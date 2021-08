Channel 4 rend un hommage touchant à Sean Lock

Barthelme CHROMOFLEX® Pro DMX stripe 4-channel V1.1 Variateur LED 384 W 180 mm 52 mm 22 mm A279341 - Barthelme

enquête Courbe de variation logarithmique Ce texte a été traduit par une machine. description Variateur DMX avec pôle positif commun (com+). Adressage et programmation simple des canaux DMX512. Vous pouvez faire défiler la plage adresse jusqu'à l'adresse de démarrage souhaitée et vous y arrêter à l'aide de 2 boutons. Le variateur enregistre alors la valeur de démarrage réglée. Les adresses sont réglables à l'aide des boutons et sont affichées à l'écran. fabricant et numéro du fabricant Barthelme66000484 données techniques Courant de sortie (typique): 16 A Hauteur: 22 mm Largeur: 52 mm Longueur: 180 mm P tot : 384 W Tension de fonctionnement min.: 10 V informations supplémentaires Variateur LED 384 W Barthelme 66000484 Conditionnement: 1 pc(s)