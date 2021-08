Channel 4 s’excuse après que le compte à rebours ait diffusé une insulte homophobe

ZEBLAZE Neo Montre Smart Watch 1.3 Pouces Ips Ecran D'Affichage Wristwatch Bt4.0 Frequence Cardiaque Sommeil Pression Arterielle Suivi Compte A Rebours

Introduction: Il s'agit d'une montre intelligente multifonctionnelle. Il a un ¨¦cran IPS de 1,3 pouces. Il prend ¨¦galement en charge plusieurs langues et vous offre une grande exp¨¦rience! Fonctionnalit¨¦s: ¨¦cran couleur lumineux de 1,3 pouces qui offre une profondeur de couleur incroyable et une clart¨¦ exceptionnelle. Offrez-vous la meilleure exp¨¦rience visuelle o¨´ que vous alliez et quoi que vous fassiez. Surveillance continue de la fr¨¦quence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 pour assurer une efficacit¨¦ ¨¦lev¨¦e et une faible consommation d'¨¦nergie, combin¨¦e ¨¤ des algorithmes pr¨¦cis pour filtrer efficacement les interf¨¦rences sonores. Suivi et ¨¦tapes du sommeil, voyez combien de temps vous ¨ºtes dans un sommeil l¨¦ger, profond et REM et obtenez des informations personnalis¨¦es pour apprendre ¨¤ mieux vous reposer. Recevez des notifications pour les appels entrants, les messages et d'autres applications. Suivi d'activit¨¦ toute la journ¨¦e, suivi des pas, de la distance, des