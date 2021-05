Channel 5 cherche plus de chiens coquins pour jouer dans une nouvelle série

Ayant travaillé avec des milliers de chiens et leurs propriétaires au fil des ans, il a été témoin de presque tous les types de mauvais comportement va – et croit qu’aucun chien n’est nécessairement méchant, certains ont juste besoin d’un peu de conseils pour apprendre le bien du mal.

Mais ceux qui sont nouveaux dans ce domaine peuvent maintenant être aux prises avec la réalité d’un pu non formép, tandis que d’autres amoureux des chiens depuis des années ont peut-être trouvé leur bien-aimé amis à quatre pattes un peu plus difficile à gérer tout en étant enfermé à l’intérieur.

« Maître dresseur de chiens, GRaeme Hall a pour mission de restaurer l’harmonie à travers le pays. Et avec plus de 12 ans d’expérience, il a bâti sa réputation sur la recherche de solutions rapides mais durables à presque tous les chiens indésirables. comportement, aidant à former plus de 5 000 chiens et leurs propriétaires. Son mantra est clair: ‘Tout chien, tout âge, tout problème.‘