenne après avoir publié une légende sur les réseaux sociaux qui a été qualifiée de « raciste occasionnelle ».

La personnalité de la télévision et ancien Bachelorette alun a téléchargé une photo sur Instagram d’un chat assis près de la fenêtre d’un restaurant asiatique.

Elle a ajouté « employé de magasin ou déjeuner ? ! » à la photo, ce qui a irrité nombre de ses partisans.

Love a finalement supprimé le message de son histoire, mais le mal avait été fait.

Channel 7 a lancé une enquête interne sur la poste et le réseau a maintenant pris une décision.

Un porte-parole de Channel 7 a déclaré à Daily Mail Australia : « Nous avons traité cette question en interne et des mesures disciplinaires ont été prises.

« Seven ne tolère pas cette conduite inappropriée et tout notre personnel a le droit de travailler dans un lieu de travail sûr et stimulant, sans préjugés. »

Le directeur des nouvelles de Seven Melbourne, Shaun Menegola, a déclaré dans un e-mail au personnel (via Herald Sun): « Ce fut une semaine difficile pour beaucoup en raison de certains messages inappropriés et offensants sur le compte privé d’un membre du personnel.

« Suite à une enquête sur le lieu de travail qui a dû suivre une procédure régulière, je tiens à vous informer que Georgia a été conseillée et sera réaffectée au bureau de production, avec effet immédiat. »

Mais ce n’est pas la seule répercussion résultant de la publication sur Instagram. Love a maintenant été largué en tant qu’ambassadeur du centre commercial Chadstone.

Le complexe commercial a publié une déclaration indiquant qu’ils s’étaient séparés de la personnalité de la télévision.

Crédit : Georgia Love/Instagram

« Nous avons été déçus par une publication sur les réseaux sociaux cette semaine par l’un de nos amis de la marque Chadstone et, par conséquent, nous avons mis en demeure de mettre fin à notre contrat avec la Géorgie », indique le communiqué.

« Nous soutenons toujours la diversité et accueillons chaque jour une gamme de clients et de détaillants, sans préjugés ni discrimination, alors que nous travaillons pour faire en sorte que notre centre soit un lieu sûr et inclusif pour que notre communauté se rassemble. »

Georgia Love s’est depuis excusée d’avoir fait ce commentaire sourd et a remercié ses abonnés de l’avoir critiquée pour ce comportement.

« Je voulais que ce soit une blague sur un animal étant dans un restaurant à l’heure du service du déjeuner », a-t-elle déclaré.

« Je ne voulais absolument pas insinuer sur le type d’animal ni sur le type de restaurant, mais je vois que mon message n’est pas apparu comme ça et était offensant.